شباب الحسين يتوج بلقب دوري الشباب للكرة الطائرة

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توج نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، فريق شباب الحسين بطلا لدوري الشباب للكرة الطائرة لموسم 2023، بعد الفوز المثير الذي سجله على فريق الوحدات بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة النهائية للبطولة التي جرت أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين، بحضور أسرة الناديين وجمهور كبير تفاعل مع مجريات المباراة، والتي شهدت ندية وإثارة عبر أشواطها، وظهر التنافس بين الفريقين منذ بداية المباراة، حيث الاعتماد انصب على اللاعبين المميزين بصفوف الفريقين، والذين سبق لهم وأن مثلوا المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا الأخيرة.وبرز من فريق شباب الحسين، الذي قاده المدرب سمير شبارو إبراهيم العطلة وأيهم خنفر وصالح الطهرواي وأحمد العطلة، بينما برز من فريق الوحدات الذي قاده المدرب أيمن أبو طعيمة فهد نعمان وعبدالعظيم الدغيش ومحمد سعيفان ولؤي علي.وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق البقعة من الفوز على فريق العودة بنتيجة 3-1.ويذكر أن فريق شباب الحسين حقق الفوز في كافة لقاءاته في الدوري، حيث تغلب في دور المجموعات على فوعرا بنتيجة 3-0، وعلى التعاون بنتيجة 3-0، وعلى الطوال الجنوبي بنتيجة 3-0، وعلى عيرا بنتيجة 3-0، وعلى العودة بنتيجة 3-0، وتأهل إلى الدور قبل النهائي بطلا لمجموعته، قبل أن يدرك الفوز على فريق البقعة بنتيجة 3-2، ويتأهل إلى المباراة النهائية.فريق الوحدات تأهل إلى الدور قبل النهائي بطلا لمجموعته، بعد أن حقق الفوز في دور المجموعات على ديرعلا بنتيجة 3-0، وعلى المحطة بنتيجة 3-0، وعلى الكرمل بنتيجة 3-0، وعلى البقعة بنتيجة 3-0، وفي الدور قبل النهائي فاز على فريق العودة بنتيجة 3-0.من ناحية أخرى ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة قائمة المنتخب الوطني للشباب في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للدخول في التحضيرات الفنية التي تسبق مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا، التي تقام في الأردن خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وذلك بناء على تنسيب الجهاز الفني الذي يقوده المدرب التونسي هيثم الوسيلاتي، الذي تابع كافة لقاءات البطولة بهدف الاطلاع على المستوى الفني واختيار التشكيلة التي ستبدأ مرحلة التحضير.