شباب الحسين يتفق مع البرازيلي دياز.. جمال يبدع في لبنان

مصطفى بالو

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عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.أكد عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، أن النادي وصل إلى اتفاق مع البرازيلي دياز، للعب في صفوف الفريق الأول للموسم الحالي، مشيرا أن ضم دياز جاء بناء على تنسيب المدير الفني وليد العسود، والذي يشغل المركز4، ويلعب في إحدى دوريات دول شرق آسيا، ويتمتع بالقوة والمهارة والتكنيك العالي، من شأنه يشكل إضافة نوعية للفريق الذي يتطلع إلى الاحتفاظ بجميع ألقاب الموسم المحلي 2024، والمنافسة على المراكز المتقدمة في مشاركته ببطولة الأندية العربية في عمان خلال شباط (فبراير) المقبل، وبطولة أندية غرب آسيا التي تقام في عُمان خلال آذار (مارس) المقبل.ويعتبر البرازيلي دياز المحترف الثاني الذي نجح شباب الحسين في كسب خدماته، بعد أن انجز صفقة الغاني إبراهيم عبدالحميد، والأخير سبق وأن لعب في صفوف شباب الحسين بالموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة وساهم إلى حد كبير إلى جانب زملائه، بالتتويج بألقاب الدوري وكأس السوبر وكأس الأردن، والظهور المميز للفريق الشبابي في بطولة أندية غرب آسيا الأولى في عمان.تنطلق تدريبات فريق شباب الحسين الاستعدادية اليوم، والتي يتطلع من خلالها المدير الفني للفريق وليد العسود، إلى تنفيذ خطة إعداده البدني والفني والتكتيكي قييل انطلاق مشاركاته الرسمية المحلية والعربية والإقليمية للموسم 2024، وسط تقييمه للمستوى الفردي والجماعي، في ظل تباين الجاهزية من مواصلة بعض اللاعبين ضمن صفوف المنتخبات الوطنية التدريبات، وانقطاع البعض الآخر بسب الإصابات أو انتهاء منافسات الموسم الماضي.وتشير المعلومات الواردة من معقل نادي شباب الحسين، أن النادي يبحث عن توفير مطلب الجهاز الفني للفريق، بتأمين معسكر داخلي يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية، لرفع الجهوزية البدنية باعتبارها الأساس لتنفيذ الخطط التكتيكية، حيث بدأ النادي اتصالاته لتأمين مكان إقامة المعسكر التدريبي المغلق وسط ترشيحات كبيرة بإقامته في بيت شباب عمان، لقربه من صالة قصر الرياضة، التي ستكون إحدى أماكن تدريبات الفريق الشباب لحين الانتهاء من صيانة وتأهيل صالته الرياضية.باتت 4 مواهب شبابية على طريق النجومية في صفوف الفريق الأول، وذلك بعد أن تم ترفيع المواهب الفتية كل من صالح الطهراوي، أحمد العطلة، إبراهيم العطلة، ومحمود شاهين إلى صفوف الفريق الأول رسميا، وذلك في ظل تميزهم في دوري الشباب الذين ساهموا إلى جانب رفاقهم بالاحتفاظ بلقبة، في الوقت المتوقع فيه أن تواصل فيه هذه المواهب التألق ضمن صفوف المنتخب الوطني، الذي سيعلن عنه المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي.ويمارس شباب الحسين هذه السياسة منذ سنوات طويلة، باكتشاف وإنتاج المواهب ضمن مدرسته المتخصصة للكرة الطائرة، بإشراف مكتشف المواهب وصانع النجوم المدرب سمير شبارو، وغدت هذه المدرسة رافدا أساسيا لفرق النادي، من الفئات العمرية إلى الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، مما منحها التميز والسيطرة على ألقاب الكرة الطائرة على مستوى الرجال، وفرق الفئات العمرية.نظم فريق الجزيرة زوارة الليبي دورة ودية، بمشاركة فرق الأهلي بنغازي، الاتحاد المصراتي، الإفريقي زليتن والنظم، والتي جرت في صالة النادي بمنطقة زوارة، وحفلت مبارياتها بالقوة الندية، حيث فاز المنظم على الاتحاد المصراتي بنتيجة 3-0، فيما فاز فريق الأهلي بنغازي على الإفريقي زلتين بنتيجة 3-0، وخسر المنظم في المباراة الختامية أمام الأهلي بنغازي بنتيحة 3-1، فيما فاز الاتحاد المصراتي على الإفريقي زليتين بنتيجة 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وأكد المدير الفني لفريق الجزيرة زوارة الأردني ماجد البس رضاه عن ما قدمه فريقه في هذه البطولة، منوها أن مؤشر المستوى العام للفريق في ارتفاع متواصل، مشيرا إلى الفوائد الفنية التي خرج بها الفريق من البطولة الودية الاستعدادية، مبينا أن البطولة حفلت بالقوة والندية وقدمت له صورة فنية أكثر عن فريقه قبل انطلاق المنافسات الرسمية.وأضاف: "نبحث عن تعزيز الفريق بمحترف يلعب في مركز 4، وأجد اهتماما كبيرا من إدارة النادي التي تحرص عن توفير كافة أشكال الدعم للفريق للمنافس بقوة في بطولة الدوري التي تنطلق في 23 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، واتقدم بالشكر إلى جماهير النادي التي وقفت خلف الفريق في البطولة الودية، مما يرفع من منسوب الجاهزية النفسية ويعزز معنويات اللاعبين قبل خوض الاستحقاق الرسمي".قدم لاعب المنتخب الوطني وفريق الوحدات محمد جمال، مستويات لافتة في صفوف فريقه الأنوار اللبناني مع انطلاق دوري الكبار، وشارك فريقه بتحصيل العلامة الكاملة من النقاط، بعد الفوز بـ 4 مباريات متتالية، حين شارك زملاءه بالفوز على كسبا بنتيجة 3-0، وعلى بلاط بنتيجة 3-2، وعلى البوشرية بنتيجة 3-1، وعلى القلمون بنتيجة 3-2، وسيخوص مباراته الخامسة أمام رسالة صرفند خلال الأسبوع المقبل.واشار النجم محمد جمال إلى الراحة النفسية التي يعيشها في صفوف فريقه الأنوار، مشيدا إلى تعامل الجهاز الفني واللاعبين ودعم ومتابعة مجلس إدارة النادي، ومشيرا إلى مستوى المنافسات اللبنانية التي تحفل المنافسة المحتدمة، والتقارب بالمستوى بين أغلب فرق دوري الكبار، متمنيا أن يحالفه التوفيق في مشاركة زملائه بالتتويج بمختلف الألقاب اللبنانية، ومؤكدا أن احترافه في لبنان تجربة ثرية فنية يطمح بعكس صورة طيبة عن مستوى اللاعب الأردني.أشاد عدد من المدربين الوطنين بشمول خطة اتحاد الكرة للموسم المقبل 2024، إقامة البطولات التنافسية للأكاديميات والمدارس الخاصة، من خلال إدراجهما على أجندة مسابقاته للموسم المقبل، معتبرين أن الاهتمام بالقاعدة والبحث عن المواهب تبدأ من المدارس والأكاديميات المهتمة بالكرة الطائرة.وأكدوا أن نهج الاتحاد ينسجم مع تحركاته التطويرية، وتوجيه دعمه نحو كافة الفئات من البراعم إلى الكبار على مستوى الجنسين، موضحين أن هذا النهج من شأنه أن يقدم المواهب والخامات الرافدة للأندية والمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى جهود اتحاد اللعبة ولجانه في استمرارية استعدادات المنتخبات على مدار العام، مؤكدين أن العوائق المالية تقف حاجزا أمام تنفيذ العديد من الطموحات التي تدفع الكرة الطائرة مزيدا من التحليق في أجواء المنافسات العربية.