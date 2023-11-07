شلباية يهزم جاستون ويواصل تقدمه ببطولة متز للتنس

مهند جويلس

اضافة اعلان

حقق لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية فوزا مهما على اللاعب الفرنسي هوجو جاستون (المصنف 83 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة متز الفرنسية (الدوري العالمي للتنس ذات الـ250 نقطة)، والتي تقام أحداثها حتى 11 من الشهر الحالي على ملاعب صلبة.وتمكن شلباية من التفوق على جاستون بمجموعتين دون مقابل وبواقع 7-6 و6-2، ليبلغ الدور ثمن النهائي من البطولة في أول مشاركة تاريخية له بها.ويعد الفوز الذي حققه شلباية الثاني له في مسيرته الاحترافية على لاعب يحتل إحدى المراكز المائة الأولى في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، بعد أن سجل فوزه الأول خلال بطولة وزارة الداخلية في البحرين، على اللاعب الأسترالي جيسون كوبلر، والذي كان وقتها يحتل المركز 79 عالميا.ويواجه شلباية البالغ من العمر 19 عاما مساء اليوم اللاعب الإيطالي لورينزو سونيغو (المصنف 49 عالميا)، بعد أن فاز في الدور ذاته على اللاعب الأميركي ماركوس غيرون (المصنف 59 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع 2-6 و6-3 و7-6.وكان شلباية، بدأ مشاركته ببطولة متز من الأدوار التصنيفية، حيث تمكن في الدور التأهيلي الأول من تخطي اللاعب الفرنسي دان أديد (المصنف 293 عالميا) بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-3، فيما بلغ الدور الرئيسي للبطولة عقب تجاوزه اللاعب الهولندي جيجس بروير (المصنف 163 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-4 و6-7 و6-3.