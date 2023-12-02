السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"شباب الأردن" يدفع 60 ألف دينار ويرفع عقوبة الحرمان

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فريق شباب الأردن لكرة القدم - (من المصدر)
عمان- تمكن نادي شباب الأردن من رفع عقوبة الحرمان بتسجيل اللاعبين بالنسبة لفريق كرة القدم للموسم الحالي 2023-2024، بعد أن منح عددا من اللاعبين السابقين الذين قدموا شكاوى لدى اتحاد الكرة مستحقاتهم المالية.اضافة اعلان
وذكر رئيس النادي سليم خير، أن النادي تمكن من رفع عقوبة الحرمان، بعد أكثر من فترة تسجيل دون أن يتمكن من التعاقد مع لاعبين، ما ساهم في مغادرة عدد كبير منهم، وعدم تعويضهم بآخرين خلال الفترات الماضية، والاعتماد على الفئات العمرية للنادي.
وبين خير في حديثه لـ “الغد”، أن النادي دفع مؤخرا ما يقدر بـ 60 ألف دينار، لعدد من اللاعبين السابقين، لافتا بأن فريق الكرة سيعمل على تعزيز صفوفه بين مرحلتي الذهاب والإياب، أملا في تحقيق مراكز جيدة على سلم ترتيب الدوري.
وتابع: “ستتركز تعاقداتنا في المرحلة المقبلة بقيادة المدرب محمود الحديد، على تعزيز بعض المراكز التي يعاني منها الفريق، وسنحاول التركيز بالتعاقدات مع اللاعبين المحليين فقط، دون استقطاب لاعبين أجانب”.
ولفت خير إلى أن استغناء النادي عن خدمات المهاجم البرازيلي دوجلاس ليما، جاء بعد شروط في العقد الذي يتيح للاعب المغادرة في أي وقت، مؤكدا بأن الفريق كان بحاجة لتجديد عقود اللاعبين بأي طريقة، وقبول أي شرط يضعه اللاعب وقتها، مع عدم استفادة النادي ماديا من صفقة انتقاله لكاظمة الكويتي.
وواصل: “طموحنا في الموسم الحالي يتركز على الابتعاد عن الهبوط وتحقيق مركز يليق بحجم نادي شباب الأردن، حيث أن جميع الفرق تقريبا بالمستوى ذاته باستثناء ثلاثي المقدمة الفيصلي والوحدات والحسين إربد”.
وأكد خير أن فريقه يمتاز دائما بثقافة الفوز بغض النظر عن طبيعة المنافس، حيث أن وصول شباب الأردن للمربع الذهبي بالكأس، جاء نتيجة الروح لدى منظومة الفريق، موضحا بأن الهدف خلال الموسم الحالي هو بناء فريق شاب وإعداده لمواسم مقبلة.
وكان فريق شباب الأردن قد ضمن بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن أول من أمس، بعد تجاوزه نظيره معان بفارق الركلات الترجيحية 3-0، في المباراة التي انتهت نتيجتها بالوقت الأصلي بهدف لمثله.
ويحتل “أسود غمدان” المركز السابع على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في 3 مباريات، والخسارة في 5 مواجهات، مع الإشارة إلى أن الفريق شارك مطلع الموسم الحالي بتصفيات البطولة العربية، وغادر من الأدوار التمهيدية على يد نواذيبو الموريتاني.
وغادر مع نهاية الموسم الماضي عدد كبير من اللاعبين البارزين في مختلف الصفوف، منهم المهاجم خالد الدردور، وزيد أبو عابد، وسيم ريالات وسليم عبيد.
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