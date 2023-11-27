شلباية يبدأ بطولة "الجيل القادم" بمواجهة الفرنسي لوكا اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية اليوم مشواره في بطولة "الجيل القادم" بنسختها السادسة، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية اعتبارا من اليوم وحتى 2 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي يشارك فيها اللاعب الأردني للمرة الأولى في تاريخه.وجاء شلباية البالغ من العمر 20 عاما في المجموعة الحمراء بالقرعة، إلى جانب كل من: الأميركي أليكس ميكيلسن (المصنف 97 عالميا)، الفرنسي لوكا فان أش (المصنف 70 عالميا)، والصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 110 عالميا)، فيما ضمت المجموعة الخضراء كلا من: الإيطالي لوكا ناردي (المصنف 115 عالميا)، آرثر فيلس (المصنف 36 عالميا)، السويسري دومينيك ستريكر (المصنف 94 عالميا)، والإيطالي فلافيو كوبولي (المصنف 100 عالميا).ويلعب شلباية اليوم، مباراته الأولى أمام الفرنسي لوكا فان أش عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يخوض مباراتيه المتبقيتين أمام الصربي حمد ميديدوفيتش والأميركي أليكس ميكيلسن في اليومين التاليين.وتقام البطولة بنظام المجموعتين، ويخوض كل لاعب 3 مواجهات في الدور الأول، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، حيث يلعب متصدر المجموعة الحمراء مع وصيف الخضراء، ومتصدر الخضراء مع وصيف الحمراء، ليتأهل الفائز من كل مواجهة للمشهد الختامي للبطولة.وتضم البطولة اللاعبين الثمانية الأعلى تصنيفا في العالم، والذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل، علما بأن قيمة الجوائز المالية للبطولة 2 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالبطولة التي أقيمت للمرة الأولى في ميلانو في العام 2017، علما بأن الفائز باللقب يظفر بما قيمته 514 ألف دولار، علما بأن شلباية يشارك بالبطولة بعد أن وصلته دعوة خاصة باعتباره من أفضل المواهب الشابة في العالم خلال الفترات الماضية.وتقدم اللاعب الأردني مركزين على التصنيف الدولي الصادر أمس عن رابطة اللاعبين المحترفين، ليبلغ المركز 185 عالميا، وهو الأفضل له في مسيرته، بعد مستويات مميزة ونتائج مبهرة حققها خلال العام الحالي، ومنها حصوله على جائزة بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، وتتويجه بلقب بطولة "تشالنجر مورسيا" الإسبانية بمنافسات الزوجي مع زميله الإسباني دانيال رينكون، ومشاركته ببطولة مدريد للأساتذة، وقطر المفتوحة، وتصفيات ميامي المفتوحة، وغيرها من البطولات ذات النقاط العالية.ووصف شلباية في تصريحات صحفية، مشاركته في البطولة بأنها لحظة فارقة في مسيرته الرياضية، مؤكدا أن العالم العربي قدم العديد من المواهب على مر السنين، ويأمل بتواجد عدد أكبر في السنوات المقبلة ممن يتنافسون على هذا المستوى العالي.واعتز شلباية، بأنه سيمثل العرب في هذا الحدث الكبير، وأنها فرصة مهمة له ستساعده على التأكيد للعالم أجمع أن العالم العربي يمتلك العديد من المواهب الواعدة.وأضاف: "سأحتاج إلى دعم الجماهير العربية في هذه البطولة، فأنا أعتمد عليهم، ورؤيتهم وهم يتابعون منافساتي في البطولة سيشجعني كثيرا، أعتقد أنها فرصة ملهمة لعشاق التنس العرب والمشجعين في السعودية، متابعة اللاعب الوحيد من منطقة الشرق الأوسط في هذا الحدث الكبير، وأن يشاهدوا الأحداث ونتائجها".وتوج اللاعب الكوري الجنوبي هيون تشونج، بلقب النسخة الأولى في العام 2017، فيما ظفر اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب النسخة الثانية في العام 2018، وحقق الإيطالي جانيك سينر النسخة الثالثة في العام 2019، ولم تقام البطولة في العام 2020، بسبب جائحة “كورونا”، قبل أن يتوج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب النسخة الرابعة في العام 2021، فيما حصد الأميركي براندون ناكاشيما لقب النسخة الخامسة العام الماضي.ووصل شلباية إلى مدينة جدة قبل أيام عدة، وأجرى تدريبات عدة مع اللاعبين المشاركين في البطولة، إلى جانب مشاركته في العديد من الأنشطة الترفيهية الخاصة بالحدث.وتعد البطولة، أول حدث رياضي احترافي معتمد يقام في المملكة لمثل هذا النوع من الرياضات وتحمل رسميا اسم "نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس - المقدمة من نيوم".وتمثل هذه البطولة التي أقرتها الرابطة العالمية لمحترفي التنس، واستضافها الاتحاد السعودي للتنس، البداية لعقد مدته 5 أعوام يهدف إلى تسليط الضوء على رعاية المملكة للموهوبين في لعبة التنس من فئة الشباب.وستقام النهائيات على مدار 5 أيام بتنظيم من وزارة الرياضة وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للتنس على ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، شارك خلالها 9 من 10 لاعبين حاليين في التصنيف العالمي، يتقدمهم ستيفانوس تسيتسيباس ويانيك سينر وكارلوس ألكاراز، ما جعل من هذه البطولة نقطة انطلاق نحو النجومية.