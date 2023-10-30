شباك الحسين عصية.. أبو عاقولة هداف "مراهق".. ومدرجات شبه خاوية

مهند جويلس

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عمان- بقيت الأوضاع على ما هي عليه في دوري المحترفين للموسم 2023-2024، من حيث استقرار فرق المقدمة بمراكزها، عقب تحقيقها الفوز في مبارياتها، بعد عودة المنافسات إثر توقف استمر قرابة 40 يوما.وأسفرت الجولة السادسة من بطولة الدوري عن اكتساح الرمثا نظيره سحاب (5-1)، وتفوق الحسين إربد على شباب العقبة (4-0)، وتعادل معان مع السلط (2-2)، وتغلب الجليل على مستضيفه مغير السرحان (2-1)، وتخطي الوحدات نظيره شباب الأردن (2-0)، وفوز الفيصلي على الأهلي (1-0).وتستعرض "الغد"، في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة السادسة، التي شهدت تواجد 3 مدربين أجانب للمرة الأولى في البطولة الحالية بجولة واحدة، وهم البرتغالي جواو موتا مع الحسين إربد، العماني رشيد جابر مع الوحدات، والسوري عماد خانكان برفقة السلط.ما يزال الحسين إربد فريقا لا يقهر منذ بداية دوري المحترفين، نظير انتصاراته المتتالية بأداء مقنع، في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين على الملعب، إلى جانب لاعبين لا يقلون قيمة على دكة البدلاء.ويقدم الحسين نفسه، جولة تلو أخرى، منافسا حقيقيا على اللقب تحت قيادة موتا، الذي يحاول في كل مباراة الاستقرار على الأسماء الأساسية، مع إجراء بعض التعديلات البسيطة الاضطرارية، وعدم اعتماده على اللاعبين الأجانب بشكل كبير.ويواصل الوحدات حضوره المميز في الفترة الحالية بعد عودته للمسار الصحيح آسيويا، ومواصلة مطاردته للحسين على الصدارة، مع فارق نقطتين ووجود مباراة مؤجلة بينهما، فيما كان الحدث الأبرز غياب نجم الفريق أنس العوضات لأسباب فنية، مع احتمالية كبيرة لعدم استمراره مع الفريق في المرحلة المقبلة.واستعاد الفيصلي حضوره بفوز خجول على الأهلي، بعد نكسات محلية وقارية مؤخرا، فيما أثبت الرمثا قوته بالاعتماد على فئاته العمرية بخماسية عززت من حظوظ الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة لاحقا.أسفرت الجولة المنقضية عن تسجيل 20 هدفا، كأكثر الجولات تهديفا حتى الآن، علما أن أكثر جولة شهدت أهدافا في الموسم الماضي كانت الجولة 15 برصيد 22 هدفا.وشهدت الجولة الأولى من الدوري تسجيل 17 هدفا، مقابل 14 هدفا في الجولة الثانية، والعدد ذاته في الجولة الثالثة، فيما تم تسجيل 18 هدفا في الجولة الرابعة، مقابل تسجيل 7 أهداف فقط في الجولة الخامسة التي تم تأجيل مباراتين فيها، ليبلغ عدد الأهداف المسجلة في البطولة 90 هدفا من 34 مباراة بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة.وتسبب التوقف الطويل في تعطش اللاعبين للعودة وإبراز قدراتهم، مقابل تفكك خطوط الدفاع عند بعض الفرق، فيما كان الهدف الأجمل هو ذلك الذي أحرزه مدافع مغير السرحان زيد أبو الريش، الذي جاء من تسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى الجليل، بعد 38 ثانية فقط على انطلاق الشوط الثاني.تضامنت غالبية فرق المحترفين مع الأهل في قطاع غزة والشعب الفلسطيني، جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ 24 يوما، من خلال رفع لافتات نصرة لغزة، أو التعبير عن التضامن بعد تسجيل الأهداف.ورفع لاعب معان إبراهيم الرواد قميصه، بعد تسجيله هدفا في مرمى السلط، ووجه رسالة مكتوبة على قميصه الداخلي "أنقذوا غزة"، مع إجهاشه بالبكاء على ما يحدث حاليا في القطاع، مقابل حضور غالبية جماهير الفرق باللباس الأسود حدادا على أرواح الشهداء.الأحداث الحالية في غزة لم تشجع الجماهير على الحضور للمدرجات ومؤازرة فرقها، إذ حضر المباريات الست 535 مشجعا فقط، في مشهد يدل على التعاطف الكبير من قبل الجماهير المحلية مع فلسطين، علما أن الجولة الخامسة الماضية شهدت حضور 406 مشجعين فقط من 4 مباريات، بسبب تأجيل مباراتي الحسين إربد والوحدات، والفيصلي وشباب العقبة.- سجل مهاجم الرمثا الشاب عز الدين أبو عاقولة هدفين، فور دخوله بديلا في لقاء سحاب عند الدقيقة 72، أبو عاقولة أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري المحترفين للموسم الحالي، بعد أن سجل الثنائية وعمره 16 عاما و11 شهرا و7 أيام.- لم تشهد الجولة الحالية حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء، ليتوقف عدد البطاقات عند الرقم 7، كانت من نصيب زيد جابر، عصام سميري (السلط)، حمزة الصيفي (سحاب)، عامر أبو هضيب، إبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).- يعد الحسين إربد الفريق الأقوى دفاعيا بعدم تلقيه أي هدف، وهجوميا بتسجيله 14 هدفا، وتحقيق 15 نقطة من أول 5 مباريات، هو حدث تاريخي لم يسبق للفريق أن حققه في مشاركاته السابقة بدوري المحترفين.- سجل فريق الجليل الفوز الأول له في بطولة الدوري على حساب مغير السرحان خارج الديار، أبناء المدرب محمد العبابنة تقدموا 5 مراكز دفعة واحدة على سلم الترتيب من العاشر وحتى الخامس.احتل محمود مرضي صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، بعد تسجيله هدفين مع نهاية الجولة السادسة، فيما تشارك 5 لاعبين في الوصافة بتسجيلهم 3 أهداف، وهم أحمد أبو كبير (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، سيدريك هنري (الوحدات)، خالد زكريا (الفيصلي)، إبراهيم الرواد (معان)، وسجل أكثر من لاعب هدفين وهم: حمزة الدردور، مصعب اللحام ومحمود مرضي (الحسين)، مهند أبو طه (الوحدات)، أمين الشناينة (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة، أحمد السلمان، بشار ذيابات ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، سامر خانكان (مغير السرحان)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، مقابل هدف لكل من وسيم ريالات، فيرناندو ناثان، عبد الجليل أجاغون، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، بشار ذيابات والهادي سالم (الرمثا)، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله، رزق بني هاني ومحمد العكش (الفيصلي)، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، خالد الردايدة، حمزة الصيفي وأحمد العيساوي (سحاب)، أمية المعايطة وعبد المالك مفتاحي (معان)، محمد العدوان (الجليل)، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، سيف الدين البشابشة، عبد الله ذيب ومحمد الزعيرات (السلط)، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، وكان هناك هدف ذاتي عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر، ولاعب الأهلي علي حجبي.الأربعاء: السلط × الوحدات 19:30 (ستاد عمان)الخميس: شباب الأردن × شباب العقبة 17:00 (ملعب السلط)الفيصلي × الجليل 19:30 (ستاد عمان)الجمعة: سحاب × مغير السرحان 17:00 (ملعب السلط)الرمثا × مغير السرحان 19:30 (ستاد الحسن)الحسين × الأهلي 19:30 (ستاد الحسن)