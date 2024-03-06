شرودر يقود نتس لفوز مثير على سيكسرز بدوري السلة الأميركي

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مدن- قاد الألماني دينيس شرودر فريقه بروكلين نتس، لتحقيق فوز مفاجئ على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (112-107) في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وسجل شرودر، قائد المنتخب الألماني، 20 نقطة ومرر 8 تمريرات حاسمة ليقود نتس لتحقيق الفوز، حيث كانت هذه الخسارة هي الـ26 لفريق سفنتي سيكسزر هذا الموسم، والذي يواصل خوض المباريات من دون نجمه تيريز ماكسي بعد إصابته بارتجاح في المخ، إضافة إلى جويل إمبيد، الذي خضع لجراحة في الركبة.وفي مباراة أخرى، فاز أورلاندو ماجيك على شارلوت هورنيتس (101-89)، وكان باولو بانشيرو آخر لاعب سجل نقاطا في المباراة بـ22 نقطة، فيما سجل الألماني مورتيز فاجنر 11 نقطة، كما سجل شقيقه فرانز فاجنر ثماني نقاط.وفي بقية المباريات، فاز ميامي هيت على ديترويت بيستونز (118-110)، وأتالانتا هوكس على نيويورك نيكس (116-100)، ونيو أورليانز بيليكانز على تورنتو رابتورز (139-98)، كما فاز كليفلاند كافالييرز على بوسطن سلتيكس (105-104)، وهيوستن روكتس على سان أنطونيو سبيرز (114-101)، وإنديانا بيسرز على دالاس مافريكس (137-120)، وفينيكس صنز على دنفر ناجيتس (117-107) بعد الوقت الإضافي.وفي المقابل، فاز فريق ميلواكي بكس على ضيفه لوس أنجليس ليكرز (113-106)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في مباراة غاب عنها نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو؛ بسبب إصابته في وتر أخيل.ورغم عدم مشاركة أنتيتوكونمبو، تمكن باكس من تحقيق الفوز بفضل أداء قوي من داميان ليلارد الذي سجل 41 نقطة، كما أسهم بوبي بورتيس جونيور بشكل كبير بتسجيله 28 نقطة و 16 متابعة.في المقابل، سجل كل من بول جورج وجيمس هاردت 29 نقطة لفريق كليبرز، الذي حقق 5 انتصارات، وتلقى 5 هزائم في آخر 10 مباريات.وفي بقية المباريات، فاز ممفيس جريزليس على بروكلين نتس (106-102)، ومينيسوتا تمبرولفز على بورتلاند ترايل بليزرز (119-114)، كما فاز يوتا جاز على واشنطن ويزاردز (127-115)، وشيكاغو بولز على ساكرامنتو كينجز (113-109)، ولوس أنجليس ليكرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر (116-104).-(وكالات)