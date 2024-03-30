الأحد 31 آذار 2024
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شباب الحسين ينجز صيانة صالته الرياضية بـ(12) ألف دينار

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لقطة جامعة لإدارة شباب الحسين والشركة الراعية دار الدواء خلال زيارتها للنادي -(الغد)
عمان- افتتح نادي شباب الحسين صيانة صالته الرياضية بمقر النادي أول من أمس، بعد إعادة تاهيلها وصيانتها، التي استغرقت عدة شهور، بحضور الشركة الراعية لفريق الكرة الطائرة الأول شركة دار الدواء ممثلة بالمدير العام  خالد حرب، والمدير التنفيذي ومدير التسويق الإقليمي، ورئيس النادي سامي القصاص وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من محبي النادي، في سهرة رمضانية، إطلع فيها وفد الشركة الراعية على مرافق النادي ونشاطاته الفاعلة.اضافة اعلان
وأكد المدير العام لشركة دار الدواء خالد حرب أهمية تنفيذ الشركة لمسؤوليتها الاجتماعية نحو شباب الوطن برعاية الفريق الأول، مبديا اعتزازه بتاريخ نادي شباب الحسين وعراقته، وتميز فرقه الرياضية عامة والكرة الطائرة خاصة، ودوره في إثراء الحركة الشبابية والرياضية الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة تقدم دعمها ورعايتها للفريق الأول، لمواصلة الإنجازات على الصعيد المحلي، والتحليق في أجواء البطولات الإقليمية والعربية، ورفد المنتخبات الوطنية لتحقيق المصلحة الوطنية.
وأضاف: "نثمن الدور الكبير لنادي شباب الحسين رياضيا وثقافيا واجتماعيا، في هذه المنطقة الحيوية من أردننا الغالي، ونحيي مجلس الإدارة على ما يقدمه النادي من خدمات جليلة للرياضة الوطنية والمجتمع المحلي، ونعتز بالمدرسة الأفضل للكرة الطائرة في نادي شباب الحسين، الذي يكتشف الخامات والمواهب ويصقلها، ويقدمها هدايا ثمينة للمنتخبات الوطنية، وهو الأمر الملموس من خلال سيطرة فئاته العمرية وفريقه الأول للكرة الطائرة على الألقاب المحلية، وسرنا نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وما يقدمه من نموذج في التكافل الاجتماعي في لجنة الفتيان الأيتام".
وزاد : "ونحيي النادي على خدماته لشريحة كبيرة من شباب وشابات الوطن، في الوقت الذي نؤكد فيه كشركة راعية لفريق الكرة الطائرة، أن نقدم كافة أشكال الدعم للفريق مع اقتراب انطلاق المنافسات المحلية للموسم الجديد، وفق الخطة المقدمة من إدارة النادي، ودعم خطة إعداده بالمعسكرات، وتعزيز الفريق بالمحترفيين المميزين، إلى جانب عناصره المحلية اللافتة، بما يضمن مواصلة هيمنة شباب الحسين على الألقاب المحلية، ويدفع حظوظه نحو المنافسة بقوة في المشاركات الخارجية".
من جانبه، رحب رئيس النادي سامي القصاص بوفد الشركة الراعية لفريق الكرة الطائرة الأول-دار الدواء-، مثمنا جهودها في دعم الفريق وتلبية حاجياته خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه مع مرور فترة وجيزة على اتفاقية الرعاية، إلا أن شركة دار الدواء على تواصل دائم، وتقف عند أدق التفاصيل في حاجيات الفريق الأول، ولمسنا منها حماسا كبيرا نحو الوقوف خلف الفريق ودعم جهوزيته للبطولات المحلية والخارجية، مشددا أن ذلك يرفع المعنويات ويزيد من همة منظومة فريق الكرة الأول نحو المزيد من الإنجازات خلال الموسم الحالي".
وانتهت زيارة الشركة الراعية لنادي الحسين بتبادل الدروع التذكارية، حيث سلم القصاص درع النادي إلى مدير عام شركة دار الدواء خالد حرب وتبادل الهدايا التقديرية بين الطرفين.
وفي ذات السياق، وحول تكاليف صيانة وإعادة تأهيل صالة النادي الرياضية، أجاب القصاص: "بلغت كلفة صيانة وترميم صالة النادي الرياضية قرابة 12 ألف دينار، والتي دعمتنا  فيها دائرة الشؤون الفلسطينية التي نقدر وقفتها خلف نشاطات النادي وتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية من عام إلى آخر، ونقدر كافة الجهات الرسمية والمجتمعية التي لم تبخل بدعمها لأنشطة وفرق شباب الحسين الرياضية".
وأضاف القصاص: "تعتبر الصالة الرياضية شريان الحياة لفرق الطائرة بالنادي، على صعيد الواعدين وفرق الفئات العمرية وصولا إلى الفريق الأول، والتي أعاقت خططها التدريبية بسبب أعمال الصيانة التي استمرت قبل شهور، ودفعتنا إلى حجز الملاعب خارج حدود النادي، مما يزيد من التكاليف المالية في ظل أزمة الأندية المالية، إلا أن جهوزية الصالة الرياضية، من شأنها أن توفر علينا، وتوفر لفرقنا المكان المناسب لتدريباتها، والتي تشكل نقطة جذب مهمة أيضا لمحبي وجماهير النادي، في متابعة التدريبيات اليومية على مستوى الناشئين والفريق الأول، للمحافظة على روعة ما يقدمه النادي من خامات ومواهب للطائرة الأردنية، ويزيد من حضور فرقنا ويدفع حظوظها للوقوف على منصات التتويج في مختلف بطولات الموسم 2024".
وعن أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي في اجتماعه مؤخرا، بين القصاص: "قررت الهيئة الإدارية تسمية عضو مجلس الإدارة محمد غربية، إلى عضوية الهيئة العامة ومجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وذلك بعد استقالة مندوب النادي باسم شنك بسبب انشغالاته العملية، ونثمن الجهود التي بذلها شنك خلال تمثيله النادي بالفترة الماضية، ونتمنى للعضو الجديد غربية التوفيق والنجاح.
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