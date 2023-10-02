"شرارة" يستعد لمغادرة الترجي بعد نفاذ الإنذار.. الحجز على أموال الحسين إربد واستقالتان في الإدارة .. %45 من الراتب للاعبي سحاب.. وأبو زريق يعود للسلط

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.بات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، على أبواب الرحيل عن فريق الترجي التونسي، بسبب عدم الإيفاء بمستحقاته المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.وسبق وأن وجه شرارة، عبر محاميه عماد حناينه، إنذارا للنادي التونسي، يمهله أسبوعين لدفع المستحقات أو مواجهة خيار فسخ العقد، حيث يفترض أن تكون المهلة قد انتهت يوم أمس، وبالتالي البدء بإجراءات فسخ العقد تمهيدا للرحيل إلى فريق جديد. ووفق المعلومات فإن شرارة تلقى في الفترة الأخيرة عدة عروض، حيث يعتبر فريق الأهلي الليبي أحد أبرز الفرق الباحث عن استقطاب اللاعب الأردني، بانتظار ما ستشهده الساعات القليلة المقبلة والحاسمة.أصدرت المحكمة قرارا يقضي بالحجز على أموال نادي الحسين إربد، بسبب شكوى تطالب بالحصول على مستحقات مالية تبلغ 99 ألف دينار.وجاء هذا القرار على خلفية شكوى رسمية تقدمت بها شخصية رياضية في النادي، تطالب بمستحقات مالية سابقة وصلت إلى 99 ألف دينار، قبل أن تصدر المحكمة أخيرا حكما في هذه القضية.وينتظر أن يتم الحجز على كل مبلغ مالي يصل إلى صندوق نادي الحسين، تنفيذا لقرار المحكمة.وتفيد المعلومات أيضا أن أكثر من شخص ربما يحصل قريبا على حكم ضد النادي بسبب مستحقات سابقة.إلى ذلك تقدم عضوا مجلس الإدارة زيد بني هاني وأسعد الرم باستقالتيهما بشكل رسمي، حيث سبق لهما وأن أعلنا استقالتيهما، ولكن الإدارة رفضت مناقشة الموضوع، بسبب عدم وجود استقالة خطية، وهو ما دفعهما لتقديم استقالة خطية. وتأتي هذه الاستقالة، احتجاجا على سلوك أحد الأشخاص في النادي، إلى جانب تفاصيل أخرى سيتم التطرق إليها لاحقا.يستعد رؤساء أندية المحترفين لكرة القدم، للقاء المرتقب الذي سيجمعهم عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، والمخصص لمناقشة العديد من التفاصيل، خاصة المالية منها، وحاجة الأندية إلى دعم مادي، وضرورة البحث عن راع للدوري إلى جانب مناقشة العقوبات الكثيرة التي توقعها اللجنة التأديبية بحق الأندية والتي كان آخرها قبل أيام قليلة.مصادر في الأندية كشفت عن جدية الأندية في طرح مشاكلها وهمومها أمام سمو الأمير علي، كما كشفت عن التوجه لإبداء ملاحظات حول تعامل البعض في اتحاد الكرة مع الأندية.صرفت إدارة نادي سحاب، ما قيمته 45 % من قيمة راتب شهر واحد للاعبي فريق كرة القدم، على أن تسعى خلال الفترة المقبلة، لتأمين دفاعات أفضل من مستحقات اللاعبين.وتواجدت الإدارة في تدريب النادي أول من أمس، حيث حثت اللاعبين على الانتظام في التدريبات، في ظل قرب استئناف المباريات، واعدة بالعمل على تأمين المستحقات المتبقية قريبا.وكان لاعبو الفريق احتجبوا عن التدريب يوم الخميس الماضي، بسبب تأخر المستحقات.إلى ذلك تفتقد تدريبات فريق سحاب، المدرب المساعد كامل جعارة الذي يغيب عن التدريبات منذ فترة، بسبب رغبته في معاودة العمل في السعودية.اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي الأردني أحمد فيصل كحكم فيديو، لينضم رسميا إلى الأردني أدهم مخادمة الذي سبق وأن تم اعتماده في هذا المجال. ويعتبر فيصل والمخادمة حاليا الحكمين الأردنيين المعتمدين رسميا للتواجد في المباريات التي يتم اللجوء فيها إلى تقنية الفيديو "الفار".إلى ذلك كشف الاتحاد الآسيوي عن قائمة تعيينات كثيرة لحكام أردنيين خلال الشهر الحالي، وفي مختلف البطولات.ويتوقع أن يحظى حكام أردنيون بمهمات متعددة قد تصل إلى 3 خلال الشهر الحالي.على صعيد آخر، باتت مشاركة الحكام الدوليين في إدارة مباريات بدوري الدرجة الأولى، تحظى بالإطراء والإشادة في ظل أهمية المباريات وحساسية العديد منها، في صراع البحث عن الصعود لمصاف المحترفين. وفيما يتعلق بالحكام الأردنيين الذين شاركوا في إدارة مباريات في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، فقد استمر الحكم حمزة سعادة في إدارة المباريات المتقدمة، بعد أخبار تحدثت عن خروج حكامنا من الدور الأول لمنافسات كرة القدم في البطولة.وتواجد سعادة في الدور ربع النهائي، وسط آمال بالتقدم أكثر في البطولة.عاد مدافع فريق السلط لكرة القدم محمد أبو زريق، إلى تدريبات فريقه بعد فترة غياب وانقطاع، احتجاجا على عدم منحه جزءا من مستحقاته المالية.والتحق أبو زريق أول من أمس بالتدريب الجماعي لفريقه، بعد فترة غياب طويلة، بانتظار ظهوره مع السلط في المباريات المقبلة بالدوري والكأس.ويعاني أبو زريق من ارتفاع تكاليف مشاركته في تدريبات فريق السلط، حيث يحتاج يوميا إلى ما يعادل 15 دينارا، للحضور من مدينة الرمثا حيث يسكن إلى السلط أو عمان، للمشاركة في تدريبات الفريق، ما تسبب في إرهاقه ماليا، خاصة وأن النادي يعاني أيضا من صعوبات مالية دفعته لتأخير صرف مستحقات اللاعبين.• نجم كروي معروف في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف لـ"الغد" عن استمراره في اللعب بسبب حبه للعبه وليس طمعا في مكاسب مادية، لافتا إلى أنه حاليا لا يستفيد إطلاقا من مردود الاحتراف، وإنما يلعب حبا في اللعبة، كاشفا النقاب عن توجهه لتقديم شكوى ضد النادي الذي يلعب فيه في نهاية الموسم الكروي الحالي والذي سيكون آخر مواسمه في الملاعب.• نجم فريق الوحدات لكرة القدم محمد الدميري، ما يزال يبحث عن راع لمباراة اعتزاله التي تأجلت في الفترة الماضية لأسباب متعددة.. نجم بحجم اللاعب الدميري لا يتمكن حتى الآن من إيجاد راع لمباراة اعتزاله، يجسد أوضاع اللاعبين المتردية خاصة بعد الاعتزال.. لاعبون محددون ينجحون في استثمار شعبيتهم في مباريات اعتزالهم، فيما الغالبية تفشل في ذلك.• تأخر إقلاع طائرة فريق الوحدات لكرة القدم المتوجهة من عمان إلى الكويت أول من أمس، أثار امتعاض اللاعبين وحتى الجماهير الذين طالبوا بضرورة أن تكون الإدارة حريصة على حجوزات طيران أفضل لفريقها.. لاعبو الوحدات تأخروا كثيرا في مطار الملكة علياء الدولي، حيث كان يفترض أن تقلع الطائرة عند الثانية مساء، ولكنها أقلعت عند الخامسة مساء.