"شرارة" يشتكي الترجي بعد سلسلة مضايقات ويستعد لوجهة جديدة

خالد الخطاطبة

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أخبار النجوم- يستعد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، لتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي الترجي التونسي، للمطالبة بفسخ عقده والحصول على تعويض مالي كبير، نتيجة الضغوطات التي مورست عليه من قبل النادي لفسخ العقد."شرارة" الذي التحق بصفوف المنتخب الوطني، في مؤشر على عدم معاناته من إصابة، عانى خلال الأسابيع الأخيرة وأثناء تواجده مع فريق الترجي، من ضغوطات مختلفة، لإجباره على الرحيل من دون مكاسب مالية، حيث طلب النادي من لاعبه شرارة التدرب بشكل فردي وبعيدا عن الفريق، إلى جانب ضغوطات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، وهو ما أزعج اللاعب.ممارسات نادي الترجي، دفعت اللاعب لخيار تقديم شكوى في "فيفا" للحصول على مستحقاته وفسخ العقد، وهو ما سيتولاه المحامي المختص عماد حناينة الذي بدأ بإجراءات لائحة الشكوى، بانتظار تقديمها للاتحاد الدولي في الأيام المقبلة، علما أن الشكوى تتضمن أيضا مطالبات الترجي بالتعويض.إلى ذلك، يستعد شرارة لتحديد وجهة جديدة بعد الترجي التونسي، حيث تلقى اللاعب عروضا محلية وخارجية عدة، بانتظار دراستها قبل حسم الوجهة الجديدة.