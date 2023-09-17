شباب الأردن يقسو على معان بثلاثية نظيفة في دوري المحترفين

يحيى قطيشات

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عمان - حقق فريق شباب الأردن فوزا كبيرا على فريق معان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب البتراء، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.وارتفع رصيد شباب الأردن إلى 6 نقاط محتلا المركز الثامن على سلم الترتيب، فيما بقي رصيد معان نقطتين بالمركز الأخير.وتناوب على تسجيل أهداف شباب الأردن كل من حمزة النعيم، محمد طه أبو غوش، وفضل هيكل من ركلة جزاء.وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، قد أجلت مباراتي الحسين إربد والوحدات، والفيصلي وشباب العقبة حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب ارتباط الوحدات والفيصلي بمشاركتيهما القاريتين، إذ يلعب الفيصلي مع ناساف الأوزبكي مساء اليوم على ستاد عمان الدولي في دوري أبطال آسيا، فيما يستقبل الوحدات على الملعب نفسه نظيره أهلي حلب السوري يوم غد الثلاثاء في كأس الاتحاد الآسيوي.شباب الأردن 3 معان 0- الحكام: أحمد الخوالدة، محمود ظاهر، فايز حسن، وعمر سليمان رابعا.مثل الفريقين:شباب الأردن : أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، كارلوس، فيصل أبو شنب، عامر مجذوبة، فضيل هيكل، محمد أبوطه، أوس الزيادات، حمزة النعيمي، محمد ابو غوش، ايهم هشام(صلاح الحسنات) .المدير الفني: محمود الحديد.معان: سيف ابو هزيم، حربي عبدالله، سليمان غزال(عبد الرحمن مرعي) ، محمد فال، ليث الحيصة، عون المحارمة(سعد الله) ، أحمد ياسين، أمية المعايطة، مهدي علامة، حسين عبيدات(عثماني) ، عبد المالك مفتاحي.المدير الفني: امجد أبو طعيمة.سيناريو الأهداف- استثمر حمزة النعيم خطأ المدافع سليمان غزال في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، ليرسل الكرة على يمين أبو هزيم هدفا في الدقيقة 52.- قاد أويس زيادات هجمة من ميمنة معان وتجاوز أكثر من لاعب، ليقدم الكرة على طبق من ذهب للمتربص محمد طه ابو غوش الذي ترجمها هدفا جميلا في الدقيقة 58.- ترجم فضل هيكل ركلة الجزاء المحتسبة لزميله أويس زيادات بعد إعاقة الأخير من قبل مهدي علامة في الدقيقة 67.فرص المباراة- تدخل حارس شباب الأردن في الوقت المناسب وأبعد الكرة الأمامية الطويلة قبل وصولها للمتحفز حسين عبيدات (4).- أطلق أويس زيادات كرة من خارج منطقة الجزاء استقرت فوق المرمى (14).- تبادل ثنائي معان عبيدات ومفتاتي الكرة داخل منطقة جزاء معان، سددها عبيدات ضعيفة خارج الشباك (18).- تسلم محمد أبو طه كرة على مشارف منطقة جزاء معان وسدد بقوة فوق المرمى (30).- سدد لاعب معان عون المحارمة قذيفة جميلة ردها الجعيدي (34).- مع استمرار الاعتماد على التسديد من خارج منطقة، جرب عامر مجذوبة حظه بتسديدة قوية أبعدها الحارس ابو هزيم إلى ركنية (38).- قاد مفتاحي وأحمد ياسين هجمة منظمة وتبادلا الكرة لينفرد ياسين بمرمى الجعيدي ويسدد على يمينه، لكن الحارس رد الكرة بطرف قدمه (40).- كاد كارلوس أن يسجل في مرماه لكن الكرة جاورت القائم (63).- سدد مفتاحي كرة صاروخية بجوار القائم (75).- ردت العارضة صاروخية من لاعب الشباب احمد صبرة(90).رجل المباراةاستحق لاعب فريق شباب الأردن أويس زيادات لقب أفضل لاعب بالمباراة، لتميزه في الاختراقات وتشكيل الخطورة على مرمى معان من الميمنة، وصناعته لهدفي فريقه الثاني والثالث.