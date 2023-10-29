شباب مليح يتأهل إلى دوري الطائرة الممتاز

مصطفى بالو

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تأهل فريق شباب مليح إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، بعد الفوز على وادي موسى بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 25-16، و27-25، في المباراة التي جرت مساء أمس في صالة قصر الرياضة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة.وواصل شباب مليح صدارته برصيد 6 نقاط، فيما بقي رصيد وادي موسى نقطتين، مع ختام الجولة الثانية من مربع الصعود.واستعاد البقعة عافيته بالفوز على بيت ايدس بنتيجة 3-1 بواقع 25-18، 28-30، 25-13، 25-8، ليرفع البقعة رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي فريق بيت إيدس بدون نقاط، بعد المباراة التي جرت مساء أمس أيضا في صالة قصر الرياضة.ومثل شباب مليح، الذي يقوده المدرب خالد سعيفان، اللاعبون فهد نعمان، محمد الحوراني، محمد قاسم، عبدالله سعيفان، محمود النقيب، عودة حسن، محمد جروان وسعيد الشاعر.ومثل فريق وادي موسى الذي يدربه المدرب إبراهيم الرفوع، اللاعبون صالح الطهراوي، محمد أبو كويك، مهند جروان، اليمني جمال مفتاح، أحمد الفرجات، ومحمد الشبيلات.من ناحيته، لعب البقعة الذي يدربه المدرب رزق أبو سردانة، بتشكيلة تضم اللاعبين ياسر عثمان، علي سيف، عفيف سيف، المحترف العراقي أسامة منيف، محمد جمال، زيد الشافعي ومعاذ محمد جميل، فيما مثل بيت ايدس الذي يدربه المدرب عياض عبدالله، كل من يوسف مقدادي، علي مقدادي، محمود عبدالعزيز، باسل أحمد، أثير باسم، محمد عمر، خلف محمد، وأحمد غازي.وتختتم المرحلة النهائية يوم غد الثلاثاء، في صراع لاهب على بطاقة الصعود إلى الممتاز، حيث يلتقي وادي موسى مع بيت ايدس الساعة الخامسة مساء في صالة قصر الرياضة، والتي تحتضن لقاء البقعة مع شباب مليح عند الساعة السابعة.