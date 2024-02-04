الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب الحسين يتعرض للخسارة الثانية بـ"طائرة غرب آسيا"

1707045685868985700
جانب من لقاء شباب الحسين وصحار العماني ببطولة غرب آسيا للكرة الطائرة -(من المصدر)
عمان -الغد- تعرض فريق شباب الحسين إلى الخسارة الثانية في مشاركته ببطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة، والمقامة حاليا في ولاية صحار العمانية، وذلك أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 1-3 بواقع 21-25، 25-23، 22-25، 17-25، في المباراة التي جرت أمس، ضمن منافسات المجموعة الثانية.اضافة اعلان
وكان فريق شباب الحسين، تعرض للخسارة أول من أمس أمام فريق صحار العماني بنتيجة 1-3 بواقع 25-20، 18-25، 19-25، 21-25، فيما يخوض الفريق اليوم مباراته الثالثة، والتي تجمعه مع فريق الأهلي البحريني، ثم يلتقي فريق العربي القطري بعد غد، في ختام لقاءاته في الدور الأول.
وتنص تعليمات البطولة، على أن الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في المجموعتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي، والذي يقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
ويخوض فريق شباب الحسين منافسات البطولة، بتشكيلة تضم كلا من اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد  العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح  طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو، بينما يشرف على تدريب الفريق المدرب الوطني وليد العسود.
ويشار إلى أن فريق شباب الحسين شارك في النسخة الأولى من هذه البطولة، والتي أقيمت العام الماضي في العاصمة عمان، وقدم فيها مستويات فنية جيدة، وتمكن من التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة أمام حامل اللقب فريق الريان القطري.
ويستعد فريق شباب الحسين للمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ42، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 17 ولغاية  29 من شباط (فبراير) الحالي، وتشهد مشاركة 12 فريقا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1707068597310010700

غياب التعمري يضرب نتائج مونبيليه بالدوري الفرنسي

منذ1 ساعة
1707068597340010800

التعمري يغيب عن تدريبات "النشامى".. ونصيب يحجز مكانا في التشكيل المثالي

منذ1 ساعة
1707055545719476500

إنجاز من رحم المعاناة للكرة الأردنية.. هل تلتفت له الحكومة؟

منذ1 ساعة
1707069661430059900

مدربون يشيدون بإنجاز "النشامى" ويؤكدون قدرته على تجاوز المنتخب الكوري

منذ1 ساعة
1707062776849861400

"قطار" الفحيص يعبر محطة العاصمة السعودي ويواجه غاز الشمال العراقي بـ "سلة الشارقة"

منذ1 ساعة
1706957666457214700

السلوادي: متحمس لأول نزال لي في UFC.. وأنتظر هذه اللحظة منذ 12 عاما

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
 
 