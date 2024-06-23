شلباية يفقد فرصة بلوغ "مايوركا" للتنس

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عمان-الغد- ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، تصفيات بطولة مايوركا المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، والتي تقام في إسبانيا على الملاعب العشبية، بعد خسارته أمس على يد اللاعب الألماني ماكسيميليان مارتيرر، بالدور الأخير للتصفيات.ووجد شلباية صعوبة أمام مارتيرر المصنف 86 عالميا، والذي فاز أمس على الأسترالي لوك سافيل بمجموعتين نظيفتين، حيث تأخر بالنتيجة في المجموعة بواقع 6-4، قبل أن يعدل النتيجة بحصده المجموعة الثانية بواقع 6-3، قبل أن يخسر المجموعة الفاصلة 6-2.ونجح عبد الله (المصنف 223 عالميا) أول من أمس في تسجيل نتيجة الفوز بظهوره الأول بالتصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي لبطولة مايوركا، بعد أن تخطى منافسه الهندي رامكومار راماناثان (المصنف 330 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 للمجموعتين. وكان شلباية (20 عاما)، شارك في بطولة مايوركا العام الماضي، وودع من دور الـ32 على يد الروسي رومان سافيولين، علما بأنه فاز في مواجهتين بالتصفيات على كل من: الفرنسي آرثر رندركنيش والإسباني دانيال رينكون.وتضم البطولة عددا من اللاعبين الذين يتقدمون على شلباية في التصنيف الدولي، ومن أبرزهم الأميركي بن شلتون (المصنف 14 عالميا)، الفرنسي أوغو هومبرت (المصنف 16 عالميا)، الفرنسي أدريان مانارينو (المصنف 21 عالميا)، التشيلي أليخاندرو تابيلو (المصنف 24 عالميا)، الإيطالي لوتشيانو دارديري (المصنف 34 عالميا)، الفرنسي جيل مونفيس (المصنف 38 عالميا)، الأسترالي جوردان تومبسون (المصنف 43 عالميا)، الأميركي كريستوفر يوبانكس (المصنف 44 عالميا)، والإسباني بيدرو مارتينيز (المصنف 46 عالميا).