شباب الحسين يشارك في "طائرة غرب آسيا" ويرافق عيرا إلى البطولة العربية

مصطفى بالو

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عمان - قرر نادي شباب الحسين بطل ثلاثية ألقاب الموسم الماضي، المشاركة رسميا في بطولتي الأندية العربية التي يستضيفها اتحاد الكرة الطائرة في عمان، خلال الفترة من 17 إلى 29 شباط (فبراير) المقبل، وبطولة أندية غرب آسيا التي تقام في عُمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل.من جانبه، قرر نادي عيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن، المشاركة في البطولة العربية.وأكد الناطق الإعلامي لنادي شباب الحسين محمد غربية، أن النادي اتخذ قراره النهائي في الاجتماع الذي أقيم مساء أول من أمس، وخاطب اتحاد اللعبة بكتاب رسمي أمس، ويبقى الاجتماع مع إدارة النشاط واللاعبين الأسبوع المقبل، لتحديد حاجيات الفريق، وتحديد موعد انطلاق التدريبات والتحضيرات".من جانبه، قال مدير نشاط الكرة الطائرة في شباب الحسين صالح السيد أحمد: "وضعنا خطة الاستعداد بما يلبي طموحنا وجماهيرنا في المنافسة على المراكز المتقدمة في الاستحقاقين، وتجاوز ما حققه الفريق من مستوى لافت، عندما احتل المركز السادس في بطولة غرب آسيا العام الماضي".وأضاف: "تتلخص خطتنا في توفير الدعم المالي لإنجاز التحضيرات الفنية، وسنتوجه إلى عدد من الداعمين، من رجال الأعمال ومحبي النادي، والشركات من القطاعين الخاص والعام، لتوفير كل ما يلزم لتغطية النفقات، وتوفير أجواء استعدادية مثالية، وتعزيز الفريق بلاعبين محليين ومحترفين بمستوى الحدث في المشاركتين".وحول موعد انطلاق تحضيرات الفريق وتجميعه، قال: "سيقود الفريق فنيا المدرب وليد العسود، وسنجتمع مع إدارة النادي الأسبوع المقبل، لوضع الخطوط العريضة لخطتنا للفترة المقبلة، وفق رؤية المدير الفني".وتابع: "أعرنا 6 لاعبين إلى أندية الدرجة الأولى، والعناصر الأخرى تتدرب بقيادة مكتشف المواهب سمير اشبارو، ما يعني أن اللاعبين يتمتعون بجاهزية بدنية وفنية، وندرس استعارة عدد من اللاعبين المميزين محليا، في الوقت الذي سنبقي فيه على خيارات محترفينا الغاني إبراهيم عبدالحميد والباكستاني علي عثماني".على صعيد متصل، أوضح رئيس نادي عيرا د. بشير العلوان أنه خاطب رسميا اتحاد الكرة الطائرة بشأن مشاركته في بطولة الأندية العربية التي سيستضيفها الاتحاد في عمان، وفق توصيات المدير الفني إياد توفيق، بعد أن شكل الفريق إضافة نوعية في الكرة الطائرة الأردنية، عندما حل وصيفا في منافستي الدوري الممتاز وكأس الأردن بالموسم الماضي.وحول الاستعدادات المالية والفنية للمشاركة العربية، قال العلوان: "توجهنا إلى عدد من الداعمين والشركات المحيطة والتي تربطنا بها علاقات في مجتمعنا المحلي، وساعدنا اتحاد الكرة الطائرة على تقليل النفقات من خلال استضافة البطولة، ونوجه بوصلة الدعم الذي نحصل عليه نحو تجهيز الفريق، بالشكل الذي يمحنه قوة الحضور الفني ومنافسة أقوى الأندية العربية المشاركة بالبطولة".واستطرد: "من المتوقع أن نعقد اجتماعا مع الإدارة الفنية للفريق واللاعبين الأسبوع المقبل، في الوقت الذي ستنطلق فيه تدريبات الفريق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وقمنا بتعزيز الفريق وفق تنسيبات المدرب توفيق، بلاعب الكرمل المميز عبادة فخري، وندرس حلول تعويض اعتزال معد الفريق المميز محمد النادي، في الوقت الذي نكثف فيه اتصالاتنا مع محترفين اثنين، أحدهما ليبي يلعب في مركز "السنتر" والآخر برازيلي يلعب في المركزين 2 و4، وقطعت مفاوضاتنا شوطا كبيرا نحو الاتفاق النهائي".