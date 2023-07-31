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شباب الحسين يتوج بلقب دوري "طائرة" الممتاز للمرة العشرين

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شباب الحسين يتوج بلقب دوري "طائرة" الممتاز للمرة العشرين
عمان- توج فريق شباب الحسين بلقب الدوري الممتاز لكرة الطائرة للمرة العشرين، وهو اللقب الذي ضمنه قبل عدة جولات من نهايته، محطما العديد من الأرقام القياسية، حيث خطف ثلاثية ألقاب الموسم-السوبر وكأس الأردن والدوري، وسجل رقما قياسيا بالظفر بلقب الدوري بعد الفوز في 14مباراة من دون خسارة، جامعا 42 نقطة، ووسجل رقما قياسيا آخرا حين لم يخسر سوى شوطين مع ختام مباريات الدوري  للموسم 2023.اضافة اعلان
وتوج نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات شباب الحسين بالميداليات الذهبية وسلم قائد الفريق كأس الدوري، وفريق عيرا الوصيف بالميداليات الفضية، والوحدات صاحب المركز الثالث بالميداليات البرونزية، وتكريم حكام المنافسات، وذلك في حفل الختام الذي أقيم في صالة قصر الرياضة مساء اليوم، بحضور التائبة ردينة العطي، ورؤساء الأندية المتوجة وجماهيرهم الغفيرة.
وكان شباب الحسين أكد أحقيته بلقب الدوري، بفوزه في مباراته الأخيرة على الوحدات بنتيجة 3-0، بواقع 25-22، 25-13، و25-12 ، فيما أكد فريق عيرا أحقيته بالوصافة، ورفع رصيده إلى 37 نقطة، بعد الفوز على التعاون بنتيجة 3-0، بواقع 25-16، 25-16، و25-17، وهبط فريقا التعاون وديرعلا إلى  مصاف أندية الدرجة الأولى.
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