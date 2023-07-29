شلباية يواجه الأميركي تشابيل في "لوس كابوس" للتنس

مهند جويلس

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يفتتح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره اليوم في بطولة لوس كابوس المفتوحة ذات الـ 250 نقطة، وذلك بمواجهة اللاعب الأميركي نيك تشابيل، ضمن الدور من البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة في المكسيك حتى الخامس من شهر أغسطس (آب) المقبل.ويتطلع شلباية إلى الوصول إلى الجدول الرئيسي للبطولة من خلال خوض التصفيات التي تمتد على 3 مراحل، إذ يبدأ مبارياته بلقاء تشابيل البالغ من العمر 30 عاما، والمصنف 334 عالميا، على أن يلتقي حال فوزه في الدور الثاني من التصفيات، الفائز من مواجهة التونسي اسكندر منصوري (284 عالميا) والبيروفي خورخي بانتا (467 عالميا).وتراجع اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما للمركز 249 عالميا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، عقب خساراته المتتالية في البطولة الأميركية المؤهلة لبطولة أميركا المفتوحة للتنس، متخليا عن الصدارة العربية الذي عادت للتونسي عزيز دوقاز بالمركز 227.ويتواجد في الجدول الرئيسي للبطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: اليوناني سيفانوس تسيباس (المصنف 5 عالميا)، البريطاني كاميرون نوري (المصنف 13 عالميا)، الأميركي تومي بول (المصنف 14 عالميا)، الكرواتي بورنا كوريتش (المصنف 15 عالميا)، الأسترالي أليكس دي منوار (المصنف 17 عالميا)، الألماني دومينيك كويبفير (المصنف 88 عالميا)، الأميركي جون إسنر (المصنف 103 عالميا)، والتشيلي كريستيان غارين (المصنف 120 عالميا).وتبلغ مجموع جوائز البطولة 852480 دولار، بحيث يحصل اللاعب الفائز على 129660 دولار، فيما يضمن الوصيف 75630 دولار و125 نقطة، فيما يظفر الواصل للجدول الرئيس من التصفيات بمبلغ 9145 دولار و12 نقطة، علما بأن الروسي دانييل ميدفيف هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة العام الماضي.وشارك شلباية مؤخرا في بطولة “سالينس” الإكوادورية بمنافسات الفردي والزوجي، حيث ودع البطولة من الدور ربع النهائي على يد اللاعب التركي ألتوغ كيليبيليك بالخسارة (2-1)، علما بأنه تخطى الأسترالي بيرنانرد توميك في الدور ثمن النهائي بجموعتين نظيفتين، والأميركي تريستان بوير في الدور 32 بمجموعتين لواحدة.ومن أبرز مشاركات شلباية في العام الحالي تواجده في الجدول الرئيسي لبطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، وبطولة قطر المفتوحة، ووصافته لبطولة الداخلية في البحرين.