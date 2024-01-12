الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية يفقد فرصة بلوغ "أستراليا المفتوحة"

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لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
عمان - فقد لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية فرصة بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس (إحدى بطولات الجراند سلام) ذات الـ 2000 نقطة، بعد خسارته أمام اللاعب الأسترالي عمر جاسيكا (المصنف 341 عالميا) أمس، بمجموعتين لواحدة، في مباراة تحديد المتأهل للجدول الرئيسي للبطولة.اضافة اعلان
وتقدم شلباية في المجموعة الأولى بفارق مريح وبواقع 6-2، قبل أن يتعثر في المجموعة الثانية بنتيجة 1-6، فيما غاب التركيز عن شلباية ليخسر المجموعة الفاصلة بنتيجة 2-6، ويفقد فرصة التأهل لدور الـ 128، في أول مشاركة تاريخية له بالمسابقة. 
وكان اللاعب الأردني البالغ من العمر 20 عاما، قد تجاوز نظيره الصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 113 عالميا)، بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-7 و7-6 و 6-2، فيما حقق فوزه الأول في التصفيات على حساب الفرنسي تيتوان دروجيه (المصنف 161 عالميا) بمجموعتين نظيفتين وبواقع 6-2 و6-4.
وضمن شلباية فور تأهله للدور النهائي من التصفيات حصوله على 16 نقطة بالتصنيف المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 65 ألف دولار.
ويحتل شلباية المركز 193 عالميا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الرابطة، ويواصل تزعمه للاعبين العرب الموجودين في التصنيف لأسبوع آخر، في انتظار تقدمه بصورة ملحوظة في التصنيف المقبل.
وتشهد بطولة أستراليا المفتوحة مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيديف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السادس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السابع عالميا).
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