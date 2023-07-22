شلباية: ذهاب "السوبر" جاء ممتعا.. وداركو أبدع وأمتع

مصطفى بالو

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عمان- أثنى نجم فريق الوحدات فراس الوحدات، على جهود الجهاز الفني ولاعبي الفريق في ذهاب كأس "السوبر"، الذي انتهى وحداتيا بنتيجة 2-1، مشيرا إلى أن "الأخضر" استحق الفوز مبديا احترامه للفيصلي الذي قدم مباراة كبيرة، منوها بأن لقاء أول من أمس يعتبر من امتع اللقاءات التي جمعت القطبين من حيث السرعة والندية والإثارة، مباركا لجماهير النادي التي اكدت أنها الرقم الصعب في معادلة انتصارات وإنجازات نادي الوحدات.وحول الإصابة التي تعرض لها وحرمته من مشاركة زملائه وإكمال مباراة الذهاب، قال: " تعرضت لإصابة في العضلة الضامة منذ أيام خلال التدريبات، وابلغت الجهاز الفني بقيادة داركو نيستروفيتش، لكنه أصر على مشاركتي واحترمت رغبته وثقته الكبيرة بي، وحاولت التغلب على آلام الإصابة بمساعدة الجهاز الفني في الربع الاول من من الشوط الأول لذهاب "السوبر"، لكني لم استطع فطلبت التبديل، والحمدلله كان زميلي يوسف أبوالجزر على الموعد، وقدم مستوى رائعا وسجل هدف الفوز الثمين للفريق".وعن مباراة ذهاب كأس السوبر والفوز بنتيجة 2-1، اجاب شلباية: " تابعت المباراة على اعصابي من دكة البدلاء، وتفاعلت معها دقيقة بدقيقة، وكان لدي إحساس بقدرة زملائي على التعديل والفوز، وكانت المباراة من أسرع مباريات الفريقين، وبدت الرغبة جامحة لدى لاعبي الفريقين والاصرار على الفوز، مما زاد من إثارة الأحداث، وعادة ما يحكم الأداء في كل شوط تفاصيل تكتيكية معينة، وإن كانت الأفضلية للفيصلي بالشوط الاول بالتقدم، إلا أن زملائي لم يدخروا من جهدهم، وميز الشوط الثاني القراءة الفنية الثاقبة للمدير الفني داركو، وكانت التبديلات موفقة إلى حد كبير، مما ساهم في عودة الفريق من بعيد بـ"ريمونتادا" وحداتية كان نجمها أنس العوضات"، بعد أن ابدع المدرب وأمتع في فكره الفني وقراءته للمباراة.وعن مباريات إياب "السوبر" يوم الجمعة المقبل، رد شلباية: " انتهى الشوط الأول من "السوبر"، وطوينا صفحته، ونركز الآن نحو مباراة الرد يوم الجمعة المقبل، حيث يباشر الفريق استعداته من خلال الوجبة التدريبية اليوم، فيما سألتحق بالتدريبات بعد يومين، لنبدأ التجهيز لمباراة الإياب بحجم اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهيرنا بأول ألقاب الموسم".وتابع: " الحمدلله المستوى الفني العام للفريق في تصاعد ملحوظ، وما نحتاجه الوصول إلى اعلى درجات الانسجام، خاصة بعد التعاقدات الجديدة وضم أسماء وحداتية كبيرة، ومحترفين على مستوى عال، والجهاز الفني يملك كفاءة كبيرة بقيادة داركو، فالوحدات فريق كبير وصاحب التاريخ والألقاب، لذا نوجه بوصلتنا في الفريق نحو ثلاثية ألقاب الموسم-السوبر ودوري المحترفين وكأس الأردن، لإسعاد جماهيرنا التي تزحف خلفنا، وتؤازرنا في كل الظروف، ونتمنى ان يحالفني وزملائي التوفيق في تحقيق الطموحات الوحداتيا محليا وقاريا".