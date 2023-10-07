شباب الحسين يدرس المشاركة في "طائرة" الأندية العربية محاصرا بالصعوبات

مصطفى بالو

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عمان- أكد عضو مجلس إدارة شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، أن إدارة شباب الحسين تدرس مشاركته الفريق في بطولة الأندية محاصرا بالصعوبات، مشيرا أن مجلس الإدارة تسلم خطاب الاتحاد الأردني الرامي إلى تحديد مواعد إقامة البطولة في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل.وحول توضيح الصعوبات المالية التي تقلق شباب الحسين، أجاب السيد: " تتصدر الصعوبات المالية محور نقاش قرار المشاركة، ورغم أن البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، الأمر الذي خفض من تكاليف المشاركة الخارجية، ذلك أن خزينة النادي مرهقة ماليا، وتجهيز الفريق يحتاج إلى تكاليف مالية باهظة، من حيث تجديد عقود الجهاز الفني والطبي واللاعبين، واستقطاب المحترفين، والرواتب الشهرية ومصاريف التدريبات والمعسكرات الاستعدادية للفريق بطل جميع ألقاب الموسم-الدوري وكأس السوبر وكأس الأردن والشاطئية وجميع الفئات العمرية، والذي أهله لخطف كأس التميز الذي استحدثه اتحاد الكرة الطائرة بالموسم الماضي".وتابع :"وبحسبة مالية بسيطة، نجد أن تكاليف ما نصرف على نشاط الكرة الطائرة عامة، والفريق الأول خاصة، يفوق ما يدخل خزينة النادي من عوائد مالية، في الوقت الذي لم ندخر جهدا في مجلس إدارة النادي، في جلب الدعم من رجال الأعمال ومحبي نادي شباب الحسين، وأن كان هذا حال الرياضة والأندية المحلية في مختلف النشاطات، إلا أنه يشكل لنا هاجسا مقلقا من موسم إلى آخر، في ظل ارتفاع سقف طموحات الطائرة الشبابية محليا وخارجيا من موسم إلى آخر.وفند السيد الصعوبات الفنية قائلا: "تؤرقنا التكاليف المالية في تجهيز الفريق من النواحي الفنية، في ظل أجندة مشاركتنا المحلية والعربية والإقليمية غير المترابطة، حيث أن البطولة العربية في شهر شباط (فبراير) المقبل، ويتبعها بطولة أندية غرب آسيا في آذار (مارس) المقبل، ما يفرض علينا البدء بتجميع الفريق واستقطاب المحترفين منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ولتباعد مواعيد البطولات المحلية، وعدم قدرتنا المالية على تجميع الفريق طوال العام، وسداد فاتورة اعداده ومستحقات منظومته والمحترفين، سنلجأ إلى إيقاف التدريبات، ومن ثم تجميعه في آيار (مايو) المقبل، للمشاركة في بطولة الأردن المحددة في تموز (يوليو) المقبل، وبعد اتهاء البطولة سنوقف ايضا التدريبات بسبب المعضلة المالية، ونعود إلى تجميع الفريق من جديد في شهر آب (أغسطس) المقبل، ومن الممكن أن نضطر لاستقطاب محترفين جدد، للمشاركة في بطولة الدوري المحددة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".وأردف قائلا : "استغرب موافقة أندية الدرجة الممتازة، في اجتماعها الأخير مع اتحاد اللعبة لمناقشة أجندة الموسم، على تواريخ انطلاق المسابقات المحلية المتباعدة، وبالأخص انطلاق الدوري في تشرين الأول المقبل، ذلك أن جميع الاندية تعاني ماليا، ولن تستطيع تجميع فرقها على مدار الموسم، لارتفاع قيمة فاتورة الصرف المالية، وخزائنها تعاني الأمرين ماليا، وهو الأمر يدفعنا إلى دراسة الموضوع بعناية فائقة، في الوقت الذي يؤكد فيه شباب الحسين عن بحثه إلى فرض حضور الطائرة الأردنية، وإسعاد جماهيره الوفية بحصد الألقاب المحلية، ونثر ألقه في المشاركات العربية والإقليمية، ولعل مشاركته المميزة في بطولة أندية غرب آسيا التي أقيمت في عمان بالموسم الماضي، تعكس حرصه على تحقيق ذلك، لكن الصعوبات المالية تبقى هاجسنا من مسوم إلى آخر".ويذكر أن فريق شباب الحسين توج بجميع ألقاب المنافسات المحلية، وحمل كؤوس الدوري والسوبر وكأس الأردن وكأس "الشاطئية"، وهيمنت فرق الفئات العمرية على ألقاب فئاتها بالموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة في بطولة أندية غرب آسيا في عمان، حينما حل بالمركز السادس بعد أن خرج بانتصارين على النبي إلياس الفلسطيني وعُمان العماني بنتيجة 3-0، واقترب من الوقوف بين الأربعة الكبار لولا خسارته الصعبة رغم تقدمه، أمام الكويت الكويتي 2-3، وقدم مباراة كبيرة أمام الريان القطري البطل، وخسر أمامه 1-3، في لقاء شهد خسارته شوطا ماراثونيا بنتيجة 34-36، مما قدمه ليحمل كأس التميز-المجموع- العام، الذي منحه اتحاد الكرة الطائرة على هامش حفل تكريم الفريق مؤخرا.