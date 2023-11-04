شباب بشرى يتحدى شح الإمكانيات في "سلة" الفئات العمرية

خالد تيسير العميري

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عمان – مع مرور نحو 5 سنوات على مشاركة نادي شباب بشرى في دوري الفئات العمرية لكرة السلة، وتحديدا منذ العام 2019، نجح النادي المنحدر من الشمال في إحراز ميداليتين برونزيتين بفئتي الناشئين تحت 16 و18 سنة.فريق شباب بشرى، الذي أحرز برونزية دوري الناشئين تحت 16 سنة الموسم الماضي على حساب فريق اتحاد عمان (72-70)، نجح مؤخرا بخطف المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية بدوري الناشئين تحت 18 سنة، بعدما حسم "السلسلة القصيرة" بفوزه على الأرثوذكسي في مباراتين (56-55) و(59-53).وأشاد المراقبون والنقاد، بالمواهب التي يزخر بها فريق شباب بشرى بقيادة مدربه يوسف شتات، وفي مقدمتهم اللاعبون: حسين عبابنة وعبدالله شتات ويوسف ريحان وسامر أبو عصعوص ومحمد عبابنة واسماعيل أبو وزنة وعبدالله بني عطا ومحمد عمار ومحمد عواملة ومحمد دعمش، مؤكدين أن الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة على الألقاب المتاحة مع زيادة الدعم والاهتمام.وقال المدير الفني لفريق نادي شباب بشرى يوسف شتات في حديثه لـ"الغد": "كان هدفنا التأهل للنهائي والمنافسة على اللقب، لكنني فخور بتحقيق هذا الإنجاز والظفر بالميدالية البرونزية بسواعد أبناء الفريق"، مشيدا بدعم رئيس النادي وقتالية اللاعبين.وتابع: "يستحق لاعبو شباب بشرى الأفضل دائما، لأنهم كافحوا وقدموا تضحيات كبيرة واجتهدوا لتطوير إمكانياتهم واكتساب خبرات مهمة، ستمكنهم من مساعدة زملائهم الجدد في الموسم المقبل على تحقيق المزيد من الإنجازات الباهرة"، مثمنا في الوقت ذاته، الدعم المقدم من قبل الشامي للعيون لمساعدة الفريق على المضي قدما.وحول الصعوبات التي واجهها الفريق، يقول شتات: "عانينا من قلة التدريبات وأوقاتها غير المناسبة لظروف اللاعبين، خاصة وأن هناك لاعبين يتواجدون على مقاعد دراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، ولم يتمكنوا من الالتحاق بأغلب التدريبات بأوقاتها القسرية، وجميل أن نحقق هذا الإنجاز رغم كل الظروف السابقة".وأشاد مدرب شباب بشرى، بشقيقه الواعد عبدالله شتات، بقوله: "عبدالله لاعب مجتهد ويحب لعبة كرة السلة كثيرا، أتمنى له مزيدا من التقدم والنجاح وكذلك جميع اللاعبين، أنا فخور حقا بهذه المجموعة من اللاعبين ومحظوظ جدا بتدريبهم".من جهته، يقول رئيس نادي شباب بشرى قيس عبابنة: "رغم الظروف المادية الصعبة وصعوبة التتنقل وشح الصالات في الشمال، إلا أننا حققنا إنجازا جديدا في دوري الناشئين، لدينا تطلعات للاستمرارية في التدريبات والحفاظ على جاهزية اللاعبين، ونأمل في أن يكون هناك نظرة خاصة من اتحاد كرة السلة تجاه أندية الشمال، لمساعدتها في تجاوز صعوباتها المالية مع شح الرعاة والداعمين".وتابع: "اتجهنا خلال مباريات الدوري إلى الملاعب المكشوفة والحجوزات الخاصة، خصوصا وأننا حصلنا على تدريبين في الأسبوع بصالة الحسن التدريبية، ونثمن هذه الخطوة بفتح أبواب الصالة لفرق الشمال، لكن تدريبين لا يكفيان لتحضير فريق منافس"، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يقدمه المدرب شتات في صناعة جيل من اللاعبين وخلق الانتماء لديهم للتدرج في تمثيل فرق الفئات العمرية، وصولا إلى فريق الرجال، الذي سيكون قوامه مرتكزا على أبناء النادي.وخسر شباب بشرى في 6 مباريات بالموسم الماضي، أمام فرق: الإنجليزية (46-56) و(66-70) و (49-76)، اتحاد عمان (49-89) و(61-72)، والأرثوذكسي (70-76)، مقابل تحقيقه 11 انتصارا على فرق: بيت ايدس (93-47)، (66-48) الجليل (57-46)، (63-46)، الأشرفية (87-39)، (101-56) كفريوبا (70-40)، (79-44) والأرثوذكسي (65-61)، (56-55)، (59-53).وسجل شباب بشرى 1137 نقطة في 17 مباراة خاضها ببطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة، وبمعدل 66.88 نقطة في المباراة الواحدة، فيما استقبلت سلته 974 نقطة بمتوسط 57.29 نقطة لكل مباراة.واختير عبدالله شتات، أفضل سارق للكرات وأفضل مسجل "الهداف" في دوري الناشئين، بعدما سجل 394 نقطة في 17 مباراة بمتوسط تسجيل 23.17 نقطة، كما بلغ معدل متابعاته 13.11 متابعة ومعدل تمريراته 3.94 تمريرة ومعدل سرقة الكرة 4.11 ستيل ومعدل البلوك شوت 0.70 ومتوسط فاعليته 26.94. ويبرز حسين عبابنة، بمتوسط فاعلية 19.76 خلال 17 مباراة خاضها مع شباب بشرى، بمعدل تسجيل 17.11 نقطة ومعدل متابعات 13.29 متابعة ومعدل تمريرات 1.82 تمريرة ومعدل سرقة الكرة 2.29 ستيل ومعدل البلوك شوت 2.88.