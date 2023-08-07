شلباية يتراجع مركزين بالتصنيف الدولي ويشارك في "أتلانتيك تاير"

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- تراجع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مركزين، في التصنيف الصادر، أمس، عن رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح في المركز 252 عالميا، والثاني على الصعيد العربي خلف التونسي عزيز دوقاز صاحب المركز 230 عالميا.وأسهم الخروج المبكر بالنسبة لشلباية من التصفيات المؤهلة لبطولة “لوس كاوبس” في المكسيك، باستمرار تراجعه في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب وداعه من الأدوار الأولى بأكثر من بطولة أميركية، فيما خرج من بطولة ساليانس الإكوادورية من الدور ربع النهائي على يد التركي ألتوغ كيليبيليك.ووصل شلباية في الفترات الماضية إلى أفضل مرتبة له منذ دخوله التصنيف الدولي؛ حيث احتل المركز 235 عالميا والأول عربيا، علما أنها كانت المرة الأولى التي يتبوأ بها الصدارة العربية، وسرعان ما استعادها التونسي دوقاز مؤخرا، فيما احتل مطلع العام الحالي المركز 426 عالميا.وخاض شلباية، في وقت متأخر أمس، أول لقاءاته أتلانتيك تاير تشامبيونز ذات الـ75 نقطة، والتي تقام في مدينة نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأميركية.وبدأ شلباية (19 عاما) مشواره في البطولة ضمن دور الـ32، بمواجهة اللاعب الفرنسي آرثر كازو (المصنف 128 عالميا) والبالغ من العمر 20 عاما، على أن يخوض الفائز منهما مواجهة الدور ثمن النهائي مع الفائز من لقاء الياباني شينتارو موشيزوكي (المصنف 198 عالميا) والجنوب إفريقي لويد هاريس (المصنف 188 عالميا).وتضم البطولة عددا من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة على صعيد الترتيب الدولي، ومنهم: الروسي ألكسندر شيفشينكو (المصنف 93 عالميا)، الأسترالي رينكي هيجيكاتا (المصنف 118 عالميا)، البريطاني ليام برودي (المصنف 123 عالميا)، الهولندي جيجس بروير (المصنف 138 عالميا)، الياباني شو شيمابوكورو (المصنف 156 عالميا)، السويسري ليوناردو ريدي (المصنف 163 عالميا)، الأميركي ستيف جونسون (المصنف 176 عالميا)، السويسري ألكسندر ريتشارد (المصنف 186 عالميا)، الكوري الجنوبي سيونغ شان هون (المصنف 206 عالميا)، الأميركي زاكاري سفاجدا (المصنف 211 عالميا).ويحصل اللاعب الفائز باللقب على مبلغ مالي يقدر بـ10480 دولارا و75 نقطة، و50 نقطة للوصيف، فيما يضمن المتأهل لدور الـ16 الحصول على 7 نقاط ومبلغ 1300 دولار.