شلباية يزور تدريبات ريال مدريد

مهند جويلس

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عمان- عبر لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، عن سعادته بزيارة مقر تدريبات النادي الإسباني ريال مدريد، أول من أمس، ضمن استعدادات الأخير لخوض مباراته الثلاثاء أمام مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا.والتقط شلباية البالغ من العمر 20 عاما صورا عدة مع عدد من لاعبي ريال مدريد، أبرزهم النجم البرازيلي فينيسوس جونيور، والألماني توني كروس، والإنجليزي جود بيلنجهام، وحارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا.ونشر شلباية الصور عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، وكتب: “يا له من يوم رائع قضيته في ريال مدريد مع اللاعبين”، ليحصل بعدها على توقيع عدد من اللاعبين على كرة والقمصان الخاصة بهم لخوض منافسات في كرة المضرب.والتحق شلباية (المصنف 230 عالميا)، بأكاديمية نادال الإسبانية ومقرها في مايوركا بالعام 2018، وكان عمره وقتها 14 عاما، بهدف رفع مستواه الفني وصقل موهبته.وأصبح عبد الله مسؤولا رسميا عن نفسه بعد بلوغه عمر الثامنة عشرة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021، حيث وقع وقتها مع شركة IMG الأميركية لتمثيله كوكيل رسمي، وكذلك مع أكاديمية نادال، وبات اللاعب صاحب القرار الأول والأخير في أي مشاركة مستقبلية له، بعد رجوعه للجهاز الفني في الأكاديمية.وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، آخرها بطولة مراكش المغربية الأسبوع الماضي، عندما ودع من دور الـ32 على يد الإيطالي فلافيو كوبولي، كما شارك أيضا بكل من تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، وجيرونا تشالنجر الإسبانية.وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة “كانبيرا تشالنجر” الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.