شلباية يتوج بزوجي "كانبيرا".. ووالده ينتقد تصريحات اتحاد التنس

مهند جويلس

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عمان - نجح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، في الظفر ببطولة “كانبيرا تشالنجر” ذات الـ 125 نقطة لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، على ملاعب صلبة في أستراليا.وجاء فوز شلباية وزميله رينكون على الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون أمس، بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و6-3، ليحققا أول ألقابهما في العام الجديد، بعد سلسلة من النتائج والمستويات المميزة في البطولة.واستطاع شلباية البالغ من العمر 20 عاما مع زميله رينكون (المصنف 181 عالميا)، تخطي الثنائي الأسترالي تريستان شولكيت وآدم والتون بمجموعتين لواحدة بنتيجة 3-6، 6-3 و10-5 بالدور ثمن النهائي، قبل أن يتجاوزا في ربع النهائي الثنائي البرازيلي مارسيلو ديمولينير والهولندي بارت ستيفينس بمجموعتين نظيفتين 6-4 6-4، فيما تغلبا بالمربع الذهبي على منافسيهما الكولومبي كريستيان رودريجز والإكوادوري دييجو هيدالجو بمجموعتين لواحدة بواقع 5-7، 7-6 و12-10.ويحتل اللاعب الأردني المركز 185 عالميا بالتصنيف الأخير، إذ قفز 10 مراكز عن التصنيف الماضي، علما بأنه ما يزال في صدارة اللاعبين العرب، وينتظره تقدم آخر في التصنيف المقبل بعد غد الاثنين لدى رابطة اللاعبين المحترفين.وفي منافسات البطولة نفسها على الصعيد الفردي، لم ينجح شلباية في بلوغ الجدول الرئيسي للمنافسات، بعد أن خسر من أمام منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري (المصنف 157 عالميا)، بخسارته بمجموعتين دون رد وبواقع 2-6 و4-6، علما بأنه تجاوز نظيره الأسترالي هايدن جونس (المصنف 1315 عالميا) في الدور الأول من التصفيات، بالتغلب عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و6-4.وسيخوض شلباية بطولة أستراليا المفتوحة (إحدى بطولات الجراند سلام) للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلعب البطولة من التصفيات، إذ تقررت مشاركته في الأدوار التمهيدية نظرا لتصنيفه المتقدم بالفترات الماضية، علما بأن البطولة التي تنطلق في 15 من الشهر الحالي، تشهد مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش.وعلى صعيد منفصل، أبدى والد اللاعب عبد الله، خالد شلباية استغرابه من تصريح رئيس اتحاد التنس الأرضي، عن وجود تنسيق مسبق من الاتحاد مع الاتحاد السعودي لمنح بطاقة الاستثناء في بطولة الجيل المقبل، والتي أقيمت في جدة موخرا.وأوضح والد اللاعب أن الاتحاد السعودي خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، طلب من رابطة محترفين التنس الأرضي، الجهة المسؤولة عن الموافقة على منح بطاقة الاستثناء ضمن شروط خاصة ومتوافقة مع مستوى أفضل 8 لاعبين تحت عمر 21 على مستوى العالم.وأضاف: “تم إبلاغ عبدالله رسميا بذلك منتصف شهر تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي بكتاب رسمي من رابطة محترفي التنس بالموافقة على منحة بطاقة الاستثناء للمشاركة في هذه البطولة، خصوصا بعد فوزه في بطولة تشارلستون للمحترفين في الولايات المتحدة الأميركية، والأداء المميز في بطولات عدة قبل بداية بطولة الجيل المقبل”.وشكر والد اللاعب الاتحاد السعودي ورئيسته أريج المطبقاني لمتابعتها وتقديرها لإنجازات عبدالله كأفضل لاعب عربي تحت 21 سنة، وكمصنف أول عربيا بطلب الموافقة لبطاقة الاستثناء كأول عربي يشارك في بطولة بهذا المستوى، إضافة إلى أنه اللاعب الأردني الذي يمثل الأردن في البطولات العالمية لكرة المضرب ضمن رابطة المحترفين.وأكد على أن مشاركات ابنه في البطولات السابقة خلال السنوات الماضية لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد باتحاد التنس الأردني، متمنيا من الاتحاد شفافية أكبر والتركيز في اللقاءات الرسمية والصحفية على مشاركة ونتائج وإنجازات اللاعبين المحليين المشمولين ضمن خططه الرسمية.وتابع: “مما لا شك فيه أن إنجازات عبدالله في بطولات مختلفة ضمن رابطة محترفي التنس في دول عدة، فخر كبير للرياضة الأردنية، لكن برنامج وخطط ومشاركات اللاعب يتم التاكيد والموافقة عليها من خلال فريق العمل المتواجد معه من أكاديمية نادال الإسبانية فقط، وهي الجهة الرسمية إلى جانب الرعاة للتصريح عن نشاطه أو مشاركاته فقط، وعلى الصعيد المحلي تقتصر تصريحات اللاعب وتمثيله عن طريقي فقط”.