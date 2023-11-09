شباب الأردن يتحدى الظروف ويخشى الهبوط الأول لـ"المظاليم"

مهند جويلس

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عمان- يواجه فريق شباب الأردن لكرة القدم تحديات صعبة من أجل البقاء بين الكبار للموسم العشرين على التوالي، بعد بداية سلبية على الصعيد المحلي، للفريق الذي نال لقب كأس الاتحاد الآسيوي في أول مشاركة له في العام 2007.ويحتل فريق شباب الأردن المركز الحادي عشر وقبل الأخير على سلم الترتيب بعد نهاية الجولة السابعة برصيد 6 نقاط من فوزين و5 خسائر، ليدخل في دوامة الهبوط لدوري الدرجة الأولى رغم عدم انتهاء مرحلة الذهاب، إلا أن المعطيات تشير إلى أن الفريق يسير نحو تراجع مستمر إذا ما استمرت الأمور على حالها.وفاز "أسود غمدان" على السلط 1-0، وعلى معان 3-0، فيما خسر أمام الحسين إربد 5-0، وسحاب 1-0، والرمثا 3-0، والوحدات 2-0، وشباب العقبة 1-0، لتشكل النتائج الماضية خطرا على المدير الفني محمود الحديد الذي قبل المهمة وسط معرفته الظروف الصعبة التي تحيط بالنادي.ويشارك شباب الأردن بلاعبين من أبناء النادي والفئات العمرية، مع عقوبة منع النادي من تسجيل اللاعبين بسبب الحرمان، فيما غادر صفوف الفريق خلال الموسم الحالي عدد من اللاعبين المميزين ومنهم المهاجم البرازيلي دوجلاس ليما، والمهاجم خالد الدردور، والمدافع سليم عبيد، ومؤخرا صانع الألعاب وسيم ريالات.وواجه شباب الأردن ظروفا صعبة خلال الموسم أيضا، تمثلت بإصابة قائد الفريق محمد ذيب خلال مباراة الملحق بالبطولة العربية أمام نواذيبو الموريتاني، والتي كانت خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي، إلى جانب عدم وجود لاعبين أصحاب خبرات تمكنهم من تدارك الموقف، نظرا لأن معدل أعمار اللاعبين صغير مقارنة بجميع فرق "المحترفين" المشاركة في الدوري.ومنذ أول مشاركة له بدوري المحترفين في الموسم 2004-2005، وضع شباب الأردن نفسه بين الكبار وسمى ذاته اسما صعبا بين فرق الدوري، حيث أنهى البطولة في المركز الرابع، والأمر الذي تكرر في الموسم التالي، قبل أن يتوج بلقب البطولة في ثالث حضور له في الموسم 2005-2006، ويستمر في المنافسة على اللقب والتواجد في المربع الذهبي، حتى الموسم 2011-2012 الذي أنهاه في المرتبة الخامسة، سرعان ما عاد في الموسم التالي وصعد على منصة التتويج ليظفر باللقب الثاني والأخير له في مسيرته على صعيد هذه المسابقة.وكان الموسمان 2013-2014 و2014-2015 الأصعب على "أسود غمدان"، حيث احتل المركزان التاسع والعاشر على التوالي مع نهاية الموسم وبفارق نقطة عن مركز الهبوط لدوري الدرجة الأولى، ونجا من الهبوط بفارق نقطتين بالموسم 2019-2020، فيما أنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع، علما بأنه والفيصلي الفريقان الوحيدان اللذان لم يهبطا لدوري "المظاليم" منذ بدأ كل فريق مشاركته ببطولة الدوري.ويمني الحديد النفس، بأن تشكل فترة التوقف الحالية فرصة له من أجل تدارك الأخطاء التي وقع بها الفريق في الفترة الماضية وتحديدا الدفاعية، حيث استقبل الفريق 12 هدفا كثاني أضعف فرق الدوري، ومحاولة إعادة ترتيب الأوراق قبل فوات الأوان وتراجع نتائجه من مباراة لأخرى قبل نهاية مرحلة الذهاب، مع تمنياته بأن تحل إدارة النادي مشكلة الحرمان، ويتمكن من تعزيز صفوفه سواء بلاعبين أجانب أو محليين، أملا بتحقيق نتائج أفضل مستقبلا.ومن المتوقع، أن يغادر قائد الفريق الحالي شوقي القزعة بين مرحلتي الذهاب والإياب، حال حصول اللاعب على عرض يناسبه، نظرا لأن عقد اللاعب ينتهي بين المرحلتين، مع إبداء اللاعب في تصريحات سابقة لـ"الغد" برغبته في تجربة فرصة جديدة له بمسيرته الكروية.وحصل شباب الأردن بتاريخه على لقب كأس الأردن مرتين، وكأس الكؤوس مرتين، وبطولة الدرع في مناسبتين أيضا.