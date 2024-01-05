الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شعث: "مؤقتة الكراتيه" ستوطد العلاقات مع الاتحاد الآسيوي

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المنتخب الوطني للقتال الجماعي صاحب ذهبية بطولة العالم للكراتيه -(من المصدر)
عمان - تدخل الكراتيه الأردنية حقبة جديدة، بعد أن تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد اللاعب من قبل اللجنة الاولمبية، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024‏‎، برئاسة منار شعث وعضوية ‏د. إياد الملاح والعقيد د. يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة.‏اضافة اعلان
وستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه على مواصلة العمل وفقا لخطة العام الحالي، لتحقيق مزيد من الإنجازات كالتي تحققت العام ‏الماضي بإدارة الاتحاد المستقيل، حيث ينتظرها عمل جاد من أجل الحفاظ على تقدم الكراتيه على كافة الأصعدة.
وأوضحت شعث في تصريحات لـ"الغد" أن اللجنة ستكون على قدر المسؤولية وستعمل على قدم وساق في المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من الإنجازات على ‏كافة الأصعدة، لوضع اسم الأردن في مقدمة دول العالم في هذه ‏اللعبة.
وأضافت: "سيتم الإعلان عن خطة اللجنة المؤقتة للعام الحالي في القريب العاجل، حيث نتطلع أن تحقق الكراتيه مزيدا من الإنجازات وفقا للخطة المرسومة، وسنوطد علاقة التعاون مع الاتحاد ‏الآسيوي للكراتيه كوني عضو في المكتب التنفيذي ورئيسة للجنة المرأة، وكخطوة مقبلة سأقوم بدعم لاعبات الكراتيه في الاتحاد ‏الآسيوي، وسأعمل من خلال لجنة المرأة على تعزيز مكانتهن في كافة المجالات، والعمل على انخراطهن في البطولات بشكل أكبر".
وتتمع شعث بخبرات فنية وإدارية متراكمة في الكراتيه، كواحدة من أبرز نجمات المنتخب الوطني في السنوات ‏الماضية، حيث حققت العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2010 التي أقيمت في جوانزو الصينية، ‏إضافة إلى عدة إنجازات عربية وعالمية، ولعبت في صفوف المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وهي تحمل الحزام الأسود 5 دان، ‏وأول سيدة أردنية وعربية تحصل على عضوية ‏المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للكراتيه.
وشغلت شعث منصب أمين سر الاتحاد الأردني للكراتيه، وهي حاصلة على الشارة الآسيوية في التحكيم‎.‎
ومن أقوى إنجازات الكراتيه الأردنية في العام الماضي، نيل المنتخب الوطني الميدالية الذهبية للقتال الجماعي في بطولة العالم التي ‏أقيمت في ‏‏العاصمة المجرية بودابست، ومثل المنتخب الوطني فيها كل من محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، ‏حسن المصاروة، عبد الله حماد.‏
وبهذه النتيجة، تصدر ‏المنتخب ‏‏الوطني ‏للكراتيه قائمة المتأهلين في فئة القتال الجماعي لبطولة العالم للفرق، والتي ستقام في مدينة ‏بامبلونا الإسبانية العام ‏الحالي، كما ‏تأهل ‏الجعفري لدورة الألعاب العالمية والتي ستقام في مدينة تشنجدو الصينية ‏العام 2025، وذلك بعد حصوله ‏على ‏الميدالية البرونزية ‏في ‏بطولة العالم الأخيرة.‎‎
ونال المنتخب الوطني بإدارة المدير الفني المصري محمد إبراهيم وكادره التدريبي المساعد، إشادة من الاتحادات العالمية والعربية ‏‏والآسيوية، كما حققت الكراتيه إنجازا مميزا بفوز لاعبي المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، بجائزة‎ "الفائزون ‏الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي ‏وحققوا أفضل الإنجازات خلال العام‎.‎
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