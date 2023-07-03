الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شلباية يتقدم 5 مراكز بالتصنيف العالمي.. ويواجه الأسترالي مكابي في "بلومفيلد"

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
عمان- تقدم اللاعب الأردني للتنس الأرضي عبد الله شلباية 5 مراكز على سلم التصنيف الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين، ليحتل المركز 235 عالميا، وهو المركز الأفضل له تاريخيا منذ دخوله التصنيف، محتلا المركز الثاني عربيا خلف اللاعب التونسي إسكندر منصوري (المصنف 203 عالميا).اضافة اعلان
وجاء تقدم شلباية (19 عاما) بعد مشاركته مؤخرا في بطولة مايوركا المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، والتي أقيمت في إسبانيا على الملاعب العشبية الأسبوع الماضي، حيث ودع البطولة من الدور 32 على يد الروسي رومان سافيولين.
وكان شلباية  فاز في البطولة بالأدوار التمهيدية على كل من الفرنسي آرثر ريندركنيش دانيال (83 عالميا) بمجموعتين لواحدة، كما تغلب على الإسباني دانيال رينكون بمجموعتين دون رد.
كما خاض عبد الله خلال الشهر الماضي بطولة نوتنغهام البريطانية “سلسلة التحدي” من التصفيات المؤهلة للبطولة، إلى جانب بطولة “سوربيتون تشالنجر”، وكلتا البطولتين ذات الـ 125 نقطة، فيما شارك خلال العام الحالي بأكثر من بطولة مهمة أبرزها مدريد للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة من الجدول الرئيسي، وتصفيات ميامي المفتوحة ذات الألف نقطة، وبطولة قطر المفتوحة ذات الـ 250 نقطة.
ويبدأ شلباية اليوم مشواره في بطولة “بلومفيلد” الأميركية على الملاعب الصلبة، بمواجهة الأسترالي جيمس مكابي (المصنف 277 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، إذ يواجه الفائز من المباراة اللاعب الأميركي ستيف جونسون (المصنف 219 عالميا) في الدور ثمن النهائي.
ويتطلع شلباية إلى تجاوز منافسه الأسترالي والمضي قدما في البطولة، سعيا في تحقيق أول لقب فردي له خلال هذا العام، وذلك بعد أن توج قبل عدة أشهر بلقب بطولة “تشالنجر مورسيا” الإسبانية في منافسات الزوجي.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة في “الكرة الصفراء”، ومنهم: الأسترالي جيمس داكويرث (المصنف 110 عالميا)، الإكوادوري إيميلو غوميز (المصنف 127 عالميا) الياباني يوتا شيميزو (المصنف 149 عالميا)، التونسي إسكندر منصوري (المصنف 203 عالميا)، التركي ألتوغ سيليكبيليك (المصنف 211 عالميا)، الفرنسي مبيتشي بيريكار جيوفاني (المصنف 218 عالميا)، الأميركي ستيف جونسون (المصنف 219 عالميا) والأسترالي داني سويني (المصنف 232 عالميا).
وتبلغ قيمة الجوائز المالية في البطولة 80 ألف دولار مقابل 75 نقطة على التصنيف الدولي، فيما يحصل اللاعب المتأهل لدور الـ 16 على 7 نقاط و1300 دولار.
وعلى صعيد منافسات الزوجي للبطولة ذاتها، يلعب شلباية مع التوسني سكندر منصوري في الدور ثمن النهائي، أمام الثنائي الأميركي كريستيان هاريسون والبريطاني أيدان ماكهيو، حيث يتحصل الثنائي الفائز والمتأهل للدور المقبل على 16 نقطة و965 دولارا. 
تشكيلة فريق الجليل لكرة القدم في مباراة الأهلي - (من المصدر)

الجليل يتعادل مع معان في "درع المئوية" منذ1 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-03 at 17.49.31

صالح راتب يوقع على كشوفات الوحدات منذ4 ساعة

F0H10XaXwAEo0Kr

النصر السعودي يعلن التعاقد مع بروزوفيتش منذ5 ساعة

image (5)

نادي إنتر ميامي يكشف عن راتب ميسي منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب الفيصلي رزق بني هاني أحد أبرز الشباب الذين تألقوا في بطولة درع الاتحاد - ( من المصدر)

قرار رفع كشف الفريق إلى 28 لاعبا.. تأييد كبير ومعارضة محدودة

منذ1 ساعة
جانب من مواجهة شباب الحسين وعيرا من نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة - (تصوير: أمجد الطويل)

قصر موسم "الطائرة".. ترشيد لإنفاق الأندية وتهديد لتطور اللاعبين

منذ1 ساعة
نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات مع لاعبي "الشباب" في آخر تجمع للمنتخب الوطني - (من المصدر)

"الطائرة" يعيد جدولة "الممتاز".. و"الشباب" يشارك في غرب آسيا

منذ1 ساعة
المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة العالم للتايكواتدو مؤخرا - (من المصدر)

"التايكواندو" يسعى لتنظيم معسكر تدريبي دولي جديد

منذ1 ساعة
وفد المنتخب الوطني مع لاعبي عدة منتخبات خلال المعسكر المصري - (من المصدر)

"السكواش" يختتم معسكره استعدادا للبطولة العربية في مصر

منذ1 ساعة
المنتخب الوطني للكراتيه صاحب الانجاز التاريخي في بطولة آسيا الـ 18.- (من المصدر)

"دولي الكراتيه" يعلن أسماء لاعبي المنتخب المسجلين للبطولة الآسيوية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 