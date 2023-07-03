شلباية يتقدم 5 مراكز بالتصنيف العالمي.. ويواجه الأسترالي مكابي في "بلومفيلد"

مهند جويلس

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عمان- تقدم اللاعب الأردني للتنس الأرضي عبد الله شلباية 5 مراكز على سلم التصنيف الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين، ليحتل المركز 235 عالميا، وهو المركز الأفضل له تاريخيا منذ دخوله التصنيف، محتلا المركز الثاني عربيا خلف اللاعب التونسي إسكندر منصوري (المصنف 203 عالميا).وجاء تقدم شلباية (19 عاما) بعد مشاركته مؤخرا في بطولة مايوركا المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، والتي أقيمت في إسبانيا على الملاعب العشبية الأسبوع الماضي، حيث ودع البطولة من الدور 32 على يد الروسي رومان سافيولين.وكان شلباية فاز في البطولة بالأدوار التمهيدية على كل من الفرنسي آرثر ريندركنيش دانيال (83 عالميا) بمجموعتين لواحدة، كما تغلب على الإسباني دانيال رينكون بمجموعتين دون رد.كما خاض عبد الله خلال الشهر الماضي بطولة نوتنغهام البريطانية “سلسلة التحدي” من التصفيات المؤهلة للبطولة، إلى جانب بطولة “سوربيتون تشالنجر”، وكلتا البطولتين ذات الـ 125 نقطة، فيما شارك خلال العام الحالي بأكثر من بطولة مهمة أبرزها مدريد للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة من الجدول الرئيسي، وتصفيات ميامي المفتوحة ذات الألف نقطة، وبطولة قطر المفتوحة ذات الـ 250 نقطة.ويبدأ شلباية اليوم مشواره في بطولة “بلومفيلد” الأميركية على الملاعب الصلبة، بمواجهة الأسترالي جيمس مكابي (المصنف 277 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، إذ يواجه الفائز من المباراة اللاعب الأميركي ستيف جونسون (المصنف 219 عالميا) في الدور ثمن النهائي.ويتطلع شلباية إلى تجاوز منافسه الأسترالي والمضي قدما في البطولة، سعيا في تحقيق أول لقب فردي له خلال هذا العام، وذلك بعد أن توج قبل عدة أشهر بلقب بطولة “تشالنجر مورسيا” الإسبانية في منافسات الزوجي.ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة في “الكرة الصفراء”، ومنهم: الأسترالي جيمس داكويرث (المصنف 110 عالميا)، الإكوادوري إيميلو غوميز (المصنف 127 عالميا) الياباني يوتا شيميزو (المصنف 149 عالميا)، التونسي إسكندر منصوري (المصنف 203 عالميا)، التركي ألتوغ سيليكبيليك (المصنف 211 عالميا)، الفرنسي مبيتشي بيريكار جيوفاني (المصنف 218 عالميا)، الأميركي ستيف جونسون (المصنف 219 عالميا) والأسترالي داني سويني (المصنف 232 عالميا).وتبلغ قيمة الجوائز المالية في البطولة 80 ألف دولار مقابل 75 نقطة على التصنيف الدولي، فيما يحصل اللاعب المتأهل لدور الـ 16 على 7 نقاط و1300 دولار.وعلى صعيد منافسات الزوجي للبطولة ذاتها، يلعب شلباية مع التوسني سكندر منصوري في الدور ثمن النهائي، أمام الثنائي الأميركي كريستيان هاريسون والبريطاني أيدان ماكهيو، حيث يتحصل الثنائي الفائز والمتأهل للدور المقبل على 16 نقطة و965 دولارا.