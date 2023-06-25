الأحد 25 حزيران 2023
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شلباية يقصي ريندركنيش ويبلغ الجدول الرئيسي في "مايوركا"

اللاعب عبدالله شلباية خلال مشاركته بتصفيات مايوركا المفتوحة للتنس- (من المصدر)
اللاعب عبدالله شلباية خلال مشاركته بتصفيات مايوركا المفتوحة للتنس- (من المصدر)
عمان - أقصى اللاعب عبد الله شلباية منافسه الفرنسي آرثر ريندركنيش دانيال المصنف 83 عالميا من التصفيات المؤهلة لبطولة مايوركا المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، والتي تقام في إسبانيا على الملاعب العشبية، حتى الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل.اضافة اعلان
واستطاع شلباية أمس قلب الطاولة على منافسه البالغ من العمر 27 عاما، بعد أن حقق ريندركنيش الفوز في المجموعة الأولى بنتيجة (6-4)، قبل أن يتمكن عبد الله من الفوز بالمجموعة الثانية بصعوبة (7-6)، ليعود من بعيد وينهي اللقاء لصالحه بعد الفوز في المجموعة بنتيجة (6-4)، ويبلغ الجدول الرئيسي من البطولة.
ويعد الفوز الذي حققه اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 والمصنف 237 عالميا، هو الثاني له في مسيرته الاحترافية على لاعب يحتل إحدى المراكز المائة الأولى بتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين ATP، وذلك بعد فوزه على الأسترالي جيسون كوبلر ضمن منافسات بطولة وزارة الداخلية في البحرين مطلع العام الحالي.
وكان شلباية قد فاز أول من أمس على الإسباني دانيال رينكون بمجموعتين دون مقابل وبواقع (6-3 و6-2).
ويشارك في الجدول الرئيسي بالبطولة عدد من اللاعبين المميزين، منهم: حامل لقب النسخة السابقة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف 5 عالميا)، الهولندي تالون جريكسبور (المصنف 29 عالميا)، الأسترالي نيك كيريوس (المصنف 31 عالميا)، الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (المصنف 33 عالميا)، الأميركي بين شيلتون (المصنف 35 عالميا)، الفرنسي أوغو هامبرت (المصنف 37 عالميا)، الفرنسي ريتشارد جاسكيه (المصنف 49 عالميا)، الإسباني برنابي زاباتا ميراليس (المصنف 50 عالميا)، الألماني يانيك هانفمان (المصنف 53 عالميا)، الأميركي ماركوس جيرون (المصنف 57 عالميا)، الأسترالي ماكس بورسيل (المصنف 64 عالميا)، الأرجنتيني بيدرو كاشين (المصنف 68 عالميا)، الأسترالي جوردان ثومبسون (المصنف 76 عالميا)، 
وتبلغ مجموع جوائز البطولة 915630 يورو، حيث يحصل البطل على ما قيمته 139270 يورو إلى جانب 250 نقطة، فيما يحصل المتأهل للجدول الرئيسي على مبلغ مالي يقدر بـ 9820 يورو مع ضمانه الحصول على 12 نقطة.
الجدير بالذكر أن شلباية ورينكون قد حققا خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي بمنافسات الزوجي لقب بطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية، بعد فوزهما في المواجهة النهائية على الثنائي الإيطالي ماركو بوروتولوتي والإسباني سيرجيو مارتينس جورنيز بشوطين دون مقابل.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما بالعديد من البطولات المهمة خلال العام الحالي، أبرزها مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة من الجدول الرئيسي، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، وبطولة قطر المفتوحة، إلى جانب حصوله على وصافة بطولة وزارة الداخلية في البحرين.
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