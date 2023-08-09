الأربعاء 09 آب 2023
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شعيبات: ملعب البترا الخيار المتاح لإقامة مباراة السلط والحسين

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لاعب الحسين إربد رجائي عايد يحتفظ بالكرة أمام لاعب السلط خليل بني عطية في لقاء سابق بين الطرفين - (من المصدر)
عمان – أكد مدير دائرة المسابقات باتحاد الكرة عوض شعيبات، إنه على الرغم من التأكيدات بجاهزية ملعب الأمير الحسين بن عبدالله بالسلط قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين، تفاجأت دائرة المسابقات، بعدم اكتمال أعمال الصيانة، ما اضطر الاتحاد إلى نقل مباراة الحسين والسلط ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري إلى ملعب البترا عند الساعة السابعة من مساء يوم غد.اضافة اعلان
وأضاف شعيبات في تصريح لـ “ الغد”، أن عدم إقامة المباراة على ستاد عمان الدولي يعود لاتفاق بين اتحاد الكرة ومدينة الحسين للشباب لإقامة مباراتين فقط  كل أسبوع على الملعب حفاظا على أرضيته، خصوصا وأن ستاد عمان سيحتضن البطولة الدولية الرباعية خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بمشاركة منتخبات الأردن وقطر وإيران والعراق”. 
وبين شعيبات، أن التذاكر المخصصة لحضور المباراة تباع إلكترونيا، حيث سيتم طرح عدد يناسب عدد المقاعد الموجودة في ملعب البترا، بحث لا يكون هناك زيادة في عدد الجماهير داخل الملعب. 
وتخوف عدد من جماهير السلط والحسين إربد من عملية نقل مواجهة الفريقين لملعب البترا، في ظل توقعات بحضور جماهيري كبير من محبي ومشجعي الفريقين، حيث لا يتسع الملعب لأكثر من 2500 مشجع، إضافة إلى أنه مخصص لإقامة مباريات الأندية، التي لا تملك قاعدة جماهرية كبيرة، والمنصة مساحتها صغيرة.
ويرى المشجع السلطي فارس قطيشات، أن مباراة السلط والحسين إربد ستكون قمة كروية تحظى بحضور جماهيري كبير، قائلا: “ كنت أتمنى أن يكون ملعب السلط جاهزا وأن نستضيف إدارة ومنظومة فريق الحسين وجماهيره في السلط التي تكرم الضيف وأن جماهير فريق السلط جاهزة للوقوف خلف الفريق وتشجيعه بكل روح رياضية، متمنيا أن يكون ملعب البترا قادرا على استقبال  جماهير فريقي الحسين والسلط كافة.
من جانبه، بين مشجع فريق الحسين محمد الحموري، أن جماهير “الأصفر” أكملت ترتيباتها للتواجد في ملعب السلط قبل نقل المباراة إلى ملعب البترا، مضيفا أن روابط المشجعين تقف وراء الفريق في مختلف الملاعب لتشجيعه ورفع معنويات اللاعبين أملا في تحقيق الإنجاز والظفر بلقب دوري المحترفين للموسم الحالي.
ويرى الحموري، أن ملعب البترا قد لا يتسع لجميع جماهير الحسين والسلط الراغبة في التواجد بالمدرجات وتشجيع الفريقين”. 
ويقول المشجع عيسى عربيات: “لا يخدم ملعب البترا فريق السلط من الناحية الفنية، بعد أن فقد الفريق بعد نقل المباراة ميزة الأرض والجمهور، لكن الجماهير السلطية، حريصة على التواجد مع الفريق في الملاعب كافة، متمنيا أن يقدم الفريقين مباراة ممتعة وجميلة ترضي المتابعين. 
ويرى المشجع رامي البطاينة، أن نقل المباراة لصالح فريق الحسين، الذي قدم مباراة كبيرة أمام شباب الأردن وترجمها بفوز عريض بخماسية نظيفة، مضيفا أن الفريق الباحث عن اللقب عليه تحقيق الانتصارات في مختلف الملاعب، وقال البطاينة: “نقل المباراة حرمنا من زيارة مدينة السلط التاريخية واللعب بين الأحبة السلطية”.  

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