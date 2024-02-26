الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية ينسحب من بطولة سوق دبي المفتوحة للتنس

1708974394281928200
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
عمان - الغد - عانى اللاعب عبد الله شلباية من الإرهاق في مواجهته أمام الهولندي تالون جريكسبور، لينسحب أمس من بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة.اضافة اعلان
وخاض شلباية المجموعة الأولى أمام جريكسبور المصنف 28 عالميا، وخسرها بصعوبة بالغة بنتيجة 7-5، قبل أن ينسحب من المجموعة الثانية للمباراة بعد أن تقدم الهولندي بنتيجة 2-0، ويودع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 230 عالميا، البطولة من دور الـ 32.
وشارك شلباية مؤخرا في بطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، وودع من دور الـ32 على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين لواحدة بواقع (6-3 و3-6 و4-6)، علما بأنها المشاركة التاريخية الثانية له بالبطولة نفسها، بعد أن شارك للمرة الأولى العام الماضي، وودع من الدور ذاته.
ويتجاوز مجموع الجوائز المالية للبطولة 3 ملايين دولار، علما بأن الفائز باللقب يحصل على أكثر من نصف مليون دولار، فيما سيواجه جريكسبور في ثمن النهائي اللاعب الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف 21 عالميا، بحسب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الأخير.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708974207621911100

"صقور الأردن" يرد أطماع "الأخضر" السعودي في "تصفيات آسيا"

منذ 9 دقيقة
WhatsApp Image 2024-02-26 at 21.02.32

تعثر جديد للوحدات.. ثلاثية تحيي آمال الفيصلي.. وعودة الرمثا لسكة الانتصارات

منذ 11 دقيقة
1708944651700601300

الأردن.. "رئة" المصارعة وقلبها النابض في منطقة الشرق الأوسط

منذ 14 دقيقة
1708945467080631400

"النشميات" يتطلع لنهائي غرب آسيا عبر بوابة المنتخب الفلسطيني

منذ 15 دقيقة
1708947974070751700

تأخير تجهيز ستاد "القويسمة" لشهرين بتكلفة 700 ألف دينار

منذ 15 دقيقة
1708945505840634100

المتسابقون الأردنيون في رياضة السيارات يواجهون التحديات بحثا عن العالمية

منذ 16 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |منذ 20 دقيقة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |منذ 20 دقيقة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |منذ 20 دقيقة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات | منذ24 ساعة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات | منذ24 ساعة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن منذ24 ساعة

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 