الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية يدخل قائمة اللاعبين الـ200 الأوائل في تصنيف التنس

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لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية خلال مشاركته ببطولة متز الفرنسية الأخيرة - (من المصدر)
عمان- وصل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية للمركز 188 عالميا في التصنيف الصادر أمس عن رابطة اللاعبين المحترفين، حيث تقدم 27 مركزا دفعة واحدة، ليواصل احتلاله صدارة اللاعبين العرب، ويدخل المئوية الثانية للمرة الأولى في مسيرته منذ اقتحامه التصنيف في شباط (فبراير) من العام 2020.اضافة اعلان
وجاء التقدم المميز لنجم كرة المضرب العربية بعد تألقه مؤخرا في بطولة متز الفرنسية ذات الـ 250 نقطة، حيث بلغ الدور ثمن النهائي في البطولة، وودع على يد اللاعب الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 47 عالميا) حاليا، بعد مواجهة كان شلباية ندا بها لمنافسه رغم الخسارة بمجموعتين دون مقابل.
وكان شلباية قد حقق في البطولة ذاتها، فوزين في الأدوار التأهيلية للجدول الرئيسي، حيث تمكن من تخطي اللاعب الفرنسي دان أديد بمجموعتين نظيفتين، قبل أن يتجاوز اللاعب الهولندي جيجس بروير بمجموعتين لواحدة، فيما فاز في دور الـ 32 على الفرنسي هوجو جاستون، والذي كان في المركز 83 عالميا خلال البطولة، ليكون الفوز الثاني تاريخيا للاعب الأردني على حساب لاعب يحتل إحدى المراكز المائة الأولى عالميا.
ويعد التصنيف الحالي الأفضل لعبد الله البالغ من العمر 19 عاما في مسيرته، بعد مستويات مميزة ونتائج مبهرة حققها خلال العام الحالي، ومنها حصوله على جائزة بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ 75 نقطة، وتتويجه بلقب بطولة “تشالنجر مورسيا” الإسبانية بمنافسات الزوجي مع زميله الإسباني دانيال رينكون، ومشاركته ببطولة مدريد للأساتذة، وقطر المفتوحة، وتصفيات ميامي المفتوحة.
وعلى صعيد منفصل، تلقى شلباية مؤخرا بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة نهائيات “الجيل القادم”، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وحتى 2 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما تفوق مجموع الجوائز المالية للبطولة 2 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالبطولة التي أقيمت للمرة الأولى في ميلانو بالعام 2017.
وتضم البطولة اللاعبين الثمانية الأعلى تصنيفا في العالم والذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل، حيث تم تأكيد مشاركة 4 لاعبين فقط حتى الآن إلى جانب شلباية، وهم: آرثر فيلس (المصنف 36 عالميا)، الفرنسي لوكا فان أش (المصنف 66 عالميا)، السويسري دومينيك ستريكر (المصنف 92 عالميا)، والإيطالي فلافيو كوبولي (المصنف 98 عالميا).
وسيحظى شلباية بدعم وتشجيع كبير في هذه البطولة، باعتباره اللاعب العربي الوحيد في البطولة بنسختها السادسة، حيث سينافس لاعبين عالميين بنظام المجموعات في البطولة، وسيتم تقسيم اللاعبين الثمانية على مجموعتين، ويخوض كل لاعب 3 مواجهات في الدور الأول، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
وتوج اللاعب الكوري الجنوبي هيون تشونج بلقب النسخة الأولى في العام 2017، فيما ظفر اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب النسخة الثانية في العام 2018، وحقق الإيطالي جانيك سينر النسخة الثالثة في العام 2019، ولم تقم البطولة في العام 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتوج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب النسخة الرابعة في العام 2021، فيما حصد الأميركي براندون ناكاشيما لقب النسخة الخامسة العام الماضي.
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