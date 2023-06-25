شباب الحسين يزهو بلقب "كأس الطائرة" للمرة الثامنة بتاريخه

مهند جويلس

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عمان - توج فريق شباب الحسين بلقب كأس الأردن لكرة الطائرة للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه السبت، في المباراة النهائية على فريق عيرا بثلاثة أشواط مقابل شوط، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.وقدم نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات لفريق شباب الحسين كأس البطولة والميداليات الذهبية، وقلد لاعبي عيرا الميداليات الفضية.وبهذا الفوز الثمين، يكون شباب الحسين ثاني فريق محلي يحقق الثلاثية (دوري، كأس، كأس سوبر) في موسم واحد، بعد الوحدات الذي حقق الأمر ذاته في الموسم الماضي.وكان فريق شباب الحسين قد تغلب على نظيره دير علا في ربع النهائي بثلاثة أشواط دون رد وبواقع 25-10 و25-6 و25-7، قبل أن يتجاوز نظيره المحطة بالمربع الذهبي بثلاثية نظيفة وبواقع 25-20 و25-16 و25-20.واعتمد مدرب فريق شباب الحسين وليد العسود منذ بداية المباراة على عبد الرحمن غانم، مهند جروان، إياد ماضي، إبراهيم عبد الحميد، محمود النقيب، ياسر مجاهد والليبرو أيهم خنفر.وعلى الطرف الآخر، بدأ المدرب إياد توفيق بتشكيلة مكونة من أحمد العواملة، آسار جلال، أحمد النجار، محمد الناجي، راشد العلوان والليبرو يوسف مقدادي.واستطاع عيرا أن يفرض حضوره منذ بداية الشوط الأول بقوة، وذلك بالتقدم 6-2 بفضل تألق العواملة وجلال والعلوان بالضربات الساحقة، ما دفع مدرب شباب الحسين لأخذ وقت مستقطع ومحاولة إعادة ترتيب الأوراق، لتتسبب الأخطاء الفردية من لاعبي عيرا في تعديل الكفة 11‐11، ويتقدم شباب الحسين للمرة الأولى في الشوط بفارق 3 نقاط 16-13، قبل أن يقلب أبناء العسود الطاولة ويكسبون الشوط الأول بفارق جيد وبنتيجة (25-19).وتبادل الفريقان حصد النقاط مع بداية الشوط الثاني، قبل أن تتعدد الأخطاء الدفاعية من سوء إرسال واستقبال، ليتقدم عيرا بنتيجة (14-9)، قبل أن تزداد الأمور تعقيدا على شباب الحسين بعد وصول النتيجة (21-12) لعيرا، ليلجأ العسود لدكة البدلاء ويشرك أحمد العمري وخالد أبو مشرف أملا بتحسين الأوضاع، ليكسب عيرا الشوط الثاني ويعدل الكفة بالفوز (25-20).ولم يجد شباب الحسين أي صعوبات في بداية الشوط الثالث، بعد أن أحسن لاعبوه في الحد من خطورة ضاربي عيرا، وتألق الليبرو خنفر لدى شباب الحسين في التصدي، ليتقدم الفريق (17-11)، ويحاول رفاق العواملة العودة بالنتيجة دون جدوى، فحسم شباب الحسين الشوط لصالحه بنتيجة (25-19).واشتدت المنافسة بين الفريقين في الشوط الرابع الذي سادته أجواء مشحونة داخل الملعب وعلى المنصة الرئيسية، مع اعتراض لاعبي عيرا على الحكم الدولي باسم شباب، ليحسم شباب الحسين الشوط المثير لصالحه بنتيجة (26-24)، ويظفر باللقب.وانفرد شباب الحسين بعدد مرات الفوز باللقب برصيد 8 ألقاب الأعوام 1978 و1983 و1984 و2014 و2015 و2017 و2019 و2023، فيما حمل الوحدات كأس الأردن 7 مرات الأعوام 1985 و2000 و2001 و2007 و2016 و2021 و2022، ونال العودة اللقب في العامين 1986 و1987، والأولمبي مرة واحدة العام 1975.