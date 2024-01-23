شلباية يبدأ مشواره ببطولة "لوفين لا نوفا" بملاقاة الإيطالي أجامينوني

مهند جويلس

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عمان - يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية اليوم مشواره ببطولة "تشالنجير أوتيني لوفن لا نوفا" البلجيكية ذات الـ 125 نقطة، بملاقاة اللاعب الإيطالي فرانكو أجامينوني (المصنف 207 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة، والتي انطلقت أمس على الملاعب الصلبة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.ويتطلع شلباية المحافظ على مركزه بالتصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين 191 عالميا، في التقدم خطوة للأمام بالبطولة، ومحاولة المنافسة عليها، أملا بزيادة رصيده من الألقاب على الصعيد الفردي.ويلتقي شلباية حال فوزه في مباراة اليوم الفائز من مواجهة اللاعبين البلجيكيين زيزو بيرجز (المصنف 129 عالميا)، ومواطنه ديفيد جوفين (المصنف 112 عالميا)، على أن يحصل في الوقت ذاته إذا تمكن من بلوغ الدور المقبل على 8 نقاط في الترتيب الدولي.ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز الجيدة عالميا، ومنهم: الكرواتي بورنا تشوريتش (المصنف 40 عالميا)، الفرنسي بنجامين بونزي (المصنف 106 عالميا)، الصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 108 عالميا)، النمساوي يوري راديونوف (المصنف 111 عالميا)، الفرنسي بينوا بيير (المصنف 115 عالميا)، المجري زومبر بيروس (المصنف 126 عالميا)، الأميركي براندون ناكاشيما (المصنف 127 عالميا)، الألماني بنجامين حسن (المصنف 149 عالميا)، البرازيلي فيليبي ألفيس (المصنف 150 عالميا)، البوسني دامر جومر (المصنف 158 عالميا)، البريطاني جان تشوينسكي (المصنف 162 عالميا)، الجنوب أفريقي لويد هاريس (المصنف 167 عالميا)، الفرنسي أنطوني أوسكوفير (المصنف 169 عالميا)، والبلجيكي يورس دي لوريه (المصنف 185 عالميا).من جهته، لم يتمكن شلباية في آخر بطولة شارك بها مؤخرا، من تجاوز الفنلندي أوتو فيرتانين (المصنف 166 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة تينيريفي تشالنجير الإسبانية ذات الـ 100 نقطة، بعد أن خسر بمجموعتين دون رد بواقع 4-6 و6-7، ليودع البطولة من الدور الأول.وكان شلباية قد بدأ العام الحالي بالمشاركة في بطولة "كانبيرا تشالنجير" ذات الـ 125 لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون والتتويج بلقبها، فيما ودع البطولة ذاتها لمنافسات الفردي، لم يستطع عبد الله من بلوغ الجدول الرئيسي وودع من الأدوار التأهيلية.كما شارك شلباية في التصفيات لبطولة أستراليا المفتوحة ذات الـ 2000 نقطة، ونجح في تجاوز لاعبين من الأدوار التأهيلية وهما الصربي حمد ميديدوفيتش والفرنسي تيتوان دروجيه، قبل أن يخسر المواجهة الحاسمة أمام الأسترالي عمر جاسيكا، ليفقد فرصة بلوغ الجدول الرئيسي في أول مشاركة تاريخية له بواحدة من بطولات (الجراند سلام).