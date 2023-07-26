الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شحادة: العودة يتجاهل علاجي.. و"الكرة الطائرة" في طريق مجهول

لاعب فريق العودة لكرة الطائرة يحيى شحادة - (من المصدر)
لاعب فريق العودة لكرة الطائرة يحيى شحادة - (من المصدر)
عمان- عبر لاعب فريق العودة لكرة الطائرة يحيى شحادة عن استيائه واستغرابه من تصرف إدارة ناديه معه خلال الفترة الماضية، بعدم تقديم أي مساعدة مادية له لمعالجته من الإصابة التي تعرض لها خلال إحدى مباريات الفريق بالموسم الحالي.اضافة اعلان
وبين شحادة في مقابلة خاصة لـ"الغد"، أنه تعرض لإصابة خطيرة مطلع الموسم الحالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن، حيث كان فريقه يواجه نظيره الوحدات، إذ تعرض للإصابة في الشوط الثاني من اللقاء وخرج من الملعب.
وأضاف: "بدأنا التدريبات للموسم الحالي مبكرا، وكنت ملتزما مع الفريق بهدف الظهور بصورة إيجابية ومحاولة المنافسة على الألقاب، إلا أن فريق شباب الحسين فاز بجميع الألقاب المحلية بتقديمه مستويات مميزة استحق عليها التتويج بالثلاثية".
ولفت شحادة، إلى أن الإصابة كانت قوية من خلال حديث رجال الدفاع المدني والأجهزة الطبية التي تواجدت بالملعب معه، موضحا أنه قام بتصوير قدمه في اليوم التالي، وتبين أنه مصاب بقطع في الغضروفين، وقطع في الرباط الصليبي وقطع آخر في الرباط الجانبي.
وتابع: "تواصلت مع إدارة النادي بهدف إجراء عملية عاجلة لي بهدف العودة للملاعب بأسرع وقت، إلا أنه تم تجاهلي وعدم مساعدتي في توفير المبلغ المالي لإجرائها، إذ تبلغ القيمة المالية للعملية من 2800 إلى 4 آلاف دينار، لكن طلبي قوبل بالرفض أيضا، بحجة عدم توفر سيولة مادية بالنادي".
وكشف شحادة البالغ من العمر 27 عاما، عن رفض نادي العودة بتحريره من النادي الذي يلعب معه منذ العام 2011، مفيدا بأنه تلقى عرضا من ناديين لضمه لصفوف أحد الفريقين ومعالجته في الوقت ذاته، دون أن يوافق النادي بالاستغناء عنه.
وواصل: "لم أتواصل مع الاتحاد بشأن توفير المبلغ المالي لإجراء العملية، بحكم أنني كنت لاعبا مع المنتخب لفترة بسيطة، قبل أن يتم استبعادي من المنتخب في آخر تجمع قبل الإصابة وجلب لاعب لا يشارك مطلقا مع فريقه بدلا مني، وأتمنى أن يساهم الاتحاد بمبلغ مالي لإجراء العملية بأسرع وقت".
وأوضح شحادة، أنه يحتاج إلى فترة طويلة للعودة لممارسة الطائرة تقدر بـ10 أشهر تقريبا، مؤكدا أن عودته لنادي العودة أمرا صعبا بعد الموقف الأخير معه رغم أنه من أكثر أبناء النادي إخلاصا للفريق، مع استيائه من قوانين الاتحاد التي لا يستطيع اللاعب بموجبها فسخ عقده مع النادي، إلا بعدم ممارسته للعبة لمدة 3 سنوات.
وزاد: "يتعاقد النادي مع لاعب أجنبي مقابل 8 آلاف دينار تقريبا لموسم، دون أن يكمل هذا اللاعب الأجنبي الفترة بمغادرته النادي بأي لحظة، في الوقت الذي يلتزم به النادي بمنحه مستحقاته كافة، رغم ضعف مستواه أو اقترابه من إمكانيات اللاعب المحلي، بينما لا تستطيع الإدارة توفير أقل من نصف المبلغ لي لإجراء عملية بدلا من العلاج الطبيعي التي تحتاج لفترة أطول".
وأشار شحادة، إلى أنه يحرص على متابعة جميع مباريات فريقه ومساندته زملائه، وأنه كان يتلقى الاتصالات باستمرار من قبل مدرب الفريق السابق فواز زهران للاطمئنان على صحته، مؤكدا أن علاقته بالنادي لم تتغير رغم تجاهله في أصعب ظروفه.
وعلى صعيد منفصل، قال شحادة: "إن مستوى الكرة الطائرة المحلية يحتاج لعمل كبير من أجل اللحاق بمستويات الدول المجاورة، وأن اللعبة في طريق مجهول، مفيدا بالوقت ذاته أن الأردن تمتلك مواهب في اللعبة دون أن يتم الاهتمام به وتحفيزها، عكس كرة القدم وكرة السلة، التي تتلقى دعما مضاعفا، واستطاع المنتخب السلوي من الوصول مؤخرا لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه".
وختم حديثه: "لا يمكن لأي لاعب أن يتحسن مستواه وهو يخوض موسما لا تتجاوز مدة جميع بطولاته شهرين، مقابل إقامة البطولات الداخلية في بقية دول العالم على مدار 8 أشهر تقريبا، إذ يخوض أكثر من لاعب محلي قرابة 20 مباراة، وهو رقم متواضع من أجل زيادة الخبرة والاحتكاك لديه للمنافسة على الصعيد العربي أو القاري".
رئيس النادي يوضح
وبدوره، قال رئيس نادي العودة محمد مجدلاوي لـ "الغد": "إن النادي وفر للاعب العلاج في أكثر من مستشفى حكومي، إلا أن اللاعب رفض الفكرة، لإيمانه الشديد بالعلاج لدى طبيب مختص في هذه الأمور".
وأكد مجدلاوي، أن النادي قدم لشحادة الكثير على مدار سنوات طويلة من منحة دراسية وغيرها من الأمور الرياضية، مشددا على أن الإدارة وضعت سلامة اللاعب أولوية في المرحلة الماضية. 
363416866_608394821419131_3243946459228858725_n

اتحاد الكرة يعلن نفاد تذاكر قمة السوبر منذ9 ساعة

image-11

بايرن ميونخ يؤكد وجود مفاوضات بين النصر السعودي وماني منذ9 ساعة

MAIN-4

هل نشاهد فرقا نسوية في الفيصلي والوحدات؟ 25 تموز 2023

a25f83b0-22f3-11ee-8a49-e10637f09223

بعد "سؤال غير لائق" لقائدة منتخب المغرب.. "بي بي سي" تعتذر 25 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو الطرايرة (يمين) يوجه ضربة لأحد منافسيه في بطولة سابقة.-(من المصدر)

‏أضواء على تصنيف ونقاط نجوم التايكواندو في الطريق إلى باريس

منذ2 ساعة
السائق غيث وريكات خلال مشاركته في سباق السرعة اللبناني الأسبوع الماضي .- (من المصدر)

الأوضاع الاقتصادية تحد من مشاركة السائقين في سباقات السيارات ‏

منذ2 ساعة
المهاجم البرازيلي في صفوف شباب الأردن دوغلاس ليما - (من المصدر)

25 لاعبا أجنبيا من 16 دولة يظهرون بدوري المحترفين

منذ2 ساعة
جانب من لقاء دي لاسال والنصر في إحدى مسابقات “طائرة” السيدات بالموسم الماضي-(الغد)

قطيشات يؤكد تواصل الاتصالات مع "الدولي" لتسجيل "الأجنبيات"

منذ2 ساعة
مهاجم الوحدات سيدريك هنري يحاول المرور من لاعب الفيصلي إحسان حداد في ذهاب “السوبر” - (تصوير: أمجد الطويل)

رئيسا الفيصلي والوحدات يحثان على الروح الرياضية ويرصدان المكافآت في "السوبر"

منذ2 ساعة
-239532264

بسبب لونه.. قميص برشلونة الثاني يثير الجدل

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد – إنسان" (3) ..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وقفية الجامعة الأردنية تستحق الدعم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"العطارات".. ليست الوحيدة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الجرائم الإلكترونية" وكأس السوبر!

خالد خطاطبة |اليوم

شراء مقعد في البرلمان

سميح المعايطة |اليوم

بعقل بارد بعيدا عن العاصفة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات | منذ2 ساعة
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات | منذ2 ساعة
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 