شباب الحسين يتعرض للخسارة الثانية بـ"طائرة غرب آسيا"

اضافة اعلان

عمان -الغد- تعرض فريق شباب الحسين إلى الخسارة الثانية في مشاركته ببطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة، والمقامة حاليا في ولاية صحار العمانية، وذلك أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 1-3 بواقع 21-25، 25-23، 22-25، 17-25، في المباراة التي جرت أمس، ضمن منافسات المجموعة الثانية.وكان فريق شباب الحسين، تعرض للخسارة أول من أمس أمام فريق صحار العماني بنتيجة 1-3 بواقع 25-20، 18-25، 19-25، 21-25، فيما يخوض الفريق اليوم مباراته الثالثة، والتي تجمعه مع فريق الأهلي البحريني، ثم يلتقي فريق العربي القطري بعد غد، في ختام لقاءاته في الدور الأول.وتنص تعليمات البطولة، على أن الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في المجموعتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي، والذي يقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.ويخوض فريق شباب الحسين منافسات البطولة، بتشكيلة تضم كلا من اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو، بينما يشرف على تدريب الفريق المدرب الوطني وليد العسود.ويشار إلى أن فريق شباب الحسين شارك في النسخة الأولى من هذه البطولة، والتي أقيمت العام الماضي في العاصمة عمان، وقدم فيها مستويات فنية جيدة، وتمكن من التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة أمام حامل اللقب فريق الريان القطري.ويستعد فريق شباب الحسين للمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ42، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 17 ولغاية 29 من شباط (فبراير) الحالي، وتشهد مشاركة 12 فريقا.