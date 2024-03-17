"شباب اليد" ينتظر معرفة منافسيه في البطولة الآسيوية

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في الوقت الذي ما يزال فيه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، يواصل تحضيراته المكثفة، التي تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية المقررة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 20 ولغاية 29 تموز (يوليو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم 2025، فإن المنتخب ينتظر معرفة منافسيه في هذه البطولة، وذلك من خلال القرعة المخصصة لذلك، والتي ينتظر أن تحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد عبدالرحمن ومساعده محمد طه، ومدرب الحراس التونسي الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخرا، مثلما وفر الاتحاد المتطلبات كافة، أمام الفريق حتى يظهر بالصورة الفنية الجيدة، خصوصا وأن الدعم والإعداد اللذان تلقاهما الفريق من الاتحاد كبيرين.ويسعى الاتحاد خلال الفترة المقبلة، إلى تأمين معسكر تدريبي خارجي للفريق يسبق تواجده في البطولة الآسيوية، حيث ينتظر أن يخوض خلال المعسكر 4 لقاءات ودية مع منتخبات وفرق ذات مستوى قوي.وعلمت "الغد"، أن الاتحاد الآسيوي ومقره الكويت، ينتظر مشاركة أكبر عدد من المنتخبات في القارة الآسيوية، بعد أن أكدت منتخبات (الأردن واليابان وكوريا الجنوبية وإيران والسعودية والكويت والبحرين والهند والعراق)، مشاركتها في هذا الحدث الكبير، حيث تنص تعليمات البطولة على تأهل الفرق الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى إلى بطولة العالم.ويتطلع الاتحاد الأردني إلى المنتخب الوطني للشباب باهتمام كبير، ويسعى إلى تجهيزه بأفضل صورة قبل الدخول في الاستحقاق الآسيوي، كما يعتمد عليه أن يكون المنتخب الوطني للرجال الذي سيشارك في البطولة الآسيوية مطلع العام 2026.وكان المنتخب الوطني للشباب، شارك مؤخرا في البطولة الودية التي أقيمت في السعودية، وخاض خلالها مباراتين، حيث تمكن من الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 27-25، وخسر أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 17-23، وضم الفريق في هذه البطولة كلا من اللاعبين: علي جعارة، أحمد شاهر، قصي أحمد، أحمد العطابي، خليل العطابي، ورد حرافشه، أحمد المنسي، يوسف حمور، حمزه عبيدات، ياسين حليمه، وسفيان أبو رمان، تامر الظواهرة، أحمد سمير، سيف أمجد وهاني معتصم.