شقرة يلعب على برونزية سلسلة "دولي الكراتيه1" ‏

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني عمر شقرة للعب اليوم على الميدالية ‏البرونزية في بطولة سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه1) المقامة في مدينة لارنكا ‏القبرصية، عندما يلاقي لاعب أوزبكستان يولوجيك علي بويف.‏وكان قد شارك في البطولة 10 لاعبين من المنتخب الوطني في البطولة للمرحلة الأولى بعد انتقالهم ‏من منتخب الشباب إلى منتخب الرجال، حيث قدموا ‏نزالات قوية في منافسات أوزانهم ومنهم من حقق انتصارات كاسحة، كأحمد ‏أبوهزيم ويوسف نوفل ووسيم سلامة.نتائج المنتخب الوطني ‏‏- وزن تحت 60 كغم: شارك 3 لاعبين في هذا الوزن، وفاز عمر شقرة على ‏لاعب اليابان هيروكي اتو 8-5، وعلى لاعب إيران بواري اغاداسي 1-0، وعلى ‏لاعب ماليزيا كومار سيلفام 7-0، وخسر في نصف النهائي أمام لاعب كولوكبيا ‏ديفيد جوان 0-2 ويلعب على الميدالية البرونزية اليوم.‏ وفاز أحمد أبو هزيم على لاعب جورجيا ديفيد تيكوبوكافا 4-0، وعلى لاعب ‏إيطاليا صاموئيل جنتيلي 3-1، وخسر أمام لاعب تركيا ميرت هليشي 1-7، وأمام ‏لاعب السويد نوري نعمة الله 0-1، وفاز وسيم سلامة على لاعب تركيا بيركاي ‏بحين بالأفضلية، وعلى لاعب جورجيا جيمو ميكلاديس 8-0 ، وعلى لاعب ‏كازاخستان يولنور توري بيك 14-4، وخسر أمام لاعب أوزباكستان مياكاري ‏الدين تركناوف 4-0‏‏- وزن تحت 75 كغم: شارك في هذا الوزن لاعبان، حيث خسر أحمد شديد أمام لاعب ‏جورجيا باليفو بونيافا 0-1، وفاز سيف يني فارس على لاعب أوكرانيا ماكسيم ‏هولبان 1-0 ، وخسر أمام لاعب السويد نيك سبارير بالأفضلية.‏‏- وزن فوق 84 كغم: شارك في هذا الوزن 3 لاعبين، وفاز يوسف نوفل على ‏لاعب البانيا بولدن باكاشاتيكا 6-2، وعلى لاعب أوزباكستان اسلامبيك ‏اسماعتلايف 8-0، وعلى لاعب كرواتيا ساندرو كيرسيف 13-7، وخسر أمام ‏لاعب جورجيا ميرابي جيلاجفيلي 2-5، وأمام لاعب اليابان كيو هرتا 1-3، ‏وخسر زكي أبو قاعود أمام لاعب البرتغال ليوناردو بيريرا 2-4.‏‏- وزن تحت 68 كغم: شارك في هذا الوزن لاعبتان، وفازت منى الديري على ‏لاعبة البوسنة والهرسك أمينة فيزيك بالأفضلية، وخسرت أمام لاعبة التشيك ‏اناستازيا فيلوتسو 0-4. وخسرت جود الضروس أمام لاعبة اوكرانيا دارينا ‏بوتفالانا بالأفضلية.‏‏- ‏‎‎وزن تحت 55 كغم: فازت لين حقروص لى لاعبة كولومبيا اليخاندرا اوسبينا ‏‏5-3 وخسرت أمام لاعبة بولندا كاسانيا درونشانكا .‏