شباب الحسين يحرر 3 لاعبين ويعسكر استعدادا لـ"طائرة غرب آسيا"

مصطفى بالو

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عمان - قرر مجلس إدارة نادي شباب الحسين، تحرير 3 لاعبين من فريق الكرة الطائرة، والموافقة على انضمامهم إلى فريق العودة، مؤكدا على سياسة الإحلال والتجديد ورفد الفريق الأول بالمواهب الشابة من قاعدة الفئات العمرية المتميزة.واستغنى شباب الحسين عن الثلاثي محمد النقيب، أسامة مرعي، وعبدالكريم مرعي، الذين سينضمون إلى العودة لمشاركته منافسات الموسم المقبل، متمنيا التوفيق للاعبي في مهمتهم الجديدة.وعن موعد قدوم المحترفين النيجيري أولا والغاني عبدالحميد، قال عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين ومدير نشاط الكرة الطائرة صالح الشيخ أحمد لـ”الغد”: “أنجزنا معاملات قدوم المحترفين عبر الجهات الرسمية، بانتظار صدور الموافقات النهائية، وبعد صدورها سيتم حجز تذاكر السفر للمحترفين لقدومهما إلى الأردن، والمتوقع خلال الأسبوع المقبل، مع بدء العد التنازلي للمشاركة في بطولة غرب آسيا الشهر المقبل”.وحول تحضيرات فريق شباب الحسين للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية، أجاب صالح: “انطلقت تدريبات شباب الحسين من عدة أيام، بقيادة المدير الفني وليد العسود، ومساعده حسن حسونة، والتزام جميع اللاعبين، وبدأت التحضيرات بمرحلة الإعداد البدني من خلال تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، ثم تدريبات الكرة الطائرة في قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ونحضر حاليا للدحول في معسكر تدريبي مغلق في مدينتنا الرياضية بمنطقة صالحية العابد، سنكثف فيه التحضيرات من خلال تدريبات صباحية ومسائية، ونخوض العديد من المبارايات الودية مع المنتخبات الوطنية والفرق التي باشرت الإعداد للموسم المقبل”.ويأمل شباب الحسين، تجاوز ما حققنه في النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في عمان، بعدما حل سادسا على سلم ترتيب البطولة، وكان قريبا من دخول المربع الذهبي، عندما تقدمنا بنتيجة 2-0 على الكويت الكويتي، قبل أن يخسر بنتيجة 2-3.وتحدث الشيخ أحمد عن توقعاته حول النسخة الثانية من البطولة الإقليمية التي ستقام في سلطنة عمان، قائلا: “الأندية المشاركة معروفة على الساحة العربية، ومدججة بأفضل اللاعبين المحليين والمحترفين، ما يشير إلى قوة المنافسة في مبارياتها، إلا أن شباب الحسين ينشد التمثيل المشرف وتحقيق نتائج لافتة للكرة الطائرة الأردنية”.وأردف: “نتطلع للمنافسة بقوة على المراكز الأولى، والاستفادة من وجباتها الاحتكاكية التنافسية، بما يزيد من جاهزيتنا ويدفع حظوظنا بقوة في منافسات البطولة العربية، والتي ستقام في عمان بعد أيام من مشاركتنا الإقليمية”.