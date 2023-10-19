شباب الأردن يستقبل الصريح والسلط يرحب بالجزيرة والرمثا ينتظر السرحان

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عمان-الغد - تتواصل اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن، بإقامة 3 مباريات، حيث يستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الساعة الخامسة مساء على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند الساعة السابعة والنصف على ستاد الحسن في دور الـ16 من بطولة كأس الأردن (CFI).وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، كما سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، وذلك لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.شباب الأردن× الصريحيدخل فريق شباب الأردن اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الثمانية من البطولة، ويعرف مديره الفني محمود الحديد، أن منافسه فريق الصريح يملك الخبرة والقدرات الفنية العالية، ورغم الحالة الفنية الجيدة والمعنويات المرتفعة عند لاعبي "الشباب" الذين حققوا في آخر مبارياتهم بالدوري فوزا كبيرا على فريق معان، لا بد من الحذر في مباريات الكأس التي تحمل معها مفاجآت.ويعتمد الحديد على تشكيلة غالبيتها من الشباب، حيث من المنتظر أن يدفع بكل من: أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، كارلوس، فيصل أبو شنب، عامر مجذوبة، فضل هيكل، محمد أبوطه، أوس الزيادات، حمزة النعيمي، محمد ابو غوش، ايهم هشام (صلاح الحسنات).وعلى الجانب الآخر، قدم فريق الصريح مستويات مميزة خلال الأسابيع الماضية في دوري المظاليم، وسجل 5 انتصارات، ويرنو مديره الفني ماهر العجلوني، من خطف بطاقة التأهل من خلال تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم ترك المساحات أمام لاعبي الشباب، ويبرز من الصريح خلدون الخزام وقصي نمر وأشرف المساعيد.السلط × الجزيرةيطمح فريق السلط ومديره الفني عماد خانكان، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، خصوصا في ظل التحسن الفني الذي ظهر عليه الفريق في آخر جولتين من الدوري، ويتميز السلط بوجود لاعبو الخبرة: عبدالله ذيب، محمد مصطفى، زيد جابر، عدي القرا، عبد الله، إبراهيم دلدوم، عصام السميري، ولكن على السلط احترام قدرات وإمكانيات لاعبي الجزيرة والذي يملك الخبرة والشباب، ويقوده المدير الفني وليد فطافطة، ويبرز من الجزيرة في تنفيد الواجبات الهجومية والدفاعية، حمد البلاونة، قيس عباسي، بكر كلبونة، ومعتصم الجعبري.الرمثا × السرحانتميل الفروق الفنية لصالح فريق الرمثا، الذي يلعب كرة جميلة بوجود مجموعة من الشباب المميزين فنيا، وينتظر أن يبدأ الرمثا المباراة بتشكيلة تضم كلا من اللاعبين: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة ،عبدالرحمن الداريسة، هايل الذيابات، خالد أبو عاقولة، عبدالرحمن أبو الكاس، عامر أبو هضيب، مجد الزعبي ، علي عزايزة ، بشار ذيابات والهادي سالم .فيما يعتمد السرحان على جماعية الأداء والمحافظة على إغلاق المناطق الخلفية، والاعتماد على الهجمة المرتدة واستعلال المساحات التي يتركها فريق الرمثا.