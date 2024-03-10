شلباية يواجه الإيطالي أجامينون ببطولة في المجر

مهند جويلس

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عمان- يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره، اليوم، ببطولة "سيكشفهيرفار تشالنجر" ذات الـ75 نقطة، والتي تقام في المجر حتى السابع عشر من الشهر الحالي على الملاعب الصلبة، بمشاركة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، وأبرزهم النمساوي دومينيك ثيم.ويواجه شلباية اللاعب الإيطالي فرانكو أجامينون (المصنف 200 عالميا) في دور الـ32 من البطولة، على أن يلتقي الفائز من المواجهة في ثمن النهائي، الفائز في لقاء نيرمان فاتيتش (المصنف 194 عالميا) من البوسنة والهرسك أو الإسباني بابلو لاماس رويز (المصنف 153 عالميا).ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 74 ألفا و825 يورو، فيما يضمن شلباية حال تجاوزه أجامينون اليوم الحصول على 6 نقاط بالتصنيف الجديد، إلى جانب مبلغ مادي يقدر بـ1200 يورو، فيما لن يخوض اللاعب الأردني منافسات الزوجي بالبطولة الحالية.ويحتل شلباية المركز 230 عالميا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، علما بأنه احتل المركز 187 مع بداية العام الحالي كأفضل تصنيف له منذ دخوله إياه في العام 2020، مع مواصلة صدارته للاعبين العرب بالتصنيف.وكان شلباية (20 عاما) قد شارك مع نهاية الشهر الماضي ببطولة سوق دبي المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، إلا أنه اضطر للانسحاب من مواجهته في دور الـ32 أمام الهولندي تالون جريكسبور، بعد تعرضه للإرهاق في المجموعة الثانية، بعد أن خسر المجموعة الأولى بصعوبة بنتيجة 7-5.وحصل شلباية على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، فيما شارك ببطولات عدة، خلال شهرين، وهي: تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية والمنامة تشالنجر.