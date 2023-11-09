شلباية يحظى بالإشادة بعد وداع "متز" .. وتقدم منتظر بالتصنيف

مهند جويلس

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عمان- كسب لاعب التنس الأرضي عبدالله شلباية احترام الجماهير الأردنية والعربية والعالمية، نظير ما قدمه من مستويات فنية متميزة، خلال بطولة متز الفرنسية ذات الـ250 نقطة، والتي ودعها أول من أمس على يد الإيطالي لورينزو سونيغو، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة.وأظهر شلباية أداء مميزا في مواجهته الثانية ضمن الأدوار الرئيسية للبطولة، وكان ندا لسونيغو صاحب المركز 49 عالميا، حيث خسر بمجموعتين دون مقابل وبواقع 3-6 و5-7، مع إثبات أفضليته في معظم فترات المواجهة، لينال إشادة الجماهير الحاضرة في المدرجات، ومن خلف الشاشات.ونشر الحساب الرسمي لبطولة متز عبر "انستغرام" صور عدة، لشلباية بعد خروجه من البطولة، وشكروه على مشاركته المميزة، وكتب الحساب: "أبقى تعلم، وكن مستعدا للعودة أقوى في العام المقبل".إلى ذلك، أثنت الجماهير على الخطوة التي قام بها شلباية خلال دخوله للمواجهة أمام اللاعب الإيطالي، حيث ارتدى الكوفية الفلسطينية تعبيرا عن تضامنه مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، والعدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال على المدنيين منذ أكثر من شهر، في الوقت الذي ارتداها أيضا قبل ذلك في جلسة تصوير خاصة بالبطولة.وكان شلباية، بدأ مشاركته ببطولة متز من الأدوار التصنيفية، حيث تمكن في الدور التأهيلي الأول من تخطي اللاعب الفرنسي دان أديد (المصنف 293 عالميا) بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-3، فيما بلغ الدور الرئيسي للبطولة عقب تجاوزه اللاعب الهولندي جيجس بروير (المصنف 163 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-4 و6-7 و6-3.وتمكن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، من التفوق على الفرنسي هوجو جاستون (المصنف 83 عالميا) لحساب دور الـ32، بمجموعتين دون مقابل وبواقع 7-6 و6-2، ليبلغ الدور ثمن النهائي من البطولة في أول مشاركة تاريخية له بها. ويعد الفوز الذي حققه شلباية على جاستون، الثاني له في مسيرته الاحترافية على لاعب يحتل أحد المراكز المائة الأولى في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن سجل فوزه الأول خلال بطولة وزارة الداخلية في البحرين، على اللاعب الأسترالي جيسون كوبلر، والذي كان وقتها المركز 79 عالميا.وحصل شلباية بعد وصوله لدور الـ16 في البطولة على 20 نقطة ومبلغ 9880 دولار، ومن المتوقع أن يتقدم أكثر من 15 ويدخل المئوية الثانية في التصنيف للمرة الأولى في مسيرته منذ دخوله التصنيف في شباط (فبراير) من العام 2020، حيث يحتل حاليا المركز 215 عالميا بحسب التصنيف الأخير الصادر يوم الإثنين الماضي.وشهد الشهر الماضي حصول شلباية على اللقب الأول في مسيرته برابطة المحترفين وذلك خلال بطولة "تشارلستون" الأميركية ذات الـ75 نقطة، ليعد وقتها أصغر لاعب عربي يتوج بلقب "تشالنجر"، فيما ظفر أيضا برفقة زميله الإسباني على لقب بطولة "تشالنجر مورسيا" الإسبانية بمنافسات الزوجي خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.