شباب الحسين وعيرا يواجهان الكرمل والعودة في "طائرة الممتاز"

مهند جويلس

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عمان - تختتم اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، بإقامة لقاءين في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، إذ يلتقي عيرا مع العودة عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام آخر مباريات الجولة بين شباب الحسين والكرمل عند الساعة الثامنة مساء بالصالة ذاتها.وتوقفت بطولة الدوري لأكثر من أسبوعين تقريبا، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب العربية، والتي اختتمت مؤخرا في الجزائر، وحل فيها المنتخب بالمركز الرابع.وانطلقت أمس، منافسات الجولة بمواجهتين، حيث جمعت الأولى الوحدات والتعاون في الصالة ذاتها، تبعتها مواجهة المحطة ودير علا.وكان شباب الحسين، حسم لقب بطولة الدوري في وقت سابق، بعد أن سجل نتيجة الفوز في جميع مبارياته، إذ جمع 27 نقطة، فيما ظفر بلقب كأس السوبر على حساب الوحدات في افتتاحية الموسم، وبلقب كأس الأردن على حساب عيرا نهاية الشهر الماضي.وقبل انطلاق الجولة العاشرة، احتل عيرا المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما تواجد فريقا العودة والوحدات في المركزين الثالث والرابع وبرصيد كل منهما 17 نقطة، وحل الكرمل في المركز الخامس وبرصيده 12 نقطة، والمحطة سادسا برصيد 10 نقاط، مقابل 6 نقاط للتعاون في المركز السابع، ويقبع في المركز الثامن والأخير فريق دير علا بدون نقاط.شباب الحسين - الكرملمن جهة ثانية، يتطلع فريق شباب الحسين للمحافظة على سجله خاليا من الهزائم، سعيا لتحطيم الأرقام القياسية بالفوز بالدوري بالعلامة الكاملة، بعد أن تمكن من الفوز بـ27 شوطا في مبارياته التسع الماضية، مقابل خسارته في شوطين فقط.ويأمل المدرب وليد العسود، في ترجمة أفضلية لاعبيه على بقية الفرق، واستغلال الحالة الصعبة التي يعيشها منافسه من تغيير مستمر في الأجهزة الفنية ومغادرة عدد من اللاعبين.وتتمثل قوة شباب الحسين بأكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق في أي لحظة، ومنهم ياسر مجاهد، إياد ماضي، محمود النقيب، مهند جروان، أحمد العمري، خالد أبو مشرف، حسن أبو مشرف عبد الرحمن غانم، أيهم خنفر والغاني إبراهيم عبد الحميد.وعلى الطرف الآخر، يعاني فريق الكرمل من تراجع ملحوظ على مستوى النتائج والأداء من جولة لأخرى، علما بأن النادي استقر على المدرب شاهر محمود في قيادة الفريق فيما تبقى من الموسم، أملا في تحقيق مركز جيد.ويحاول محمود إتاحة الفرصة للاعبين الشباب أملا باعتماد الكرمل عليهم في مواسم لاحقة، ويبرز من الفريق كل: من سليمان الصقر، محمد مرجان، محمد نور، ياسين المراجنة، فارس الكردي، محمد مرامدة، أحمد الصقر والسنغالي آمادو.عيرا - العودةيطمح فريق عيرا إلى تأمين المركز الثاني ومحاولة الفوز في جميع مبارياته المقبلة بهدف تحقيق الوصافة، بعد عودته الموسم الحالي بين الكبار إلى الدرجة الممتازة، ومحاولة وضع بصمة مميزة في أول خطوات النادي نحو الصعود لمنصات التتويج في المواسم اللاحقة.ويتطلع المدرب إياد توفيق إلى محاولة تدارك فقدان لقب الكأس مؤخرا، معتمدا في قائمته على عدد من اللاعبين المميزين، ومنهم اليمني آسار جلال، أحمد العواملة، أحمد النجار، محمد الناجي، راشد العلوان ويوسف مقدادي.ويجد العودة الفرصة مناسبة أمامه لإعادة الأمل وخطف المركز الثاني من منافسه بنهاية الموسم، بعدما مر بفترة صعبة عقب خسارة نهائي الكأس، وهي النقطة التي عمل عليها المدرب فواز زهران مؤخرا مع لاعبيه.ويضم العودة في صفوفه عددا من اللاعبين، أبرزهم، يحيى شحادة، أسامة خريس، محمد ملكاوي، عبد الله سنان، فادي خريس والبرازيلي بيدرو.