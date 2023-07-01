الأحد 02 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شباب الحسين.. بطل هذا الزمان في "الطائرة" الأردنية

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فريق شباب الحسين بعد تتويجه بلقب كأس الأردن -(تصوير: أمجد الطويل)
عمان - يحق لجماهير نادي شباب الحسين خصوصا، وجماهير كرة الطائرة المحلية عموما، أن تطلق تسمية "بطل هذا الزمان" على الفريق، فالزمان زمانه ومنصات التتويج مكانه، وهو الفريق الذي دشن الثلاثية عندما توج بلقب كأس الأردن، وضمه إلى لقب كأس كأس السوبر، وحسم لقب الدوري من المباراة الثامنة، الأسبوع الأول من إياب منافسات الممتاز، وقبل 6 جولات من نهاية 14 جولة.اضافة اعلان
وقبل الحديث عن أرقام فريق شباب الحسين في الموسم الحالي، فإن السبب الرئيس لاستمرارية تحليق طائرة شباب الحسين فوق منصات تتويج البطولات المحلية، هو اهتمام إدارة نادي الحسين بالفئات العمرية، ويحسب الفضل في اكتشاف صقل اللاعبين، إلى الخبير المدرب القدير سمير اشبارو، الذي تقع عينه سريعا على المواهب، من خلال عمله مدرسا للتربية الرياضية في مدارس وكالة الغوث، في المناطق المجاورة لنادي شباب الحسين، ويسوقها إلى النادي، ليبدأ عملية صقل الموهبة وتطويرها وتوظيفها في مختلف المراكز تحت الشبكة، ويسكب خبرته في تقديم برامج تدريبية وغذائية، بحكم ممارسته لرياضة بناء الأجسام في وقت سابق.
ولعل ذلك يفسره هيمنة فرق شباب الحسين، على بطولات الفئات العمرية من الواعدين وحتى الشباب، واكتساح عدد كبير من المواهب صفوف المنتخبات الوطنية لهذه الفئات العمرية.
وعند تقليب أوراق تاريخ الكرة الطائرة المحلية، نقف عند المشكلة الشهيرة التي تعرض لها شباب الحسين في الموسم 2012، عندما أضطر إلى تحرير 9 من نجومه وقتها، وهم شريف عبدالله، حسن قمر، بشار المحارمة، حسين الرمحي، يعقوب القهوجي، أحمد العواملة، أمين السطري، وائل رداد، ويوسف خشان، وفقا لقرار الاتحاد الدولي، وتمشيا مع المادة 22 في بنودها 2-3-4، والتي فصلت في المشكلة التي نشبت مع هؤلاء اللاعبين ومجلس إدارة النادي من خلال اتحاد اللعبة.
تلك الأحداث، وإن كانت صعبة على نادي شباب الحسين وقتها، إلا أنها "ضارة نافعة"، وجهته إلى اكتشاف المواهب الذهبية من مخزون فئاته العمرية، وإن غاب وقتها الفريق عن منصات التتويج طويلا، وعاش الفريق أزمة الهبوط في أكثر من موسم، إلا انه آمن بمواهبه الشابة، التي تشربت الخبرة والمهارة، وعادت بالفريق إلى مكانه الطبيعي ومنصات التتويج بالعام 2021 للمرة 19 في تاريخ النادي.
تلك النجوم التي غادرت النادي وخرجت من سجلات شباب الحسين ولم تعد، هي من نتاج الفئات العمرية لشباب الحسين، وقدمها النادي نجوما للفريق والطائرة المحلية، وتوزعت على عدد من الأندية المحلية، وقادتها إلى منصات تتويج المسابقات المحلية، آخرهم المعد يعقوب القهوجي، والضاربين أحمد العواملة ويوسف خشان، والذين قادوا الوحدات للتويج بثلاثية الموسم 2022.
ويقول المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود: "لدينا فائض من المواهب، ولو يسمح كشف المباراة بعدد أكبر من المسموح به، لرفعت ما يزيد عن 5 أسماء من فرق الفئات العمرية بالنادي، ولدي تشكيلة فتية معدل أعمارها من 20 إلى 25 عاما، أكبرهم خالد وحسن أبومشرف، ولدينا المحترف الغاني إبراهيم عبدالحميد، واللاعب حسن غانم القادم من البقعة.
وأضاف: "تتويجنا بالسوبر وكأس الأردن والدوري، نتيجة حتمية لما يعج به الفريق من مواهب شابة، تم دمجها بمقادير فنية وتكتيكية مع نجوم الخبرة، ولدينا تشكيلة تلعب إلى جانب بعضها البعض قرابة 10 مواسم، ونواصل الإحلال والتجديد بما تجود علينا فرق الفئات العمرية، فقاعدتنا المميزة هي الأساس، ويشكل لاعبونا ركيزة أساسية في المنتخبات الوطنية، ولدينا فريق قادر على المنافسة محليا وعربيا، ولعل حضور شباب الحسين في منافسات أندية غرب آسيا يفسر ذلك، مع العلم أن ألقاب الطائرة الشاطئية للرجال في عهدة شباب الحسين منذ عدة مواسم، فهنيئا لشباب الحسين وجماهيره هذه الأجيال الشبابية المتعاقبة والمميزة سلوكا وأداء ونجومية".
ويعتبر فريق شباب الحسين بطل الأرقام القياسية في هذا الموسم، حيث لعب الفريق مباراة واحدة في "السوبر"، و3 مباريات بكأس الأردن، و9 مباريات الدوري للآن، أي ما مجموعه 13 مباراة، حقق الفوز في جميعها، وحسم 39 شوطا وخسر فقط 3 أشواط بالمسابقات الثلاث.
وحسم شباب الحسين لقب الدوري من الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، الأولى من مرحلة الإياب عندما فاز على عيرا بنتيجة 3-0، ويقف حاليا في صدارة التريب العام برصيد 27 نقطة، مع مرور 9 جولات (المرحلة الثانية من إياب الدوري)، من دون خسارة، وله بالدوري 27 شوطا وعليه 2، وله 27 نقطة من دون خسارة، وسجل 755 نقطة وعليه 632 نقطة.
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