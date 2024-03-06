الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

NBA

شرودر يقود نتس لفوز مثير على سيكسرز بدوري السلة الأميركي

الألماني دينيس شرودر يسجل "دنك عنيف" بسلة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز - (من المصدر)
الألماني دينيس شرودر يسجل "دنك عنيف" بسلة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز - (من المصدر)
مدن- قاد الألماني دينيس شرودر فريقه بروكلين نتس، لتحقيق فوز مفاجئ على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (112-107) في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.اضافة اعلان
وسجل شرودر، قائد المنتخب الألماني، 20 نقطة ومرر 8 تمريرات حاسمة ليقود نتس لتحقيق الفوز، حيث كانت هذه الخسارة هي الـ26 لفريق سفنتي سيكسزر هذا الموسم، والذي يواصل خوض المباريات من دون نجمه تيريز ماكسي بعد إصابته بارتجاح في المخ، إضافة إلى جويل إمبيد، الذي خضع لجراحة في الركبة.
وفي مباراة أخرى، فاز أورلاندو ماجيك على شارلوت هورنيتس (101-89)، وكان باولو بانشيرو آخر لاعب سجل نقاطا في المباراة بـ22 نقطة، فيما سجل الألماني مورتيز فاجنر 11 نقطة، كما سجل شقيقه فرانز فاجنر ثماني نقاط.
وفي بقية المباريات، فاز ميامي هيت على ديترويت بيستونز (118-110)، وأتالانتا هوكس على نيويورك نيكس (116-100)، ونيو أورليانز بيليكانز على تورنتو رابتورز (139-98)، كما فاز كليفلاند كافالييرز على بوسطن سلتيكس (105-104)، وهيوستن روكتس على سان أنطونيو سبيرز (114-101)، وإنديانا بيسرز على دالاس مافريكس (137-120)، وفينيكس صنز على دنفر ناجيتس (117-107) بعد الوقت الإضافي.
وفي المقابل، فاز فريق ميلواكي بكس على ضيفه لوس أنجليس ليكرز (113-106)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في مباراة غاب عنها نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو؛ بسبب إصابته في وتر أخيل.
ورغم عدم مشاركة أنتيتوكونمبو، تمكن باكس من تحقيق الفوز بفضل أداء قوي من داميان ليلارد الذي سجل 41 نقطة، كما أسهم بوبي بورتيس جونيور بشكل كبير بتسجيله 28 نقطة و 16 متابعة.
في المقابل، سجل كل من بول جورج وجيمس هاردت 29 نقطة لفريق كليبرز، الذي حقق 5 انتصارات، وتلقى 5 هزائم في آخر 10 مباريات.
وفي بقية المباريات، فاز ممفيس جريزليس على بروكلين نتس (106-102)، ومينيسوتا تمبرولفز على بورتلاند ترايل بليزرز (119-114)، كما فاز يوتا جاز على واشنطن ويزاردز (127-115)، وشيكاغو بولز على ساكرامنتو كينجز (113-109)، ولوس أنجليس ليكرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر (116-104).-(وكالات) 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مهاجم الفيصلي بكر كلبونة لحظة تسجيله هدفا في مرمى الرمثا - (من المصدر)

الاستثمار بالمواهب الشابة.. فكر جديد للفيصلي بقيادة هايل

منذ 1 دقيقة
لاعب الوحدات أنس العوضات يحتفظ بالكرة أمام لاعب الفيصلي عارف الحاج - (تصوير: أمجد الطويل)

"الأولمبي".. تحد جديد أمام أندية المحترفين

منذ 2 دقيقة
لاعب شباب الأردن فضل هيكل يمرر الكرة بلقاء السلط بمرحلة الذهاب - (الغد)

البحث عن "نقاط الأمان" عنوان مواجهتي السلط وشباب الأردن.. سحاب والأهلي

منذ 3 دقيقة
من تتويج لاعبات الأهلي بالميدالية البرونزية في دوري الناشئات تحت 14 سنة - (من المصدر)

الفحيص يتطلع لحسم "سلسلة النهائي".. والأهلي يظفر ببرونزية "سلة الناشئات"

منذ 15 دقيقة
اللاعبان بارما ابو الرب وزيد الحلواني - (من المصدر)

"التايكواندو" يغادر إلى الصين لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد

منذ 16 دقيقة
مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي أمس -(من المصدر)

بسبب التهرب الضريبي.. النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن أنشيلوتي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 