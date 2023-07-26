شحادة: العودة يتجاهل علاجي.. و"الكرة الطائرة" في طريق مجهول

مهند جويلس

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عمان- عبر لاعب فريق العودة لكرة الطائرة يحيى شحادة عن استيائه واستغرابه من تصرف إدارة ناديه معه خلال الفترة الماضية، بعدم تقديم أي مساعدة مادية له لمعالجته من الإصابة التي تعرض لها خلال إحدى مباريات الفريق بالموسم الحالي.وبين شحادة في مقابلة خاصة لـ"الغد"، أنه تعرض لإصابة خطيرة مطلع الموسم الحالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن، حيث كان فريقه يواجه نظيره الوحدات، إذ تعرض للإصابة في الشوط الثاني من اللقاء وخرج من الملعب.وأضاف: "بدأنا التدريبات للموسم الحالي مبكرا، وكنت ملتزما مع الفريق بهدف الظهور بصورة إيجابية ومحاولة المنافسة على الألقاب، إلا أن فريق شباب الحسين فاز بجميع الألقاب المحلية بتقديمه مستويات مميزة استحق عليها التتويج بالثلاثية".ولفت شحادة، إلى أن الإصابة كانت قوية من خلال حديث رجال الدفاع المدني والأجهزة الطبية التي تواجدت بالملعب معه، موضحا أنه قام بتصوير قدمه في اليوم التالي، وتبين أنه مصاب بقطع في الغضروفين، وقطع في الرباط الصليبي وقطع آخر في الرباط الجانبي.وتابع: "تواصلت مع إدارة النادي بهدف إجراء عملية عاجلة لي بهدف العودة للملاعب بأسرع وقت، إلا أنه تم تجاهلي وعدم مساعدتي في توفير المبلغ المالي لإجرائها، إذ تبلغ القيمة المالية للعملية من 2800 إلى 4 آلاف دينار، لكن طلبي قوبل بالرفض أيضا، بحجة عدم توفر سيولة مادية بالنادي".وكشف شحادة البالغ من العمر 27 عاما، عن رفض نادي العودة بتحريره من النادي الذي يلعب معه منذ العام 2011، مفيدا بأنه تلقى عرضا من ناديين لضمه لصفوف أحد الفريقين ومعالجته في الوقت ذاته، دون أن يوافق النادي بالاستغناء عنه.وواصل: "لم أتواصل مع الاتحاد بشأن توفير المبلغ المالي لإجراء العملية، بحكم أنني كنت لاعبا مع المنتخب لفترة بسيطة، قبل أن يتم استبعادي من المنتخب في آخر تجمع قبل الإصابة وجلب لاعب لا يشارك مطلقا مع فريقه بدلا مني، وأتمنى أن يساهم الاتحاد بمبلغ مالي لإجراء العملية بأسرع وقت".وأوضح شحادة، أنه يحتاج إلى فترة طويلة للعودة لممارسة الطائرة تقدر بـ10 أشهر تقريبا، مؤكدا أن عودته لنادي العودة أمرا صعبا بعد الموقف الأخير معه رغم أنه من أكثر أبناء النادي إخلاصا للفريق، مع استيائه من قوانين الاتحاد التي لا يستطيع اللاعب بموجبها فسخ عقده مع النادي، إلا بعدم ممارسته للعبة لمدة 3 سنوات.وزاد: "يتعاقد النادي مع لاعب أجنبي مقابل 8 آلاف دينار تقريبا لموسم، دون أن يكمل هذا اللاعب الأجنبي الفترة بمغادرته النادي بأي لحظة، في الوقت الذي يلتزم به النادي بمنحه مستحقاته كافة، رغم ضعف مستواه أو اقترابه من إمكانيات اللاعب المحلي، بينما لا تستطيع الإدارة توفير أقل من نصف المبلغ لي لإجراء عملية بدلا من العلاج الطبيعي التي تحتاج لفترة أطول".وأشار شحادة، إلى أنه يحرص على متابعة جميع مباريات فريقه ومساندته زملائه، وأنه كان يتلقى الاتصالات باستمرار من قبل مدرب الفريق السابق فواز زهران للاطمئنان على صحته، مؤكدا أن علاقته بالنادي لم تتغير رغم تجاهله في أصعب ظروفه.وعلى صعيد منفصل، قال شحادة: "إن مستوى الكرة الطائرة المحلية يحتاج لعمل كبير من أجل اللحاق بمستويات الدول المجاورة، وأن اللعبة في طريق مجهول، مفيدا بالوقت ذاته أن الأردن تمتلك مواهب في اللعبة دون أن يتم الاهتمام به وتحفيزها، عكس كرة القدم وكرة السلة، التي تتلقى دعما مضاعفا، واستطاع المنتخب السلوي من الوصول مؤخرا لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه".وختم حديثه: "لا يمكن لأي لاعب أن يتحسن مستواه وهو يخوض موسما لا تتجاوز مدة جميع بطولاته شهرين، مقابل إقامة البطولات الداخلية في بقية دول العالم على مدار 8 أشهر تقريبا، إذ يخوض أكثر من لاعب محلي قرابة 20 مباراة، وهو رقم متواضع من أجل زيادة الخبرة والاحتكاك لديه للمنافسة على الصعيد العربي أو القاري".رئيس النادي يوضحوبدوره، قال رئيس نادي العودة محمد مجدلاوي لـ "الغد": "إن النادي وفر للاعب العلاج في أكثر من مستشفى حكومي، إلا أن اللاعب رفض الفكرة، لإيمانه الشديد بالعلاج لدى طبيب مختص في هذه الأمور".وأكد مجدلاوي، أن النادي قدم لشحادة الكثير على مدار سنوات طويلة من منحة دراسية وغيرها من الأمور الرياضية، مشددا على أن الإدارة وضعت سلامة اللاعب أولوية في المرحلة الماضية.