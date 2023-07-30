شلباية يتخطى تشابيل ويلتقي المنصوري في "لوس كابوس" للتنس

مهند جويلس

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عمان - تخطى لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسه الأميركي نيك تشابيل أمس، في افتتاح مشواره بتصفيات بطولة لوس كابوس المفتوحة ذات الـ 250 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة في المكسيك حتى الخامس من شهر أغسطس (آب) المقبل.ولم يجد شلباية أي صعوبات في تخطي منافسه الذي يحتل المركز 334 عالميا، بعد أن تقدم عليه في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، ليجدد تفوقه في المجموعة الثانية ويتنزع منه بطاقة العبور للدور الثاني من التصفيات، بالفوز عليه بستة أشواط لثلاثة.ويلتقي شلباية البالغ من العمر 19 عاما نظيره التونسي اسكندر المنصوري (المصنف 284 عالميا)، بعد أن فاز الأخير أمس على البيروفي خورخي بانتا بمجموعتين دون رد، وبواقع (6-4) (6-2).ويأمل شلباية بلوغ الجدول الرئيسي للبطولة، حال فوزه اليوم على نظيره التونسي، إذ تشكل هذه البطولة اختبارا حقيقيا لقدرات اللاعب الأردني الذي يسير بخطوات ثابتة في تحقيق إحدى أهدافه خلال الفترة المقبلة، بالتقدم على سلم الترتيب الدولي وتحقيق أول الألقاب الفردية ببطولات المحترفين.ويحتل اللاعب الأردني البالغ من العمر المركز 249 عالميا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، محتلا المركز الثاني عربيا خلف التونسي عزيز دوقاز الذي يتواجد بالمركز 227.ويتواجد في الجدول الرئيسي للبطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: اليوناني سيفانوس تسيباس (المصنف 5 عالميا)، البريطاني كاميرون نوري (المصنف 13 عالميا)، الأميركي تومي بول (المصنف 14 عالميا)، الكرواتي بورنا كوريتش (المصنف 15 عالميا)، الأسترالي أليكس دي منوار (المصنف 17 عالميا)، الألماني دومينيك كويبفير (المصنف 88 عالميا)، الأميركي جون إسنر (المصنف 103 عالميا)، والتشيلي كريستيان غارين (المصنف 120 عالميا).وتبلغ مجموع جوائز البطولة 852480 دولارا، بحيث يحصل اللاعب الفائز على 129660 دولارا، فيما يضمن الوصيف 75630 دولارا و125 نقطة، فيما يظفر الواصل للجدول الرئيسي على مبلغ 9145 دولارا و12 نقطة.ومن أبرز مشاركات شلباية في العام الحالي تواجده في الجدول الرئيسي لبطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، وبطولة قطر المفتوحة، ووصافته لبطولة الداخلية في البحرين.