شلباية يحتل صدارة العرب ويبدأ مشواره ببطولة شيكاغو اليوم

مهند جويلس

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احتل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، صدارة اللاعبين العرب في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للمرة الأولى في تاريخه منذ دخوله التصنيف العالمي.وتواجد شلباية في المركز 235 عالميا، متقدما على التونسي عزيز دوقاز، الذي تراجع وأصبح في المركز 238 عالميا، ليواصل الأردني الشاب تقدمه في عالم الكرة الصفراء خلال العام الحالي، بعد أن تقدم أكثر من 150 مركزا خلال النصف الأول من 2023.ويعد عبد الله البالغ من العمر 19 عاما، أحد أبرز الرياضيين المحليين إنجازا في الألعاب الفردية خلال الفترة الماضية، حيث يشارك في كبرى بطولات التنس من الجدول الرئيسي، إلى جانب انضمامه لأكاديمية لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال منذ العام 2018.وخاض شلباية الأسبوع الماضي، منافسات بطولة “بلومفيلد” الأميركية على الملاعب الصلبة، حيث ودع البطولة من دور الـ32 على يد الأسترالي جيمس مكابي المصنف 277 عالميا، بالخسارة بمجموعتين لواحدة، كما ودع منافسات الزوجي للبطولة ذاتها مع التونسي سكندر منصوري، بالخسارة من الثنائي الأميركي كريستيان هاريسون والبريطاني أيدان ماكهيو من الدور ثمن النهائي.ويبدأ شلباية اليوم مشواره في بطولة شيكاغو الأميركية بمنافسات الزوجي، حيث سيخوض مواجهته الأولى في دور الـ16، برفقة اللاعب الأستوني مارك لاجال، والمصنف 244 عالميا، أمام اللاعبان الأميركيان ريان هاريسون (577 عالميا) وأليكس ميشلسين (250 عالميا).ويحصل الفريق الفائز باللقب على 75 نقطة في التصنيف الدولي، مقابل 4645 دولارا، فيما سيتمكنا شلباية وزميله من الحصول على 16 نقطة حال بلوغهما دور ربع النهائي، مقابل حصولهما على ما قيمته 965 دولارا.وفي منافسات الفردي، فإن القرعة أوقعت شلباية بمواجهة اللاعب جاسون جونغ من الصين تايبيه، والذي يحتل المركز 289 عالميا، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الأسترالي جيمس دك وورث والياباني يوتا شيميزو.وتبلغ قيمة الجوائز المالية في منافسات الفردي 10840 دولارا، مقابل حصول الفائز على 75 نقطة، بينما سيضيف إلى رصيده النقطي 7 نقاط حال تجاوزه جونغ، ويكسب 1300 دولار فور بلوغه ثمن النهائي.ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الأسترالي جيمس دك وورث (المصنف 110 عالميا)، الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش (المصنف 120 عالميا)، الإكوادوري إيميليو جوميز (127 عالميا)، الياباني يوتا شيميزو (المصنف 149 عالميا)، التركي ألتوغ سيليكبيليك (المصنف 211 عالميا)، الفرنسي جيوفاني مبيتسي بيريتشارد (المصنف 218 عالميا)، الأميركي ستيف جونسون (المصنف 219 عالميا)، الأسترالي داني سويني (المصنف 232 عالميا).