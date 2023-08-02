الخميس 03 آب 2023
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قراءة في أوراق الدوري الممتاز للكرة الطائرة

شباب الحسين بطل بالأرقام القياسية.. وعودة قوية لـ"عيرا"

فرحة فريق شباب الحسين بتحقيق لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة - (تصوير: أمجد الطويل)
فرحة فريق شباب الحسين بتحقيق لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان- حمل شباب الحسين ثلاثية ألقاب الموسم – السوبر وكأس الأردن والدوري- عن جدارة واستحقاق في "طائرة" الممتاز للموسم 2023، وترك أثرا فنيا "وبصمة" مدوية بتسجيله العديد من الأرقام القياسية، في الوقت الذي يسجل فيه لفريق عيرا اجتهاده وهو العائد للتو إلى منافسات الممتاز، عندما حل وصيفا للبطل في مسابقتي الدوري وكأس الأردن، في الوقت الذي تراجع فيه الوحدات حامل ثلاثية ألقاب الموسم الماضي إلى المركز الثالث.اضافة اعلان
شباب الحسين بطل الأرقام القياسية
سجل شباب الحسين بقيادة المدير الفني وليد العسود، العديد من الأرقام القياسية، عندما حسم لقب الدوري قبل جولات عدة، بـ42 نقطة و42 شوطا ومن دون خسارة للمباريات، وخسر فقط شوطين طيلة 14 مباراة بالدوري، وحقق الفوز بنتيجة 3-0 12 مرة، فيما حقق الفوز بنتيجة 3-1 مرتين، وله 1131 نقطة وعليه 876 نقطة، بنسبة تسجيل 1.192.
ولعل اللافت في تشكيلة هذا الفريق، أن "السواد الأعظم" من لاعبيه من نتاج فئاته العمرية، باستثناء لاعب السنتر عبدالرحمن غانم القادم من البقعة، والمحترف الغاني إبراهيم عبدالحميد، ويملك مجموعة متجانسة من اللاعبين القريبين بالمستوى الفني إلى حد ما، سواء في تشكيلته الرئيسية أو المتواجدين على دكة البدلاء، ونخبة من المواهب الصاعدة من فرق الفئات العمرية، التي قدمها وصقل موهبتها المدرب القدير والمتخصص سمير شبارو.
عيرا.. "لكل مجتهد نصيب"
يحسب لفريق عيرا الذي حل وصيفا للبطل برصيد 37 نقطة، تناغم مجلس الإدارة برئاسة د.بشير العلوان، والجهاز الفني للفريق بقيادة إياد توفيق، واللجنة الرياضية واللاعبين، وغلفت الأجواء العائلية الفريق الذي ضم نخبة من لاعبي الخبرة القادمين من عديد الأندية، والمواهب الشابة النابعة من أرض عيرا، والمحترف اليمني آسار جلال، ووجه بوصلة طموحاته نحو المنافسة على ألقاب الموسم، ونجح في مزاحمة شباب الحسين على لقبي الدوري وكأس الأردن.
عيرا سجل أرقاما فنية مميزة هذا الموسم، حين جمع 37 نقطة، محققا الفوز بنتيجة 3-0، 12 مرة، والفوز بنتيجة 3-1 مرتين، وبنتيجة 3-2 مرتين، فيما خسر 3-0 مرة واحدة، و3-1 مرة واحدة، وله 37 شوطا وعليه 12 شوطا، وسجل 1081 نقطة وعليه 778 نقطة، وبنسبة 1.389.
الوحدات.. كبوة جواد
تعرض فريق الوحدات حامل ثلاثية ألقاب الموسم الماضي، إلى كبوة جواد في هذا الموسم، حين لم يوفق في استقدام المحترفين الذين استبدلهم في بداية الدوري، وعصفت المشاكل بين اللاعبين الذين نالوا عقوبات تأديبية من قبل مجلس الإدارة، ليتعرض الفريق إلى هزة رغم اجتهادات المدير الفني رائد الحمود، واستنجاده بعدد من المواهب الشابة وتعرض معده محمد راتب للإصابة، ودفعت تلك الظروف فريق الوحدات للعودة إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.
الوحدات بالأرقام لم يكن مرضيا لأنصاره، حين جمع 29 نقطة، جمعها من الفوز 3-0، 6 مرات، و3-1، 3 مرات، وخسر 0-3، 3 مرات، و2-3 مرتين، وله 31 شوطا وعليه 18 شوطا، وسجل 1190 نقطة وعليه 1038 نقطة بنسبة 1.146.
العودة .. مكانك سر
اجتهد فريق العودة للتقدم والمنافسة، والعودة إلى منصات التتويج الغائب عنها منذ سنوات طويلة، إلا أنه ظهر على غير التوقعات، وبالرغم مما يضمه من عناصر محلية ومحترف برازيلي مميز، إلا أنه وقف في مكانه الذي اعتاد عليه منذ سنوات بين المركز الرابع والخامس، ليثبت بالمركز الخامس في ختام الموسم الحالي.
العودة جمع 23 نقطة، من الفوز 3-0، 5 مرات، و3-1 مرة واحدة، و3-2 مرتين، فيما خسر 0-3، بـ3 مرات، و1-3 مرتين، و2-3 مرة واحدة، وفاز بـ28 شوطا، وعليه 23 شوطا، وسجل 1054 نقطة وعليه 1049 بنسبة 1.005.
المحطة والكرمل.. محاولات جادة
يحسب لفريق المحطة الذي حل خامسا برصيد 17 نقطة، والكرمل السادس بفارق المواجهات رغم تساويهما بالنقاط، محاولاتهما الجادة للثبات في مواجهة التحديات التنافسية والمالية والعواصف المستجدة، إذ تأخر فريق المحطة في تجميع لاعبيه بقيادة مدربه المجتهد عفيف سالم، وعززه باستقطابات محلية والمحترف اليمني سعيد الشامي، في الوقت الذي وقع الكرمل "فريسة" عدم الاستقرار الفني، وفقدان عناصر مهمة بسبب العقوبات من إدارة النادي.
المحطة جمع 17 نقطة، محققا الفوز 3-0، في 3 مرات، و3-1 مرتين، فيما خسر 0-3 في 6 مرات، و1-3 مرة واحدة، و2-3 في مرتين، وله 20 شوطا وعليه 29 شوطا، وسجل 1044 نطقة وعليه 1079 نقطة، بنسبة 0.968، فيما جمع الكرمل أيضا 17 نقطة، محققا الفوز 3-0 في 4 مرات، و3-2 في مرتين، فيما خسر 0-3 في 3 مرات، و1-3 في 4 مرات، و2-3 في مرة واحدة، وله 24 شوطا وعليه 28 شوطا، وسجل 1224 نقطة وعليه 1091 نقطة بنسبة 1.122.
التعاون وديرعلا.. من أجل المشاركة
أعلن فريقا التعاون وديرعلا مشاركتهما من أجل المشاركة منذ انطلاق استحقاقات الموسم، وهما اللذان طالبا بالانسحاب من البطولة، وفرضت عليهما العقوبات المالية خوض المنافسات من دون حافز، فكان لهما ما أرادا عندما خرجا من باب الممتاز، والهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى حينما حل التعاون بالمركز السابع برصيد 6 نقاط، وديرعلا برصيد خال من النقاط.
وجاءت أرقامهما متواضعة في 14 مباراة من الدوري، حين جمع التعاون 6 نقاط، محققا الفوز 3-0 في مرتين، فيما خسر 0-3 في 10 مرات، و1-3 في مرتين، له 8 أشواط وعليه 36 شوطا، وسجل 809 نقاط وعليه 1042 نقطة بنسبة 0.776، فيما خسر ديرعلا 14 مباراة، وجميعها بنتيجة 3-0، وعليه 42 شوطا ولم يفز بأي شوط، وله 470 شوطا وعليه 1050 شوطا بنسبة 0.448.
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