الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية يتقدم بتصفيات "جيرونا تشالنجر" للتنس

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لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
عمان- تقدم لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية في التصفيات المؤهلة لبطولة “جيرونا تشالنجر” الإسبانية ذات الـ 100 نقطة، والتي تقام منافساتها على الملاعب الصلبة حتى الأحد المقبل، بعد فوزه أمس على منافسه الأميركي توبي كودات (المصنف 340 عالميا) بمجموعتين نظيفتين.اضافة اعلان
ووجد شلباية صعوبة في المجموعة الأولى أمام كودات المنافس الشرس، حيث شهدت مجريات المجموعة إثارة كبيرة وندية بين الطرفين وتبادلا بالنقاط، قبل أن يحسمها شلباية لصالحه بنتيجة 7-6، فيما ضم المجموعة الثانية لصالحه وبنتيجة 6-4، رغم التقدم الجيد بعدد الأشواط لشلباية في بداية المجموعة.
ويلتقي شلباية بالدور الثاني من التصفيات اليوم باللاعب الإسباني ديفيد جوردا سانشيز (المصنف 323 عالميا)، إذ يتطلع نجم كرة المضرب العربية في التقدم أكثر بالتصفيات والوصول للجدول الرئيسي أملا بمحاولة المنافسة على اللقب الأول له في العام الحالي.
وكان شلباية البالغ من العمر 20 عاما قد تقدم مركزين على التصنيف الدولي الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، ليستقر في المركز 228 عالميا، والأول على صعيد اللاعبين العرب المتواجدين في التصنيف، حيث يحل اللاعب التونسي عزيز دوقاز بالمركز 234 عالميا بالمركز الثاني عربيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية لمجموع الجوائز في البطولة ما يقارب 121 ألف يورو، بحيث يحصل الفائز باللقب على 16 ألفا و550 يورو، إلى جانب حصوله على 100 نقطة تضاف إلى رصيد البطل في التصنيف، فيما يظفر صاحب المركز الثاني على 50 نقطة.
ويشارك في البطولة من الجدول الرئيسي عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: المجري فابيان ماروزسان (المصنف 57 عالميا)، الإسباني جاومي مونار (المصنف 72 عالميا)، الأرجنتيني بيدرو كاشين (المصنف 79 عالميا)، والإسباني بيدرو مارتينيز (المصنف 88 عالميا)، إلى جانب لاعبين آخرين مميزين يشاركون بالأدوار التمهيدية.
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