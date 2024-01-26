الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب الحسين يوقع اتفاقية رعاية لفريق الطائرة الأول

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من حفل توقيع الاتفاقية -(من المصدر)

وقع نادي شباب الحسين وشركة دار الدواء، اتفاقية رعاية فريق الكرة الأول للموسم 2024، في حفل أقيم أول من أمس، بحضور رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص، والمدير العام لشركة دار الدواء المدير العام د. خالد حرب.

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وعبر القصاص عن سعادته بإنجاز عقد الرعاية، مشيرا إلى مكانة الشركة التي تعتبر من أكبر شركات الأدوية محليا وخارجيا، مثمنا تعاون إدارة الشركة، وتوجهها إلى رعاية طموح الشباب الرياضي، ومعرجا على تاريخ نادي شباب الحسين عموما، وفريق الكرة الطائرة الذي يهيمن على ألقاب "الطائرة" المحلية، ويستعد لتمثيل اللعبة في بطولة غرب آسيا الثانية التي تقام في عُمان مطلع الشهر المقبل، وبطولة الأندية العربية الـ42، التي يستضيفها اتحاد الكرة الطائرة المحلية منتصف الشهر المقبل.


واعتبر القصاص إنجاز عقد الرعاية، خطوة مهمة للنادي الطامح بالاحتفاظ بالألقاب المحلية، والمنافسة بقوة إقليميا وعربيا، منوها أن الصفقة تمهد الطريق أمام الشركات في القطاعين العام والخاص بالتوجه إلى رعاية الأندية الرياضية، ومساعدتها على تجاوز المعيقات المالية في ظل الأزمة المالية وشح الإمكانات التي تعاني منها الأندية في مختلف الألعاب الرياضية-على حد تعبير القصاص-، مثمنا جهود العديد من رجال الأعمال الذين دعموا مشاركة شباب الحسين إقليميا وعربيا.


من جانبه، أكد حرب، إن الشركة تنطلق من مسؤوليتها الوطنية الاجتماعية والرياضية نحو نادي شباب الحسين في إنجاز هذه الاتفاقية، مشيرا إلى المساهمات الاجتماعية والرياضية للشركة عبر سنوات طويلة، ومؤكدا القيمة الرياضية لشباب الحسين الفائز بجميع ألقاب "الطائرة" المحلية إلى جانب ألقاب الفئات العمرية، ما يعد أمرا جاذبا للشركة، وتمنى أن تتكلل جهود الطرفين بتحقيق الإنجازات للنادي والطائرة الأردنية.


على صعيد متصل، أكد عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب، أن إنجاز اتفاقية الرعاية بين الطرفين خطوة بالاتجاه الصحيح لـ"طائرة" شباب الحسين في الموسم الحالي، مبينا اجتهاد إدارة النادي وتجاوب شركة دار الدواء أثمر عن هذه الاتفاقية التي تعتبر حافزا للعديد من الأندية المحلية، للبحث عن روافد مالية تدفع طموحاتها بخطوات كبيرة إلى الأمام، تبعا لأهمية المال الذي يعتبر عصب الأندية الرياضية والدافع لتحقيق الطوحات والإنجازات.


وعن بنود اتفاقية الرعاية المبرمة، قال ذيب: "تنص الاتفاقية على تقديم شركة دار الدواء الدعم المالي للنادي، في الوقت الذي سيقوم فيه نادي شباب الحسين، بطباعة شعار شركة دار الدواء على قمصان لاعبي فريق شباب الحسين الأول للموسم 2024، سواء في المسابقات المحلية أو في مشاركتيه الخارجتين".


وعلى صعيد متصل أصدرت اللجنة الفنية في اتحاد غرب آسيا، حول منافسات النسخة الثانية من البطولة، والتي تستضيفها عُمان خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، حيث يستهل بطل الأردن مشواره بمواجهة الأهلي البحريني عند الساعة الخامسة من مساء السبت الموافق 3 من الشهر المقبل في صالة مجمع صحار الرياضي، فيما يواجه الكويت الكويتي عند الساعة 11 صباحا من صباح يوم 4 الشهر المقبل، قبل أن يلاقي فريق صحار العُماني عند الساعة السابعة، من مساء يوم الخامس من الشهر ذاته، ثم المهرة اليمني عند الساعة الواحدة عصر السادس من الشهر المقبل، ويختتم لقاءاته بالدور الأول، بمواجهة العربي القطري عند الساعة الثالثة مساء اليوم التالي.

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