شباب الحسين ينتظر تتويجه بـ"طائرة الممتاز" أمام الوحدات اليوم

مهند جويلس

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عمان - ينتظر فريق شباب الحسين تتويجه بلقب دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، وذلك بعد مواجهته نظيره الوحدات عند الساعة السابعة مساء اليوم، في المباراة التي تستضيفها صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من البطولة.وحقق شباب الحسين الفوز في جميع مباريات البطولة، إذ تصدر المنافسات من الجولة الأولى وحتى الجولة الثالثة عشرة الماضية، بتحقيقه الفوز في 39 شوطا مقابل خسارته في شوطين فقط، ليظفر باللقب الحادي والعشرين له ببطولة الدوري.ويملك شباب الحسين في رصيده 39 نقطة وفي الصدارة بعد نهاية الجولة الماضية، مقابل تواجد عيرا في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، والوحدات ثالثا برصيد 29 نقطة، والعودة في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، والمحطة خامسا برصيد 16 نقطة، والكرمل في المركز السادس 15 نقطة، وحل التعاون في المركز السابع برصيد 6 نقاط، ودير علا في المركز الثامن والأخير من دون نقاط.ومن المنتظر أن يتم تتويج الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بمنح كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق شباب الحسين، والميداليات الفضية للوصيف، والبرونزية لصاحب المركز الثالث، فيما هبط التعاون ودير علا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.وأقيمت أمس أول مباراتين لحساب الجولة الأخيرة، وذلك عندما التقى الكرمل مع المحطة في صالة مدينة الحسن الرياضية بمدينة إربد، وواجه فريق العودة نظيره دير علا في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، فيما تقام اليوم أيضا مباراة عيرا والتعاون عند الساعة الخامسة في القصر.وسيرفع شباب الحسين اللقب رقم 21 اليوم، بعد أن توج به في 20 مناسبة سابقة أعوام: 1973، 1979، 1984، 1989، 1992، 1993، 1994، 1995، 1996، 1999، 2001، 2004، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2014، 2015، 2021.شباب الحسين × الوحداتيلتقي شباب الحسين مع منافسه التقليدي على بطولات "الطائرة" الوحدات للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث استطاع البطل الحالي من تجاوز حامل لقب الدوري في النسخة الماضية في المناسبتين السابقتين، بالفوز عليه في افتتاحية الموسم بلقب "السوبر" بثلاثة أشواط دون رد، وبالنتيجة ذاتها في لقاء ذهاب الدوري.وشارك الفريقان خلال شهر آذار (مارس) الماضي ببطولة غرب آسيا التي استضافتها العاصمة عمان بمشاركة 7 فرق أخرى، إذ احتل شباب الحسين المركز السادس مع نهاية الترتيب، مقابل حلول الوحدات في المركز الثامن وقبل الأخير، ما منحهما فرصة الدخول لبطولة الدوري بصورة أفضل من بقية الفرق المحلية المتنافسة.ويأمل شباب الحسين في تسجيل إنجاز تاريخي، بتحقيق الفوز على الوحدات للمرة الثالثة، إلى جانب الخروج بالعلامة الكاملة في الدوري، إذ يمتلك مدرب الفريق وليد العسود أدوات عديدة وقوية قادرة على حسم اللقاء بدون أي صعوبة، نظرا للحالة المعنوية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق عقب إحرازه بطولتي السوبر والكأس هذا الموسم، ليكرر إنجاز الوحدات في الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية.وتضم قائمة شباب الحسين لاعبين مميزين في مختلف المراكز، وهم: خالد أبو مشرف، ياسر مجاهد، مهند جروان، أحمد العمري، حسن أبو مشرف، إياد ماضي، محمد النقيب، عبد الرحمن غانم، أسامة مرعي، محمود النقيب، أيهم خنفر واللاعب الغاني إبراهيم عبد الحميد.وعلى الطرف الآخر، يتطلع مدرب الوحدات رائد الحمود بتعكير فرحة شباب الحسين في ليلة التتويج، من خلال إحداث مفاجأة وهزيمته، رغم إدارك الحمود بأن المهمة لن تكن مفروشة بالورود، بل تحتاج إلى بذل جهود مضاعفة، واستثمار تساهل بعض لاعبي شباب الحسين إن وجد نظرا لحسمهم اللقب في جولات ماضية.وعانى الوحدات من ظروفا صعبة على مدار الموسم، من خلال مشاكل داخلية أثرت على الجو العام للفريق، ليبتعد عن منصات التتويج مجبرا، وينافس على الميداليات الملونة، فيما تضم قائمته عددا من اللاعبين المميزين، والتي تجمع بين عناصر الخبرة والشباب، وهم: فهد نعمان، خالد شباب، محمد الشخريتي، حسن عبد الله، أكرم معالي، مجاهد رمضان، عبد العظيم دغيش، أحمد نافذ، حسن عبد الله، ميكائيل أبو سخن، محمد جمال والكوبي لازارو.