الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية يهزم جاستون ويواصل تقدمه ببطولة متز للتنس

لاعب التنس عبد الله شلباية يصافح الفرنسي هوجو جاستون بعد نهاية المباراة أمس - (من المصدر)
لاعب التنس عبد الله شلباية يصافح الفرنسي هوجو جاستون بعد نهاية المباراة أمس - (من المصدر)
 حقق لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية فوزا مهما على اللاعب الفرنسي هوجو جاستون (المصنف 83 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة متز الفرنسية (الدوري العالمي للتنس ذات الـ250 نقطة)، والتي تقام أحداثها حتى 11 من الشهر الحالي على ملاعب صلبة.اضافة اعلان
وتمكن شلباية من التفوق على جاستون بمجموعتين دون مقابل وبواقع 7-6 و6-2، ليبلغ الدور ثمن النهائي من البطولة في أول مشاركة تاريخية له بها.
ويعد الفوز الذي حققه شلباية الثاني له في مسيرته الاحترافية على لاعب يحتل إحدى المراكز المائة الأولى في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، بعد أن سجل فوزه الأول خلال بطولة وزارة الداخلية في البحرين، على اللاعب الأسترالي جيسون كوبلر، والذي كان وقتها يحتل المركز 79 عالميا.
ويواجه شلباية البالغ من العمر 19 عاما مساء اليوم اللاعب الإيطالي لورينزو سونيغو (المصنف 49 عالميا)، بعد أن فاز في الدور ذاته على اللاعب الأميركي ماركوس غيرون (المصنف 59 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع 2-6 و6-3 و7-6.
وكان شلباية، بدأ مشاركته ببطولة متز من الأدوار التصنيفية، حيث تمكن في الدور التأهيلي الأول من تخطي اللاعب الفرنسي دان أديد (المصنف 293 عالميا) بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-3، فيما بلغ الدور الرئيسي للبطولة عقب تجاوزه اللاعب الهولندي جيجس بروير (المصنف 163 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-4 و6-7 و6-3.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"النشامى" يعلن قائمته

"النشامى" يعلن قائمته لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بتصفيات كأس العالم

منذ 52 دقيقة
لاعب الكهرباء العراقي نجم شوان يرتقي عاليا ويسجل برأسه الهدف الأول -(من المصدر)

الوحدات يفقد صدارة "الآسيوية" بخسارته أمام الكهرباء العراقي

منذ2 ساعة
رئيس نادي الصريح عمر العجلوني يتابع احدى مباريات فريقه على المدرجات- ( من المصدر)

العجلوني: الصريح على الطريق الصحيح.. والحاج محط اهتمام خارجي

منذ2 ساعة
تتويج فريق السلط بلقب بطولة كأس الأردن لكرة اليد أمس - (الغد)

اليد السلطية تعوض "الدوري" بالتتويج بلقب "كأس الأردن"

منذ2 ساعة
قائد فريق البقعة علي ثامر لحظة استلامه كأس دوري الدرجة الأولى مؤخرا-(الغد)

الترجي والنجمة يؤكدان مشاركتهما في الأندية العربية.. وثامر يفكر بالاعتزال

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للرجبي يسير بالكرة بين عدد من لاعبي المنتخب القطري في بطولة آسيا - (من المصدر)

"الرجبي السباعي".. النظام الآسيوي ينفر الاتحادات الأهلية ويعرقل مراحل التطوير

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الفلسطينيون والمنعطف التاريخي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الاشتباك الأردني المكثف حول غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ماذا يخطط الإسرائيليون للضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

شجاعة ملكة

سائد كراجة |اليوم

ليسوا بشرا

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات | منذ4 ساعة
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات | منذ4 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 