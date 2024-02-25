الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب الحسين يلتقي عيرا على مراكز متأخرة في "طائرة" الأندية العربية

1708860233728870600
جانب من لقاء قطر القطري والنجمة البحريني في الدور الأول من "طائرة" الاندية العربية-(تصوير: أمجد الطويل)
عمان- يلتقي فريقا شباب الحسين – سادس المجموعة الأولى- ، وعيرا – خامس المجموعة الثانية-، عند الساعة السادسة 6 من مساء اليوم  في صالة قصر الرياضة، ضمن مباريات المنافسة على المراكز من 9-12، والذي يلتقي ضمنها أيضا فريقا النجمة البحريني ومصافي الشمال العراقي عند الساعة 3 في الصالة ذاتها.اضافة اعلان
وتغلف السباق العربي مباريات الدور ربع النهائي، والذي يلتقي فيه قطر القطري مع برقان الكويتي عند الساعة 11 في صالة الأميرة سمية، والتي تشهد لقاء دار كليب البحريني مع السيب العُماني عند الساعة 1 ظهرا، ولقاء السويحلي الليبي مع كاظمة الكويتي عند الساعة 4 مساء، ولقاء الأهلي بنغازي مع الشرطة القطري عند الساعة 7 مساء.
عيرا وشباب الحسين.. مستوى متواضع
لم يقدم فريقا  شباب الحسين – بطل الدوري وكأس الأردن والسوبر-، وعيرا وصيف الدوري وكأس الأردن، ما يشفع لهما، ويلتقي مع التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة، على صعيد نتائج منتخب السيدات على سبيل المثال، واستقطاب اتحاد الكرة الطائرة للراعي الرسمي – مدارس التربية الريادية- لأول مرة في تاريخ الكرة الطائرة الأردنية.
ولعل اللافت أن كلاهما تذوقا الخسارة في 5 مباريات في مجموعتيهما، وإن كان عيرا استفاد من قبول اعتراضه أمام الشمال العراقي، وفاز إداريا بنتيجة 25-0، 25-0 و25-0، والفوز جعله يتقدم إلى المركز الخامس في المجموعة الثانية، إلا أنهما غرقا في بحر جاهزية الفرق العربية، وتدشينها أفضل المحترفين، وصلت فيها تكلفة أحد المخترفين من أحد الفرق 370 ألف دولار، ورفض اللعب في صالة قصر الرياضة خشية الإصابة، وهو المبلغ الذي يفوق ميزانية أندية الطائرة لجميع الدرجات.
ولا عذر لفريقي شباب الحسين وعيرا، خاصة شباب الحسين الذي سبق له أن اقترب من دخول المربع الذهبي، وحل خامسا في البطولة العربية التي أقيمت في مصر في العام 1993، واختير وقتها المدرب الوطني إسماعيل توفيق ومدرب شباب الحسين وليد العسود حاليا، إلى تشكيلة الفريق العربي بالبطولة، وفعلها الشباب بالعام الماضي في بطولة غرب آسيا الأولى في عمان، وإن كان فريق عيرا يشارك لأول مرة في البطولات العربية، وطاردت لعنة الإصابات أحد محترفيه ولاعبي المنتخب الوطني أحمد العواملة وعبادة فخري، لكن هذه المشاركة المتواضعة للفريقين، وضعت يدها على جرح الطائرة الأردنية على مستوى الرجال.
عموما يبدو الحوار متكافئا بين المدربين وليد العسود لشباب الحسين، وإياد توفيق لفريق عيرا، حيث يعتمد الأول على المعد ياسر عثمان، خالد أبومشرف، محمود عبدالعزيز، إياد ماضي، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد والروسي ماهاي، والليبرو أيهم خنفر، ويعتمد الثاني على المعد يعقوب القهوجي، خالد هلال، محمد جمال، راشد العلوان، البيلاروسي فريدريك ، إياد محاسنة والليبرو بشار محارمة.
الاتحاد العربي 
يجتمع بـ"الاحتكام"
اجتمع الاتحاد العربي برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وحضور عضو الاتحاد العربي نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، بلجنة الاحتكام لبطولة الأندية العربية 42، في ساعة متأخرة من الليلة الماضي، برئاسة علي حيدر، حيث أشاد آل خليفة بالمستوى الرائع لحكام البطولة، مثمنا جهودهم لإنجاح المباريات وقيادتها إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن البطولة حددت الأهداف المرسومة من قبل الاتحاد، وجمعت الشباب العربي في عمان، مثمنا مساعي اتحاد الكرة الأردني وترتيباته في استضافة هذه النسخة من البطولة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات، أن اتحاد اللعبة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وضع إمكاناته كافة، لإنجاح استضافتها في عمان، وسخر إمكانياته كافة، لخدمة الاتحاد العربي ولجانه والوفود العربية المشاركة، مشيرا إلى أن مراسم حفل الختام ستعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الطائرة الأردنية.
على صعيد متصل، قال رئيس لجنة الاحتكام في الاتحاد العربي علي حيدر: "نعمل بروح الفريق في لجنة الاحتكام، وفق أهداف الاتحاد العربي، ومبادئ التنافس الشريف، مثمنا جهود زملائه في اللجنة، ومقدرا التسهيلات التي قدمها الاتحاد الأردني من النواحي الفنية للجنة الاحتكام، ما خيم على مباريات البطولة وسلاستها والتنظيم الرائع للنسخة 42".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708858233188721900

منتخب السلة يتربص بالسعودية في تصفيات كأس آسيا اليوم

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري

ذهبية أردنية جديدة في ختام الدوري العالمي للكراتيه ‏

منذ1 ساعة
main-qimg-e1d49b8407f3f6b528c73e567064c9be

إشادة بنظام التحكيم الإلكتروني ببطولة المملكة لــ"الكيك بوكسينج"

منذ1 ساعة
1708880959149857000

سحاب وشباب العقبة يرضيان بالتعادل في الجولة الثانية عشرة من المحترفين

منذ1 ساعة
1708858790358742400

حسام عياد.. ملهم يرسم بهمة أطفال "متلازمة داون" لوحات إنجاز رياضية

منذ1 ساعة
1708854674338608400

فوائد فنية لـ"شباب اليد" في المعسكر التدريبي بالسعودية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

خذلان غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

نفترض أنهم أردنيون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

3 مسارات تتحالف في توقيت خطير

ماهر أبو طير |اليوم

دموع تماسيح

جهاد المنسي |اليوم

حماس ما بعد الحرب

نضال منصور |اليوم

الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الأزمة والعبرة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |منذ 36 دقيقة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |منذ 37 دقيقة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر
 
 