الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية يتقدم 6 مراكز ويحتل الصدارة العربية

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لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)
عمان- تقدم لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية 6 مراكز دفعة واحدة على سلم ترتيب رابطة اللاعبين المحترفين الصادر أمس، ليصل للمركز 209 عالميا، وهو المركز الأفضل له تاريخيا منذ دخوله التصنيف في شباط (فبراير) من العام 2020.اضافة اعلان
ووصل شلباية (19 عاما) للمركز الحالي عقب مشاركاته المتعددة في الفترة الماضية بالبطولات ذات النقاط المرتفعة، حيث شارك في بطولة مدريد للأساتذة قبل عدة أشهر، وخاض تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس، وبطولة قطر المفتوحة، فيما نال بطولة تشارلستون الأميركية، كأصغر لاعب عربي يفوز ببطولة من تلك البطولات.
وخاض اللاعب الأردني مؤخرا بطولة أورتيسي الإيطالية ذات الـ 50 نقطة، حيث ودع من الدور ثمن النهائي على يد الإيطالي إنريكو دالا فال بالخسارة منه بمجموعتين لواحدة، فيما فاز في دور الـ 32 على القبرصي مينيلاوس ايفستاثو بمجموعتين دون رد.
وأصبح شلباية في صدارة اللاعبين العرب على التصنيف العالمي بوصوله للنقطة 294، فيما يتواجد في المركز الثاني على الصعيد العربي اللاعب التونسي عزيز دوقاز (232 عالميا) وبرصيده 261 نقطة.
وعاد شلباية فور نهاية مشواره ببطولة أورتيسي إلى إسبانيا، لتكثيف تدريباته في أكاديمية رافايل نادال تحضيرا للمشاركات المقبلة، حيث من المتوقع أن يشارك ببطولة صوفيا المفتوحة للتنس في بلغاريا الأسبوع المقبل.
وحافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على صدارة التصنيف، فيما بقي الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث، والإيطالي يانيك سينر رابعا، والروسي أندريه روبليف في المركز الخامس.
ويعد شلباية أحد أبرز الرياضيين الأردنيين الأكثر نجاحا خلال الأعوام الماضية، حيث حقق العديد من الألقاب قبل دخوله عالم الاحتراف، فيما كانت إنجازات أخرى في العام الماضي بعد دخول رابطة المحترفين، بحصوله على لقب "فيوتشر" في 3 مناسبات.
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